Video: la reacción de Leandro Paredes para Úbeda ante el cambio de Zeballos

Racing eliminó a Boca y clasificó a la final del playoff. En un encuentro disputado, La Academia ganó con el tanto de Adrián “Maravilla” Martínez y dejó al Xeneize fuera de competición.

Aunque lo que más resalta en un partido son los goles, también las reacciones de los jugadores toman un lugar de preponderancia. En esta ocasión, el cambio de Alan Velasco por Exequiel Zeballos, a los 20 minutos del segundo tiempo, desató la furia de Leandro Paredes contra Claudio Úbeda, DT de Boca, quien sintió la reprobación general de toda la cancha.

¡¡ATENCIÓN AL GESTO DE PAREDES CON EL CAMBIO DEL CHANGO ZEBALLOS!! ¡¡NO LE GUSTÓ NADA AL CAMPEÓN DEL MUNDO QUE TIENE BOCA!! pic.twitter.com/RQIaIcaEJx — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2025

Mientras el capitán de Boca se lamentaba por el flojo rendimiento del equipo, su registro corporal cambió drásticamente al ver que Zeballos se retiraba de la cancha para el ingreso de Velasco. El motivo de su ira tenía un sustento: el Changuito fue el jugador más determinante del local y este movimiento de piezas le causó un profundo alivio a Racing que se cargó de tarjetas amarillas en pos de detener la marcha del futbolista santiagueño.

Zeballos, con sus gambetas, complicó a la defensa de Racing Gonzalo Colini

Durante diez segundos, el capitán de Boca refunfuñó al aire, sin entender la modificación que dispuso el cuerpo técnico. A partir de ese momento, el Xeneize perdió frescura en ataque y, para colmo de males, minutos después, Racing armó una jugada colectiva que terminó con el tanto de Martínez.

Con la eliminación consumada, Úbeda, en conferencia de prensa, adujo que Zeballos mostró signos de cansancio durante el complemento y eso lo llevó a tomar la decisión de la modificación.

El posteo de Leandro Paredes tras la eliminación de Boca

Además de la palabra del entrenador, Paredes subió un posteo a su Instagram y se refirió a la dolorosa derrota: "Con mucha tristeza por no lograr lo que queríamos pero orgulloso de este grupo que lo intentó hasta el final. Volveremos más fuertes. Aguante Boca hoy mañana y siempre“.