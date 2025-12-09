El posteo de Exequiel Zeballos tras su temprana salida en la eliminación de Boca ante Racing

La eliminación de Boca por parte de Racing en la semifinal del torneo Clausura rompió no solo con la buena racha de victorias del cuadro xeneize sino también mostró signos de enojo de los jugadores y los hinchas hacia Claudio Úbeda, el entrenador que tomó las riendas del equipo tras la muerte de Miguel Ángel Russo, luego de la polémica salida de Exequiel “Changuito” Zeballos cuando el partido aun iba 0 a 0. Este lunes el futbolista lamentó la derrota con un posteo en Instagram: “Muy triste”.

Durante el partido, el santiagueño que porta la 7 en su espalda era uno de los jugadores más desequilibrantes de Boca. Muestra de ello era la incomodidad defensiva que mostraba Racing cuando Zeballos encaraba hacia el arco de Facundo Cambeses y las cuatro amarillas recibidas por los jugadores de Racing antes de la salida del “Chango”.

Boca perdió 1 a 0 frente a Racing en La Bombonera en una de las semifinales del torneo Clausura 2025 Gonzalo Colini

No obstante, a los 71 del complemento, Úbeda habría identificado signos de cansancio en Zeballos, por lo que decidió que era el momento adecuado para una sustitución. En su lugar ingresó, Alan Velazco, el jugador más caro que compró Boca en el año.

La decisión no pasó desapercibida. El capitán xeneize, Leandro Paredes, reaccionó sin mesura a la modificación. Según se pudo observar en un video que se viralizó en redes sociales, el campeón del mundo con la albiceleste refunfuñó durante al menos diez segundos, sin entender la modificación que dispuso el cuerpo técnico, con gestos de enojo.

¡¡ATENCIÓN AL GESTO DE PAREDES CON EL CAMBIO DEL CHANGO ZEBALLOS!! ¡¡NO LE GUSTÓ NADA AL CAMPEÓN DEL MUNDO QUE TIENE BOCA!! pic.twitter.com/RQIaIcaEJx — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2025

A partir de ese momento, los de La Boca perdieron frescura en ataque y, para colmo de males, a los 75 minutos Racing se puso en ventaja con una jugada colectiva que terminó con el decisivo tanto de “Maravilla” Martínez.

Tras el partido se esperaba la palabra de los protagonistas. Zeballos no habló con la prensa, pero se expresó en redes sociales con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram: "Muy triste por no llegar al objetivo junto a mis compañeros que tanto queríamos“.

En la publicación, que estuvo acompañada de imágenes en blanco y negro, Zeballos agregó: "Gracias a toda la gente por el cariño y el apoyo en todo el momento“.

Una de las fotos en blanco y negro que compartió Zeballos tras la derrota de Boca frente a Racing

“Orgulloso que dejamos todo para poder conseguirlo, ahora a levantar cabeza y seguir trabajando que se nos viene un año lleno de objetivos por cumplir“, sentenció el jugador.

Por su parte, Paredes realizó una publicación en la misma línea: “Con mucha tristeza por no lograr lo que queríamos pero orgulloso de este grupo que lo intentó hasta el final. Volveremos más fuertes. Aguante Boca hoy mañana y siempre“.