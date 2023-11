escuchar

RÍO DE JANEIRO (Enviado especial).- Llegó el momento del fútbol. Luego de hablar de las entradas, de la organización y, sobre todo, de la violencia, Boca y Fluminense jugarán desde las 17 en el estadio Maracaná la final de la Copa Libertadores. Acompañado por más de 20 mil personas en las tribunas y, al menos, otras 60 mil en la ciudad, el equipo xeneize buscará que la tercera final sea la vencida. En el espejo retrovisor están la de 2012 (ante Corinthians) y la de 2018 (frente a River, y en Madrid). La cercanía de la Séptima se palpó en los últimos días: padres e hijos, abuelos y nietos, todos quisieron una foto haciendo el siete con los dedos de las dos manos. Eso busca Boca. Eso es lo que estará en juego este sábado.

La gran final se decide con fútbol. Es cierto que las emociones también serán protagonistas, y estará en los jugadores y los cuerpos técnicos de ambos equipos saber dosificar la adrenalina. Dominar al corazón. Abstraerse del marco. Olvidar la escenografía y, por qué no, las horas complejas de los días previos. Lo definió muy bien un periodista de ESPN Brasil durante una de las dos prácticas abiertas del equipo argentino: “Boca sabe todo de Fluminense y Fluminense sabe todo de Boca”. La lógica dice, entonces, que será un partido de detalles.

Entrenamiento de Boca en el complejo de Vasco Da Gama en Brasil Fabra Pol Fernández Aníbal Greco / Enviado Especial

La gran final se juega desde hace semanas en las cabezas de los entrenadores, Fernando Diniz y Jorge Almirón. El DT xeneize pregona un discurso simple. “No les va a taladrar la cabeza a los jugadores. Y tampoco va a cambiar demasiado”, contó un allegado al cuerpo técnico de Boca. Traducido: que nadie espere sorpresas tácticas de último momento. El sencillo dibujo de cuatro defensores, cuatro mediocampistas y dos delanteros (4-4-2) volverá a ser la formación empleada. Esa que muchos de los miles que arribaron a Río (50 mil hasta la noche del jueves, según cifras oficiales) saben de memoria. Boca es un equipo práctico. En el dogma de su entrenador, lo ideal sería atacar pocas veces, pero lastimar siempre. Volverse al área defendida por Sergio “Chiquito” Romero con algo en las manos. Un gol, la utopía.

Y ahí, en los goles, radica la gran incógnita. Cómo hará Boca para abastecer a Miguel Merentiel y Edinson Cavani, sus dos hombres de ataque; sus tanques ofensivos. Sobresalen dos caminos: la elaboración, donde Cristian Medina, Pol Fernández y Ezequiel “Equi” Fernández tendrán un protagonismo absoluto. Un detalle: toda la sala de máquinas xeneize se formó en el club, como para que los hinchas estén aún más orgullosos de su equipo. Si el partido pide desequilibrio individual porque Fluminense se cierra, en cambio, el as de espadas tiene nombre y apellido: Valentín Barco.

El juvenil de 19 años rechazó a Europa varias veces para quedarse en Sudamérica. Tiene a ese trofeo que reluce en Río entre ceja y ceja. No está dispuesto a parar hasta poder levantarlo. Y compartirlo con los hinchas. Irreverente, altivo, talentoso y veloz, Barco tuvo la osadía de subirse arriba de la pelota en el partido de vuelta de las semifinales ante Palmeiras. En Brasil. Barco es sinónimo de desequilibrio individual, de uno contra uno y de centros milimétricos. Puede ser el jugador clave en la final. Y puede ser, también, el partido de su consagración final.

Si Boca es el pragmatismo, Fluminense encarna la valentía. ¿La razón? Ataca con una voracidad carnívora. No le importa salir jugando y que el rival presione bien alto. Su entrenador, Fernando Diniz, tampoco parece muy preocupado por algunos resultados casi tenísticos que cosechó su equipo: 5-3 con Goiás, 3-3 con Corinthians, 0-3 con Cuiabá, por citar algunos. La veteranía de varios de sus jugadores (la edad promedio de su once ideal es de 31 años) conspira contra la ocupación correcta de los espacios. André, el pulpo de la mitad de la cancha y su futbolista más cotizado, no puede hacer todo. Esa mentalidad ultraofensiva, que incluso motivó que aquí se acuñara el término “dinizmo” para graficar la forma de jugar del equipo, es la principal aliada de Boca. Su negocio estará en aprovechar los huecos entre líneas.

Germán Cano, goleador de Fluminense y máximo anotador en esta Copa Libertadores con 12 CARL DE SOUZA - AFP

Boca también tendrá que extremar sus recaudos defensivos. No tendrá a Marcos Rojo, el capitán suspendido, y Nicolás Valentini parte como favorito para reemplazarlo. En realidad, es un decir: la experiencia del futbolista formado en Estudiantes es un intangible. El equipo argentino extrañará su capacidad aérea y, sobre todo, los gritos para ordenar a sus compañeros. Valentini, que hace un par de años debió irse a Aldosivi (Mar del Plata) en busca de minutos, ya demostró que está capacitado. La principal amenaza de Fluminense es un apellido conocido: Germán Cano. Máximo goleador del certamen continental (12 gritos), esta Libertadores es su torneo consagratorio. Una primavera goleadora tardía: el ex Lanús tiene 35 años.

Son los veteranos los que tiran de Flu para ganar, por primera vez, un título sudamericano. Esa sequía es motivo de eternas burlas por parte de los hinchas de otros clubes cariocas: Flamengo, Botafogo y Vasco Da Gama. Fábio, el arquero, acusa 43 años y es el futbolista brasileño con más partidos en la Libertadores. Le sigue Felipe Melo, un guerrero de la mitad de la cancha que podrá contarle a sus nietos sus pasos por Fiorentina, Juventus e Inter, todos de Italia. O por el Galatasaray turco y el Mallorca o el Racing de Santander españoles. Melo ya llenó varios pasaportes.

Entrenamiento de Boca en el complejo de Vasco Da Gama en Brasil Aníbal Greco / Enviado Especial

Fluminense tiene más veteranía en Cano, Keno (33) y Paulo Henrique Ganso (34). Este último es el Aladino de la mitad de la cancha. Pero en lugar de lámpara tiene un pie izquierdo que le permite concretar muchos de los deseos ofensivos del equipo. Si PH, tal su apodo, brilla y tiene tiempo para pensar, lo más probable es que Fluminense juegue bien. Otro nombre propio es el colombiano Jhon Arias, un extremo todoterreno que confía a ciegas en su velocidad. Boca sabe todo de Flu; Flu sabe todo de Boca. Es tiempo del fútbol y de una nueva final de la Libertadores. Sudamérica busca a su nuevo campeón.