Boca y un giro inesperado en el mercado de pases: busca al capitán de Platense

Después de la eliminación con Atlético Tucumán en la Copa Argentina, Boca se metió otra vez en el mercado. Ya no por gusto, sino porque hace falta. El equipo no levanta, le faltan variantes y la dirigencia lo tiene claro. Aunque Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol, dijo este jueves que el club no estaba negociando por ningún jugador, en los hechos hubo nuevos llamados. Y uno de los primeros nombres que reapareció fue el de Ignacio Vázquez, capitán de Platense, que ya había estado en la mira semanas atrás.

Vázquez no es un nombre nuevo. Boca había preguntado por él al comienzos del mercado de pases, cuando ya se sabía que se irían Marcos Rojo y Cristian Lema, pese a que después Rojo viajó al Mundial de Clubes. En ese momento, el interés se enfrió. Pero ahora el contexto es distinto. Boca necesita sumar un central y Vázquez, que viene de salir campeón con el Calamar, fue titular durante todo el torneo y mantiene ritmo de competencia, es la opción que más seduce.

Boca busca firmeza en el fondo, donde Russo ya probó con Battaglia, Figal y Di Lollo Walter Manuel Cortina

Tiene 28 años, mide 1,84 metro y comenzó su formación en Ferro Carril Oeste, donde jugó en la octava y novena división. Luego siguió las inferiores de Vélez, aunque quedó libre antes de llegar a All Boys, club en el que completó su etapa juvenil y debutó en primera división. También tuvo pasos por Belgrano, San Luis de Quillota en Chile y Cerro Largo en Uruguay, hasta que en 2023 llegó a Platense. Sus referentes en el puesto son Gabriel Milito y Nicolás Otamendi.

El gran público de Boca lo descubrió en los cuartos de final del Apertura 2025, cuando, tras un polémico penal sancionado a River en el final del partido por el árbitro Yael Falcón Pérez, Vázquez fue al sorteo de capitanes para definir los penales y, en un gesto que llamó la atención, no le dirigió la mirada al árbitro. Si finalmente se concreta su llegada a Boca, Vázquez dejará Platense tras disputar 102 partidos oficiales y marcar dos goles.

Hasta hace unos días, el defensor nacido en San Miguel parecía tener destino asegurado: Racing. El club de Avellaneda ofreció 1.200.000 dólares por el 80% del pase. Como el jugador es hincha de la Academia, empujó para que se hiciera. Incluso Platense accedió a bajar sus pretensiones. Pero no hubo acuerdo: la diferencia final fue de 400.000 dólares y tampoco cerraron las formas de pago. La negociación se cayó y Vázquez se quedó.

Ahora Boca vuelve a la carga. Platense tiene el 50% del pase, el jugador la otra mitad, pero el club de Vicente López posee el 100% de los derechos federativos. Aunque ya rechazaron una oferta, no cierran la puerta a una posible operación. Eso sí: ahora piden más, cerca de 2 millones de dólares, porque queda poco tiempo para conseguir un reemplazo.

Russo pidió reforzar primero otros puestos, pero el nombre de Vázquez siempre se manejó como opción

Boca buscaría cerrarlo no solo con plata. La idea es ofrecer una parte en efectivo y otra en jugadores. Para eso tiene tres futbolistas en mente: Oscar Salomón y Vicente Taborda, que ya están a préstamo en Platense hasta diciembre, y Mateo Mendia, central juvenil que es del interés del Calamar. La propuesta apunta a reforzar a Platense sin que tenga que salir a buscar afuera. Del lado del jugador hay voluntad de salir. Quiere dar un salto. Ya lo intentó con Racing, y no se dio. Y ahora espera si Boca avanza.

Para eso, el club todavía necesita que la AFA le autorice una prórroga para incorporar. En los últimos días, Boca consultó si el posible préstamo de Agustín Obando a Deportivo Maldonado de Uruguay podía habilitar una ventana extra, pero la respuesta, en principio, fue negativa: como el correntino actualmente está en Banfield -a préstamo hasta diciembre-, no se trataría de una salida directa desde Boca, por lo que no se abriría un cupo adicional. De todos modos, intentarán resolverlo por esa vía. Si no prospera, otra alternativa es ubicar en el exterior a alguno de los jugadores prescindibles, como Marcelo Saracchi, uno de los que no es tenido en cuenta por Miguel Russo.

Taborda podría ingresar en la negociación entre Boca y Platense por Vázquez Fabian Marelli

Si bien Boca tiene el puesto cubierto, ninguno de los nombres termina de convencer del todo. Hoy en esa posición cuenta con Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia, a quien Russo también utilizó como volante, su puesto natural. Si bien Boca afrontará una sola competencia, la búsqueda también apunta a reforzar el plantel con vistas al futuro.

Después de semanas sin avances, Boca volvió a hablar con Platense. No hay una oferta formal, pero sí contactos. Se preguntó por condiciones, se mencionaron nombres y se analizó el contexto. En paralelo, el defensor sigue entrenándose y jugando con normalidad. Y sabe que si Boca avanza, la historia podría reactivarse.

En un mercado con pocas opciones, y en medio de una racha de diez partidos sin triunfos, Vázquez tiene varias cosas a favor. Boca ya incorporó a Marco Pellegrino, Malcom Braida y Leandro Paredes, pero si se dan los tiempos, también irá por él.