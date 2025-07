Riquelme se esconde en el escudo protector de Russo, pero debería ser al revés: un DT necesita que el presidente lo ayude

El loop de Boca no sale de su laberinto: juega mal, entra en crisis y despide un entrenador. Si esta fórmula cíclica se repite, acumula cifras negativas como los diez partidos sin ganar o como seguir sumando valoraciones negativas en todos los rubros estadísticos, ya correspondan a una gestión política particular o la vida misma entera de una institución fundada el 3 de abril de 1905, ¿en qué podría terminar?. Si no gana ante Huracán el domingo, será la peor racha adversa de la historia. Pero ahí, en esa “obligación” y poniendo el foco en el resultado, se puede encontrar uno de los peores males de Boca en este último tiempo: enfocarse en el resultado y no en las formas, en cómo hacer para conseguir un buen funcionamiento. Y que ese rendimiento luego lo acerque al resultado pretendido.

Juan Román Riquelme, el presidente, luego de bajar del palco al vestuario en Santiago del Estero siguió enfocado en esa primera dirección: “Se tienen que levantar. Tienen que salir por Paredes y por Cavani. Ellos tienen que ser campeones. De esto se sale ganando y hay que volver a ganar. Traguen saliva. Agachen la cabeza y saquen esto adelante. De la única manera que salimos de esto es ganando”, afirman que dijo, palabras más, palabras menos, el titular xeneize.

Miguel Angel Russo en el Mundial de Clubes ante Auckland City ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El mundo futbolístico está preocupado por Miguel Angel Russo. A los 69 años y luego de padecer cuestiones de salud que lo pusieron en riesgo varias veces, se lo ve sufrir desde el banco. Sentado o parado, aparece como indefenso. Por más que está rodeado por sus colaboradores o si bien hasta el momento no hubo ninguna crítica pública interna hacia su trabajo, los murmullos hablan. Y en Boca hacen ruido, como las visitas a los vestuarios.

A Russo el fútbol siempre le dio vida. Se trata de un personaje como Julio César Falcioni y Diego Maradona, si se recuerda esa entrañable escena en un diálogo de un Banfield vs. Gimnasia que recorrió el mundo... Son personas que no tienen problemas en compartir sus conocimientos en un café, de la vieja guardia, por más que puedan ganar o perder. Claramente ni Russo pensó que Riquelme lo iba a elegir en 2020, luego de ganar las elecciones. Eso le dio una inyección de energía que luego pagó con creces con dos títulos: la Superliga 2019/20 y la Copa Diego Maradona 2020. Con el Riquelme-jugador, había tocado el ciclo con las manos con la Copa Libertadores 2007.

La llegada de Leandro Paredes mejoró a Boca pero con él solo no alcanza para tener un buen funcionamiento Juan José García - LA NACION

Pero los tiempos cambiaron y hoy a Boca no sólo le cuesta ganar la Copa Libertadores (le está llevando esfuerzo inimaginables poder jugarla...), sino hasta los torneos o copas locales. La última fue con Ibarra como DT. El contexto es más adverso que cuando Riquelme lo eligió para su segundo ciclo. Además, quien mira todo desde arriba es un dirigente exigente que acepta cada vez menos los fracasos. Riquelme ya lo echó una vez a Russo y podría volver a hacerlo. Quizá no en el corto plazo, pero... ¿quién sabe? Todos los entrenadores que contrató el ex 10 terminaron despedidos. El propio Russo, su primer entrenador de la gestión como presidente del Consejo de Fútbol, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra, Diego Martínez y Fernando Gago.

La ¿excepción? fue Jorge Almirón pero... porque se tiró del barco antes que lo empujen: tras perder la final de la Copa Libertadores de 2023 ante Fluminense. El técnico que supo ser campeón con Lanús pegó el portazo cuando Boca todavía estaba en carrera en la Copa Argentina, pero Almirón se fue porque sabía que lo echaban. Y quiso dar él el primer paso. Mariano Herrón, el bombero interino, luego quedó eliminado de dos certámenes, esa Copa Argentina 2023 ante Estudiantes y el pasado torneo Apertura 2025, donde perdió 1-0 ante Independiente en la Bombonera. La gestión de Riquelme en Boca logró hasta eso: que un entrenador interino quede tan desgastado que ya no pretenda asumir ese rol de acá en adelante.

Russo ya generó -en apenas 6 partidos- varios rostros de fastidio de Riquelme. Y al presidente de Boca los entrenadores le duran cada vez menos: Ibarra estuvo 36 partidos (pese a que fue campeón), Almirón 43, Diego Martínez 45 y Gago 30.

La eliminación de Boca ante Atlético Tucumán

Russo no ganó todavía y pasó de dejar algunos destellos positivos en el Mundial de Clubes ante Benfica y Bayern Munich a sufrir golpes dolorosos como el empate ante Auckland City y la reciente eliminación frente a Atlético Tucumán, por la Copa Argentina. Más allá de escudarse en la conferencia de prensa en una infracción sobre Paredes que no existió en el 0-1, hacer declaraciones mucho más positivas que las que se observaron con objetividad, de equivocarse en algún nombre o que se lo vea más sentado que parado en el banco de suplentes, el principal déficit del ciclo Russo radica en que todavía no se ve un estilo definido de juego, ya sea desde los esquemas, nombres o hasta las estrategias.

Una de las cosas que más sorprendió en Russo se vio justamente en un partido decisivo ante Atlético Tucumán: apareció como titular Frank Fabra, con sus meses de inactividad, en reemplazo de Lautaro Blanco. Antes, de arranque nomás, había desaparecido Milton Delgado, que había sido el mediocampista con mejor rendimiento en el flojo ciclo de Gago. Quizá no pretendía poner juveniles en el Mundial de Clubes, pero los partidos siguieron pasando y Delgado siguió (casi) sin aparecer. Russo llegó a Boca con todo por construir, con muchos puestos por resolver, pero no hay mayor pecado para un entrenador que “tocar lo que funciona bien”. Así, salvo el acierto de darle la titularidad a Miguel Merentiel, con los casos de Delgado y Blanco terminó regresando al llano cuando ya tenía dos pisos edificados.

Miguel Ángel Russo da indicaciones en el partido que Boca empató con Unión 1-1 en la Bombonera, por la 2° fecha del torneo Clausura Walter Manuel Cortina

Desde el juego, al plantel se lo ve un poco mejor físicamente en cuanto a la intensidad con la que disputa los partidos, pero los lesionados no se detienen. Y ofensivamente demuestra una carencia alarmante, ya no porque no puede convertir, sino porque genera muy poco, casi siempre con algún intento individual de Merentiel. Los experimentos de Fabra y Battaglia de nuevo en la zaga o que aparezca Braida como volante derecho no colaboraron para el “entendimiento” colectivo.

Afuera de la cancha Boca también pierde. O no gana. Riquelme y Russo no manejaron bien el tema de los jugadores borrados o que no iban a ser tenidos en cuenta, resolución que se tomó antes de viajar a Estados Unidos, pero que tuvo su epicentro en la desprolijidad del caso Marcos Rojo. Nunca se dijo por qué no iba a vestir más la camiseta de Boca. Es un grupo importante, pero no se los negoció. Y eso para un entrenador también genera ruidos internos. Como las caras incómodas de Chiquito Romero, Javier García, Martegani, Fabra, Lema, Rolón, Janson... Aunque se entrenen o no a contraturno, siguen estando en el mismo vestuario, pero casi nunca juegan. Y los que casi nunca juegan pero (supuestamente) todavía están en carrera de ganarse un lugar son también muchos: Blondel, Zeballos, Aguirre, Zenón... Por si faltaba algo, el Palacios-Gate también hizo ruido interno en la previa y el post partido, más aún luego del “de Palacios no hablo” de Russo. El enojo del DT con el chileno llegó a niveles elevados.

Russo confía poco en el plantel que tiene. Por más que no lo diga públicamente, lo demuestra a la hora de hacer los cambios o las citaciones. El DT le pidió más refuerzos a Riquelme desde la primera hora, pero sólo llegaron Braida, Pellegrino y Paredes. El arribo de Paredes claro que debería significar un salto de calidad, pero -por características- no está en el rubro de los jugadores que le van a hacer ganar un partido por sí solos. Russo pretendía dos extremos más o un extremo y un mediocampista por la derecha, pero el Consejo de Fútbol no le pudo cumplir en esos ítems.

Edinson Cavani, un referente más ausente que presente Juan José García - LA NACION

El día que asumió esta tercera etapa en Boca, Riquelme le dio un gran abrazo a Russo. Más allá de lo que se vio, si no tuviera afecto real por el DT con el que convivió como futbolista y dirigente, no lo iría a buscar por segunda vez en menos de 5 años. Pero el ex 10 está más pendiente de que Russo sea su escudo protector hacia los hinchas que de protegerlo él al DT con refuerzos, tiempos, declaraciones y “oxigenando” el vestuario, sobre todas las cosas. Generando vínculos para que los referentes como Edinson Cavani estén menos tiempo lesionados y más minutos empujando sobre el césped.

Riquelme pretende que Russo haga que Boca gane y así los hinchas no lo tengan más en la mira a él. Pero el problema (el clima) está enrarecido desde adentro y nunca se termina de airear. Hay ventanas cerradas y poca autocrítica en dirigentes, el entrenador y los referentes. Para salir del loop, Boca debe volver a ganar (como pide Riquelme), pero achicaría el camino si primero vuelve a jugar bien, generando sociedades y una búsqueda más definida. Esa búsqueda, por ahora, lo encuentra al DT pedaleando en el aire. Por eso, aunque la imagen de la TV en los partidos lo enfoque a Russo sentado en el banco, esa silla no hace equilibrio. Y por eso el mundo del fútbol está preocupado por Russo, aunque pocos se animen a alzar la voz con nombre y apellido e independientemente de lo que pase con Boca.