Copa Argentina: Boca, ante la paradoja de chocar contra el único rival de primera que... ya no lo es

Boca se consagró campeón de la Liga Profesional el domingo último, en una definición tan electrizante como histórica, y lo celebró, primero, en la Bombonera y, luego, con una fiesta privada que finalizó en la madrugada del lunes. El título podría haber significado el desahogo final y el comienzo de las ansiadas vacaciones después de un calendario anual sin freno, pero no: hoy, desde las 21.30, en San Juan, buscará frente a Patronato el boleto a la final de la Copa Argentina.

La institución de la Ribera se adueñó de cinco de los siete campeonatos locales que se disputaron desde que Juan Román Riquelme se convirtió en vicepresidente segundo, a finales de 2019. Años positivos que bien podrían generar una relajación, pero Boca no entiende de eso y quiere todo lo que le queda disputar: además de ir hoy en busca de la definición del torneo federal, también tiene por delante el Trofeo de Campeones. Aunque este momento, a la vez, es particular por el desgaste mencionado. Es por eso que Hugo Ibarra trabajó en la mañana del martes con una formación con varios suplentes, acaso los que probablemente jugarán la semifinal.

Hugo Ibarra, obligado a realizar cambios en el equipo por el fuerte desgaste Aníbal Greco - La Nación

El equipo titular está tocado físicamente: en el último mes y medio debió enfocarse en la preparación de 13 encuentros, incluyendo el desgaste físico y mental que causó ir al Bosque platense y vivir la barbarie de la represión policial que suspendió el partido. Es decir, un promedio de tres o cuatro días de descanso entre cada compromiso. Incluso, si logra superar al conjunto entrerriano, se mantendrá ese calendario frenético porque la final será el próximo domingo, sólo cuatro días después, en la que enfrentaría al ganador de la otra semifinal protagonizada por Banfield y Talleres, de Córdoba.

Igualmente, no está mal dejar la puerta abierta, con la posibilidad de que alguno de los jugadores que el entrenador considera como prioridad levante la mano en estas horas para advertir que desea estar presente esta noche: hace tiempo que el plantel xeneize está unido detrás de los objetivos y ha demostrado que, pese a las duras exigencias, varios jugadores se han predispuesto en varias ocasiones a no ausentarse para aflojar el dolor de cabeza permanente que tuvo Ibarra.

Patronato, un mal recuerdo para Boca: en Paraná, en julio, fue victoria por 3-0 para el rojinegro Juan José García - FotoBAIRES

A la vez, no sería extraño pensar que Boca decida poner en el campo un equipo de relevos: aquello no quiere decir que ahora se siente relajado futbolísticamente por la obtención del campeonato local y la Copa Argentina ya no le interese, ni tampoco que el ahora ya descendido Patronato sea un conjunto para subestimar. De hecho, para el reciente campeón será un rival con una gran particularidad: en la competición será el primer escollo de la máxima categoría, aunque –paradójicamente– ya pertenece a la Primera Nacional por su descenso consumado dos fechas antes del desenlace.

Si de rivales se trata...

En el debut goleó a Central Córdoba, de Rosario (4-1), perteneciente a la Primera C, por los goles de Luis Vázquez, Exequiel Zeballos y el doblete de Nicolás Orsini. A partir de la siguiente instancia cruzó a clubes de la Primera Nacional: se encontró con Ferro, al que venció 1-0 por el tanto de Sebastián Villa; en los octavos de final apareció Agropecuario, superado con la firma de Guillermo “Pol” Fernández y marcado como la noche en la que Milton Leyendeker lesionó gravemente a Zeballos por una brutal patada por la que regresará recién el año que viene, y en los cuartos de final el adversario fue Quilmes, al que venció por 3-2 con gritos de Darío Benedetto, Gonzalo Morales y Luca Langoni.

Luca Langoni, en la noche del triunfo sobre Quilmes en Mendoza Fotobaires

Más bien, hasta sería coherente que afrontara semejante duelo con jugadores que terminaron ocupando un lugar en el banco. Y no debería ser una preocupación para aquel hincha obsesionado con ver al elenco azul y oro levantar todos los trofeos: ante tantos imponderables que padeció el plantel en el semestre, varios de los que jugarían en el estadio Bicentenario han participado de diversos partidos pertenecientes a la definición del torneo y en los que se requería que estuviesen a la altura. Y no han fallado.

Boca es un animal competitivo. Siempre vive con esa ambición. Por eso es que la motivación está en la oportunidad de lograr el bicampeonato, ya que es el vigente ganador del título que puede volver a obtener el domingo, en Mendoza: la del 2021 fue lograda cuando Sebastián Battaglia era el técnico, justamente, tras vencer en la definición por penales a Talleres, posible finalista nuevamente.

Sebastián Villa podría volver a la titularidad en Boca Aníbal Greco - La Nación

El Patrón no será, en teoría, un trámite para los de Ibarra. Porque, por así decirlo, los comandados por Facundo Sava no fueron los que descendieron: encararon una campaña digna de la salvación, finalizando en la décima posición y sumando 40 unidades (Boca fue campeón con 52), aunque pagó caro los cosechados en los últimos años. Incluso, la semifinal podría haber sido el superclásico, pero los entrerrianos le pusieron el freno a River en los penales.

Boca también sufrió un papelón en Paraná, en la 11ª jornada del torneo: 0-3 en aquellos días en el que se evidenciaba un desgano importante cuando jugaba de visitante. Riquelme lo recordó hace días: “Patronato va a ser difícil porque nos c… a goles en su cancha, pero queremos llegar a la final”.

Boca no se conforma, aún con suplentes. Ya ha dado muestras de que puede aspirar a lo que sea.