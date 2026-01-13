De compinches en PSG a eje del nuevo Boca: cómo Paredes y Herrera buscan liderar al equipo en 2026

Uno nació en San Justo, en el corazón de La Matanza; el otro, en Bilbao, la ciudad más importante del País Vasco. A pesar de la distancia, es lógico que compartan el idioma. Lo curioso es que Leandro Paredes y Ander Herrera dominan además el mismo lenguaje futbolístico. Cómplices desde su etapa en el París Saint-Germain entre 2019 y 2022, volvieron a coincidir en Boca y, tras un primer semestre con pocos minutos juntos, este 2026 se presenta como la gran oportunidad para que ambos se consoliden como titulares en el esquema de Claudio Úbeda. La primera prueba podría ser este miércoles, en el amistoso ante Millonarios, de Bogotá, en la Bombonera.

Esto se desprende de las pruebas que viene haciendo el DT y de la planificación para el inicio del año. Todavía no confirmó qué once pondrá ante los colombianos ni cuál utilizará el domingo frente a Olimpia, en San Nicolás, en el último ensayo antes del debut del 25 de enero ante Riestra, por el Apertura, también como local. Sin embargo, hay un dato concreto: si hoy empezara el campeonato, el campeón del mundo y el español compartirían el mediocampo.

La presencia de Herrera entre los titulares no está ligada únicamente a las molestias físicas de Carlos Palacios (traumatismo en la rodilla derecha) y Rodrigo Battaglia (dolor en el tendón de Aquiles), que siguen entrenándose aparte junto a Edinson Cavani (inflamación en la bursa del psoas), sino a una idea que el entrenador viene trabajando desde el cierre de 2025. El objetivo es afianzar el equipo en estos primeros meses, antes de que en abril comience la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Paredes y Herrera, en una cena en París

Aunque las lesiones no le permitieron jugar con regularidad e incluso pusieron en duda su futuro en el fútbol, el cuerpo técnico lo ve muy bien en el día a día. Herrera se tomó unas semanas de descanso en su país para decidir si renovaba por un año más o se retiraba, y finalmente eligió seguir, con un claro deseo como hincha: ser campeón con la camiseta azul y oro.

“Es fácil mentalizarse: vamos a tener partidos muy seguidos, con un calendario apretado de fines de enero a fines de mayo, y necesitamos a todos. No hace falta motivar a nadie; jugar seguido significa que todos tendrán su oportunidad para demostrarle al técnico”, contó el mediocampista de 36 años en el Canal de Boca.

Herrera llegó en enero de 2025, con Fernando Gago como DT, aunque fue principalmente por iniciativa de Juan Román Riquelme. Titular con Pintita, las lesiones no le permitieron mantenerse en el equipo con Miguel Russo, a pesar de que el entrenador quería contar con él. Debutó en el Mundial de Clubes ante Benfica, pero salió a los 20 minutos del primer tiempo por un desgarro y luego fue expulsado por exceso verbal en el banco, lo que le valió cuatro fechas de suspensión. Entre una cosa y otra, no volvió a sumar minutos. Reapareció recién en septiembre, ya con Ubeda como técnico, y participó en ocho de los diez partidos del ciclo.

Leandro Paredes y Ander Herrera, listos para un 2026 cargado Prensa Boca

Paredes, en cambio, fue titular desde su arribo, aportó al juego del equipo y se destacó sobre todo en la pelota parada, el principal recurso ofensivo del equipo. Formó primero una interesante dupla con Rodrigo Battaglia y, tras la lesión del exHuracán, jugó junto a Milton Delgado, como un 5 más adelantado. El capitán transita su primera pretemporada con Boca, ya que se incorporó con el equipo en competencia, y hoy es el líder de un plantel que buscará romper la racha de tres años sin títulos y volver a pelear la Copa Libertadores.

Salvo ante Estudiantes, cuando Paredes estaba suspendido por acumulación de amarillas antes del clásico con River, todos los partidos de Herrera fueron junto a su viejo amigo. En el PSG, donde el argentino llegó a comienzos de 2019 y el español a mediados de ese año, compartieron 37 partidos y el mismo grupo de amigos, entre los que también estaba Edinson Cavani. Juntos ganaron seis títulos y alcanzaron la final de la Champions 2020, en la que el equipo de Thomas Tuchel cayó por 1 a 0 ante Bayern Munich.

Además, Herrera fue un sostén para Paredes cuando este perdió terreno en un plantel repleto de figuras -Marquinhos, Marco Verratti, Ángel Di María, Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé-, donde no todos podían jugar. En 2025, el vasco jugó un papel fundamental en el operativo seducción de Boca para que Paredes volviera a vestir sus colores.

Paredes y Herrera compartieron 37 partidos en PSG y siete en Boca Prensa Boca

En la pretemporada, Herrera aprovechó la ausencia de varios volantes por lesión y sacó ventaja en la pelea por el puesto. Consentido por Riquelme, es un jugador que la dirigencia quiere ver en cancha desde hace tiempo y Úbeda está dispuesto a darle continuidad. En el último tiempo, los pocos minutos que jugó los aprovechó bien y hasta fue titular ante Tigre, en los cuartos del Clausura, cuando se repartió el mediocampo con Paredes y Milton Delgado, como en la práctica del jueves con la Reserva. Aquella vez jugaron Palacios y Zeballos más adelantados, con Miguel Merentiel como punta, pero ahora el DT evalúa un esquema distinto, con vistas a la llegada de Marino Hinestroza, quien podría convertirse en las próximas horas en el primer refuerzo.

Así, Boca pasaría del 4-4-2 al 4-3-3, con Kevin Zenón por derecha -el sector que ocuparía el colombiano-, el Changuito por izquierda y la Bestia de 9. Delgado sería el 5 tapón, mientras Paredes y Herrera alternarían como internos, con Zenón y Zeballos ayudando en el retroceso.

Este lunes, tras el domingo libre, el plantel se entrenó por la mañana en Ezeiza. Hubo trabajos con pelota, pero no un ensayo formal, por lo que se cree que Ubeda repetirá el equipo que ya probó. Aún resta la práctica del martes, aunque no se esperan grandes sorpresas.

Ante un rival de nivel, que viene de caer por la mínima ante River y jugará la Copa Sudamericana, Boca se probará a cancha llena para ir poniéndose a punto de cara a un año cargado, donde no podrá escatimar protagonismo y, de la mano de dos históricos, querrá recuperar la presencia que siempre tuvo su mediocampo.