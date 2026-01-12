Boca Juniors vs. Millonarios, por un amistoso de verano: día, horario, TV y cómo ver online

Boca Juniors disputará su primer amistoso de la pretemporada 2026 el próximo miércoles ante Millonarios de Colombia en la Bombonera y estará en juego la Copa Miguel Ángel Russo en homenaje al exentrenador fallecido el año pasado que trabajó y dejó un grato recuerdo en ambas instituciones.

El cotejo está programado a las 19 y no se transmitirá en vivo por TV. La única opción para verlo en vivo es a través de la plataforma digital Disney+ Premium, la cual requiere ser suscriptor para acceder al contenido.

Miguel Ángel Russo, un legado indeleble 💙



Boca Juniors vs. Millonarios FC | La Bombonera pic.twitter.com/SlUFszI9d7 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 6, 2026

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda realizó la pretemporada en el predio que la institución tiene en Ezeiza y, hasta el momento, no oficializó a ningún refuerzo, más allá de que está al caer el colombiano Marino Hinestroza. Tuvo varias bajas, como fueron las de Luis Advíncula, Ignacio Miramon, Cristian Lema y Frank Fabra quienes casi no participaron la temporada anterior.

El cotejo ante el elenco cafetero será uno de los dos que tendrá en el verano porque luego, el domingo 18, jugará ante Olimpia de Paraguay en el estadio Único de San Nicolás. El cuerpo técnico que heredó el cargo por la muerte de Russo utilizará ambos cotejos para preparar el equipo de cara al debut en la temporada 2026 ante Deportivo Riestra, por el Torneo Apertura.

El elenco cafetero disputó su primer amistoso este domingo ante River Plate en el estadio Gran Parque Central de Montevideo por la Serie Río de La Plata y perdió 1 a 0 por un gol de Gonzalo Montiel. En su gira por el sur de Sudamérica, visitará al xeneize en su segundo duelo de preparación.

La gran incorporación del plantel para el corriente año es la del delantero Radamel Falcao, exjugador de River y con una dilatada trayectoria en Europa. Millonarios competirá cuatro certámenes esta temporada. A nivel local tiene por delante el Torneo Apertura entre enero y junio, el Torneo Finalización entre julio y diciembre, y la Copa Colombia. En el plano internacional disputará la Copa Sudamericana al igual que River, aunque iniciará su participación en las rondas preliminares. Allí se enfrentará a Atlético Nacional por un lugar en la etapa de grupos.

Millonarios de Colombia enfrentó a River po la Serie Río de La Plata Serie Río de La Plata

El 2026 de Boca

Este año Boca Juniors intentará volver a levantar trofeos, algo que no consigue desde marzo de 2023. En el plano local, competirá en el Apertura y el Clausura. El xeneize integra la zona A y en el primer campeonato debutará frente al Deportivo Riestra como local el domingo 25 de enero a las 18.30. En la fecha 6, la de los interzonales, se verá las caras con Racing en la Bombonera el viernes 20 de febrero a las 20 mientras que el Superclásico ante River será en la jornada 15.

En la Copa Argentina, certamen en el que se mantiene como el máximo ganador con cuatro títulos, debutará frente a Gimnasia de Chivilcoy, uno de los representantes del Federal A, el martes 24 de febrero en fecha a definir. En caso de avanzar, se enfrentará a Sarmiento de Junín o Tristán Suárez. Con los restantes equipos grandes podría cruzarse en instancias más avanzadas: a Racing lo vería en cuartos de final, a San Lorenzo en semifinales, y a River e Independiente en la final.

Claudio Úbeda fue ratificado como entrenador de Boca Juniors para la temporada 2026 Gonzalo Colini

El sorteo para determinar en qué grupo de la Libertadores quedará ubicado se llevará a cabo en la semana del 18 de marzo de 2026, al término de las tres rondas preliminares que darán a conocer los últimos clasificados. Como referencia, esta es la instancia en la que Boca quedó eliminado en 2025, cuando perdió por penales con Alianza Lima, de Perú, tras empatar 2 a 2 en el resultado global de la serie.

Lo único que, hasta el momento, sabe el xeneize, es que será uno de los cabezas de serie. El único de la Argentina. Por este motivo, integrará el Bombo 1, reservado para los campeones y los mejores ubicados del ranking de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Allí también aparecen pesos pesados como Flamengo (vigente campeón), Palmeiras (subcampeón en ejercicio), Peñarol, Nacional y Liga de Quito.