El debut ideal de Adam Bareiro en Boca: dos goles a Gimnasia de Chivilcoy

¿Nace un ídolo xeneize? Seguramente suene exagerado por estas horas. Pero Adam Bareiro necesitó muy poco tiempo para dejar su primera huella en Boca. Tras apenas algunos entrenamientos con sus nuevos compañeros, el delantero paraguayo tuvo un estreno ideal: marcó dos goles en una hora de juego frente a Gimnasia de Chivilcoy, en el cruce correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, disputado en el estadio Padre Martearena de Salta.

Fue una noche ideal, oportuna. Con el olfato de gol a tope. La actuación resultó llamativa no solo por la eficacia, sino también por el contraste con su paso reciente por River, donde no logró convertir en los 16 encuentros que disputó. En Boca, en cambio, el impacto fue inmediato. Una suma de confianza para encarar lo que viene, en su nueva aventura personal y ante el desafío de presentarse ante los hinchas en La Bombonera. Clara amenaza entre los delanteros del plantel, sobre todo, para Edinson Cavani, el atacante cuestionado por los hinchas.

Bareiro llegó al país el mismo viernes en que el Xeneize igualó con Racing y, sin completar siquiera una semana de trabajo con el grupo, ya se ganó un lugar en la consideración de Claudio Ubeda. Esa rápida inclusión reflejó tanto la confianza interna en un futbolista por el que se invirtieron tres millones de dólares como la necesidad de respuestas urgentes en el ataque. El DT confió en él, en el contexto de un equipo alternativo para enfrentar a un conjunto endeble.

El delantero estuvo cerca de abrir el marcador apenas iniciado el partido. A los cuatro minutos, Ángel Romero le cedió una pelota que lo dejó mano a mano con Nicolás Dormisch. Bareiro intentó definir por arriba ante la salida del arquero, pero el guardameta alcanzó a desviar el remate y, en el rebote, los defensores impidieron una segunda oportunidad.

La revancha llegó antes del descanso. Tras una buena jugada por la izquierda entre Lucas Janson y Malcom Braida, el ex Vélez envió un centro preciso que Bareiro conectó de zurda para vencer a Dormisch y anotar su primer gol con la camiseta azul y oro.

En el segundo tiempo, el paraguayo volvió a decir presente. Marco Pellegrino lanzó un centro desde el sector izquierdo y Bareiro hizo valer una de sus principales virtudes: el juego aéreo. Se impuso con claridad sobre su marcador y colocó el cabezazo junto al palo derecho, imposible para el arquero rival. Fue a los 57 minutos, tres antes de que se retirara reemplazado por Iker Zufiaurre.

Un dato: Diego Maradona y el Beto Acosta hicieron dos goles en sus respectivos debuts en Boca: “Creo que se vio en la cancha: estoy muy feliz de haber vuelto a Argentina porque este club puso la confianza en mí por segunda vez. Estoy disfrutando, y ahora es de acá para adelante”, dijo Bareiro en la entrevista posterior con TyC Sports.

Respecto a su festejo del Topo Gigio, mencionó: “Si tengo que dedicar un gol, también es a Román [por Riquelme], que tiene esa confianza en mí. Fueron varias semanas de muchos charlas con ellos [los dirigentes] .Siempre le dije que tenía muchas ganas de venir a Boca. No dudé en ningún momento porque quería volver a Argentina, mi familia cómoda aquí y me siento querido en este país. Si te viene a buscar Boca, no podés decir que no”.

Después de su infructuoso paso de seis meses por Núñez, Bareiro se fue cedido al Al-Rayyan de Qatar y a mediados del 2025 recaló en Fortaleza, para luego llegar a Boca. Le dedicó los goles a Tamara, su esposa: “Me imagino que se habrá infartado en la primera jugada, pero en los dos goles se habrá puesto a gritar y la habrá escuchado todo el barrio”. También, valoró uno de sus fuertes como buen paraguayo, el cabezazo, y agradeció las asistencias para los goles, tanto de Janson como de Pellegrino. Por último, prometió: “Quería mostrarles a los hinchas de Boca que se van a encontrar con un jugador que va a dar la vida por ellos. Haber llegado a los 29 años a este club es una de las grandes oportunidades de mi vida”.

