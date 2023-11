Elecciones en Boca: el empresario Jorge Reale decidió bajarse de la candidatura a presidente del xeneize

escuchar

De cara a las elecciones que el próximo 2 de diciembre se desarrollarán en Boca para definir a los próximos dirigentes de la institución, el empresario Jorge Reale, que asomaba como una tercera opción a las candidaturas de Juan Román Riquelme y Mauricio Macri, decidió bajarse del escrutinio. “La grieta que atraviesa nuestro club en estos días se agudizó y no hay lugar para nosotros en esta contienda. Esta batalla no es la nuestra”, fue una de las frases que usó el mendocino para anunciar que no se presentará.

Reale, de 51 años, estaba postulado por la agrupación “Boca La Causa”, una de las más antiguas del club, fundada en 1979. Sin embargo, y pese a la decisión de su excompañero de fórmula, Diego Lajst, el presidente de esa organización, dijo que apoyará a la fórmula opositora de Andrés Ibarra y Macri: “Siento el compromiso de responder positivamente al llamado y la propuesta encabezada por Ibarra de conformar un frente electoral profesional y calificado pensando en los socios”.

“Para todos los que conformamos la familia xeneize representa una profunda decepción no haber alcanzado el objetivo, pero entendemos que tal vez Boca tenga la necesidad de atravesar de una vez por todas esta antinomia extrema, para poder dar vuelta la página y empezar de nuevo”, escribió Reale en sus redes sociales al comunicar los motivos de su renuncia a la candidatura.

Este viernes al mediodía almorzaron Ibarra junto a Lajst, Reale y Mario Pergolini. Después de esa reunión es que Reale tomó la decisión de no participar en el escrutinio xeneize.

De esta manera, quedarían dos listas que tienen hasta el próximo martes para presentarse. Una es la oficial en la cual está Riquelme - falta determinar con quién y en qué lugar, aunque se especula que como candidato a presidente - y la opositora que representa al macrismo.

El expresidente nacional y también de la institución xeneize anunció la semana pasada su decisión de ser candidato a vicepresidente 1° en la lis­ta encabezada por Ibarra, exgerente general del club y exministro de Moderni­zación durante la etapa del ingeniero como presidente de la Nación. Además, Pergolini, quien fuera vice 1° de Jorge Ameal entre diciembre de 2019 y marzo de 2021, podría convertirse en las próximas horas en el tercer integrante de la fórmula.

La Nueva Bombonera en Isla Demarchi propuesta por el candidato Jorge Reale

En diálogo con LA NACIÓN, Reale había asegurado la semana pasada: “Nosotros somos una alternativa al oficialismo y al macrismo, una tercera opción. No voy a quedar preso de mis palabras. Prometí que no iba a arreglar con nadie y lo voy a cumplir”.

