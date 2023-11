escuchar

Avanzada la tarde del sábado 4 de noviembre de 2023, el mercado de la ilusión xeneize había crecido a valores históricos, estimulado por la expectativa creciente de una parte de la sociedad que fingía la aparición de números sietes en cada esquina y a cada rato. Nada, ni siquiera la estadística cruda que reflejaba el casi milagroso modo en que el equipo de Jorge Almirón había llegado hasta la final, se interponía ante el “elijo creer” de los hinchas de Boca. Subidos a esa ola, todos los actores de la política xeneize miraban con expectativa. Había un secreto a voces en cada pasillo: la conquista de la Séptima le garantizaba a Juan Román Riquelme la continuidad en su gestión, mientras que una derrota podía sacar a Mauricio Macri del modo avión y meterlo en juego otra vez. Fue lo que pasó con el silbatazo final del juez Wilmar Roldán.

Algunas semanas atrás, Daniel Angelici le confesó a una persona de su entorno: “Voy a hacer todo lo posible para que mi amigo vuelva a Boca”. Su amigo Mauricio Macri fue quien lo catapultó a la presidencia del club en 2011. Angelici había cobrado notoriedad por discutir enfáticamente el plazo en la renovación del contrato de Riquelme, futbolista que por entonces tenía 32 años (“lo único que decía es que no podíamos firmar por cuatro temporadas a un futbolista de esa edad y con el dólar billete o libre como él quería”, explicó Angelici, en aquel momento tesorero de la institución).

Pero Macri, de reconocido éxito en su gestión, mantenía un crédito gigante con el público y eso le alcanzó para señalar al empresario del juego como su continuidad. Cabe aclarar que Jorge Amor Ameal había asumido la presidencia ante el fallecimiento de Pedro Pompilio en 2008.

El respaldo de Martín Palermo a Ibarra-Macri

Entonces Angelici, con la campaña actual en su espalda, comenzó sus movimientos ajedrecistas. El primero fue convocar a un almuerzo el último viernes en la zona de Belgrano. Fue una jornada bastante movida, con el condimento de una lluvia constante. El encuentro comenzó cerca de las 14. Uno de los primeros en dejar el lugar fue Mario Pergolini, no por desacuerdos sino porque dejó en claro de arranque qué era lo que quería y entendió que la charla que se seguía -política pura- no era de su metié. Mientras una abundante picada se servía a la mesa, Jorge Reale comentó sus pretensiones. Lejos estuvo de llegar a un acuerdo, razón por la cual fue el próximo en abandonar la sala. Las conversaciones continuaron a lo largo de la tarde e incluso en la noche, donde existió otro encuentro de los principales referentes, pero ya empezaba a quedar en claro que las elecciones del 2 de diciembre solo tendrían dos listas. A la de Andrés Ibarra, el candidato elegido por Macri para presidir la fórmula, se sumaba también Diego Lajst, protesorero en la gestión de Angelici y presidente de la Agrupación Boca la Causa, que impulsaba a Reale en su candidatura.

“No me sentí cómodo con lo que me ofrecieron, sinceramente, aunque me trataron re bien en todo momento. No es lo que iba a buscar. Creo que Boca tiene que tener una batalla que no es nuestra, es entre Macri y Riquelme. Cuando sea el momento de pensar en que sea un proyecto y no una persona la que salve a Boca, ahí estaremos de vuelta”, le contó Jorge Reale a LA NACION.

Diego Cagna, Roberto Abbondanzieri y Rolando Schiavi respaldan a la fórmula encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri

“Yo creo que las peleas deben darse desde adentro; no comparto la decisión de Jorge (Reale), pero la respeto profundamente. En estos últimos 18 meses trabajamos con un respeto y afecto mutuo, estoy seguro que el tiempo volverá a cruzar nuestros caminos”, contó Lajst.

Mientras el hermetismo en el equipo de trabajo de Juan Román Riquelme les impide conocer detalles, quienes comandan la oposición hablan de una elección difícil, pero no imposible. Saben que enfrentarse a un ídolo popular no es una tarea sencilla. Las encuestas que manejan ubican a Riquelme de 6 a 9 puntos por encima, pero aseguran que todavía hay tiempo para seguir jugando. En ese plazo queda, incluso, el balotaje presidencial, que algunos valoran como un evento fundamental. “Si gana Massa, Román la tiene más fácil”, asegura un presidente de una agrupación opositora.

El lunes, en el Sindicato de Gastronómicos comandado por Dante Camaño, se llevó a cabo un evento grande con socios y agrupaciones al que asistieron Macri e Ibarra. Sonriente, el expresidente de la Nación contó anécdotas de su época dorada e insistió en la importancia de poner el club por encima de los nombres. También acompañaron Diego Cagna, Rolando Schiavi y Roberto Abbondanzieri. Y sorprendió la aparición de un video de Martin Palermo deseando éxitos a la fórmula. Fue breve, pero sin dudas un claro mensaje de apoyo. Y creen que con el correr de los días otra figura importante podría aparecer para tratar de inclinar la balanza y achicar la brecha de esos seis puntos.

Una jugada tras otra: luego de que Mauricio Macri anunciara su participación en las elecciones de Boca, Juan Román Riquelme se decidió e irá por la presidencia por el oficialismo

En este punto ocurre algo inusual, al menos para analizar: el entrenador que hoy prefiere el hincha de Boca, de acuerdo a mediciones de todo tipo, es Guillermo Barros Schelotto. Incluso todos recuerdan a su equipo como el último con una identidad. Esto lo tienen muy presente en el frente opositor, aunque no dejan de ver otra variante decisiva: Palermo es el segundo DT preferido por los hinchas -siguiendo a Guillermo- pero garantiza en términos de imagen un peso inigualable. En el terreno de la política todo juega. En este contexto surge otro ítem a considerar: hay una fuerte amistad, no solo entre Palermo y Guillermo sino entre cada uno de ellos y Macri. Esto quiere decir que se van a respetar mutuamente, sabiendo que el que no es ahora, será después. Lo que está claro es que Macri e Ibarra tienen dos figuras contundentes que podrían comenzar a achicar esa brecha que los distancia de la gestión actual.