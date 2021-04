Jorge Bermúdez habló sobre el Consejo de Fútbol de Boca: “Román me va a escuchar hasta el último día”

En la noche del jueves, una de las voces esperadas en el Mundo Boca apareció para contar, principalmente, su verdad sobre cómo se maneja el Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme. El protagonista fue Jorge Bermúdez, uno de los laderos del gran ídolo en el equipo de trabajo que llevan adelante algunos ex futbolistas de la institución. El colombiano tocó varios temas además de desmentir sentencias y rumores acerca de cuánto se meten en el deber del entrenador, Miguel Ángel Russo.

Se refirió a aquellas versiones que hace rato se desprenden acerca de que Bermúdez y Riquelme, acompañados por Raúl Cascini y Marcelo Delgado, los otros integrantes de ese sector dedicado al fútbol, sugieren la titularidad de algunos nombres que suelen no ser muy tenidos en cuenta. Y que no le consultan al técnico los refuerzos a contratar o, incluso, que hasta le diagraman el equipo entero.

“El dirigente de fútbol no juega al fútbol. Mucha gente habla hoy sobre nosotros y se refieren a la obligación de cosas que no manejamos. Nosotros no entramos al vestuario para sacar alineaciones ni decirle al jugador qué tiene que hacer”, comenzó su descargo el ex zaguero en diálogo con Radio Mitre, agregándole a eso la relación que tienen con Russo y su futuro en medio de tanta irregularidad futbolística: “Para nosotros nunca estuvo en duda su continuidad en este último tiempo, más allá de que hubo momentos buenos y menos buenos. Todos los días dialogamos con él. Si las diferencias existen en los grupos, siempre se han zanjado hablando, pero acá nunca pasó ni siquiera eso”.

Bermúdez junto a Cascini y Delgado, la noche de la consagración de la Superliga, en marzo de 2020. Prensa Boca

También profundizó sus contactos con Riquelme y dejó entrever algo que no se sabía: no todo está consensuado y hay diferentes puntos de vista entre los que integran el Consejo, marcándole la cancha al propio Román: “Se vende un mal ambiente que aquí no existe. Todos, alguna vez, tomamos decisiones y Román a veces está en desacuerdo, pero me banca porque cree en mi buena intención”, aseguró Bermúdez, dejando un título interesante: “Yo voy a bancar a Román hasta el último día, pero él también me va a escuchar hasta el último día”.

“Nuestra gestión ha sido regular y va a ser mucho mejor, porque estamos en un aprendizaje normal y cada día nos exigimos al máximo. Tenemos metas muy altas”, se mostró autocrítico, aunque también convencido con sus labores y el futuro del equipo de Russo: “Es cierto que las cosas no salen del todo brillantes, pero vamos por el camino”.

Por otro lado, no fue menor el hecho de que Mario Pergolini renuncie semanas atrás a la vicepresidencia, a poco más de un año de asumir a ese cargo. Claro, eso activó otra vez la bomba y el ojo de la tormenta se posó nuevamente sobre Riquelme y su gente. De hecho, cuando salió a aclarar los argumentos públicamente, el experto en medios se refirió al manejo de ese grupo. El colombiano, en cambio, no cree que el motivo principal haya sido la convivencia ni las ideas propuestas.

“No renunció por el Consejo. Nosotros tenemos la mejor relación con Mario. Nosotros lo único que hicimos es siempre colaborar. Nunca hubo un rompimiento ni una discusión. Si Pergolini tenía una idea, a nosotros no nos cayó nunca como una obligación ni nosotros le impusimos nunca nada a él”, relató el Patrón, que además habló de cómo se llevaban los principales hombres: “La relación de Pergolini con Riquelme era de vicepresidente a vicepresidente. Un tremendo respeto. Ni Román se metía en los lugares que no conocía ni tampoco vi a Mario avasallando a Román”.

Claro que la oportunidad de tenerlo enfrente llevó a una consulta esperada: la ilusión por ver a Edinson Cavani con la camiseta de Boca a partir de junio. Y fue muy optimista, aunque también le tiró la pelota al delantero uruguayo: “Yo creo que tiene la claridad sobre que aquí se lo quiere y se lo respeta, y que sería un placer tenerlo con nuestra camiseta, pero hay mucho que depende de él”. Bermúdez mantiene las expectativas bien altas y pone el foco en la necesidad del jugador de Manchester United de reencontrarse y poder pasar más tiempo con sus seres queridos: “Veo posible que Cavani venga a Boca. Los humanos tenemos principios y, a veces, el tema familiar es fuerte. Ojalá venga gran parte de esa decisión final por quedarse cerca de los suyos”.

Ayer, Cavani volvió a convertir para los Red Devils, esta vez en los cuartos de final de la Europa League frente a Granada y fue importante para acceder a la semifinal. Dave Thompson - AP

Por último, su vínculo con Carlos Tevez fue otra de las consultas irresistibles, luego de que haya habido cruces mediáticos (televisivos y vía redes sociales) en medio de la negociación por la renovación del contrato del actual capitán, hace ya diez meses. “A Tevez todos los días lo cruzo y lo saludo. Por encima de todos nosotros está la institución. Todos los días se le profesa el respeto necesario para que salga a la cancha y disfrute hasta el último día, hasta cuando él quiera dejar de jugar”.

¿Qué equipo pone Russo ante Atlético Tucumán?

Este sábado, desde las 21, Boca tiene un difícil compromiso frente a Atlético Tucumán, en la Bombonera, por la décima jornada de la Copa de la Liga. Por un lado, porque a falta de cuatro fechas, incluyendo la que jugará mañana, se ubica en la cuarta posición de la zona B gracias a la diferencia de goles (le saca ventaja a Independiente y Talleres, que también tienen 13 puntos), siendo -hasta el momento- el último clasificado a los cuartos de final del certamen local. Aunque por otro, el miércoles debuta en la Copa Libertadores frente a The Strongest, de Bolivia, nada menos que en la altura de La Paz.

En ese sentido, la formación titular variaría. Algunos, como es el caso de Carlos Tevez, jugarían ante el Decano para luego poder descansar y ni siquiera viajar a jugar en los 3600 metros de altitud sobre el nivel del mar, aunque el N°10 tendría el deseo de hacer el doble desgaste. A la inversa, los que no salgan a enfrentar a los tucumanos tendrían una gran chance de ser titulares en el primer partido copero. Con una salvedad: ciertos nombres, como el de Emmanuel Mas y Lisandro López, no vienen jugando y sumarán minutos mañana de cara a sus participaciones en Bolivia.

Claro, debe lidiar con el caso positivo de Covid-19 de Nicolás Capaldo, el aislamiento por contacto estrecho de Carlos Zambrano por los positivos de su esposa y su hija, y el descanso que se le estaría otorgando a Marcos Rojo luego de la molestia en el isquiotibial derecho que sintió en Santa Fe, en la derrota con Unión. Por el momento, no hubo ningún parte médico. Tampoco puede contar con Jorman Campuzano, suspendido por recibir la quinta amarilla.

Con ese panorama, Russo volvería a la línea de cuatro defensores, optaría por un mix y le daría un lugar preponderante a los más chicos: Agustín Rossi; Julio Buffarini, López, Carlos Izquierdoz, Mas; Cristian Medina, Alan Varela, Agustín Almendra; Sebastián Villa, Tevez y Mauro Zárate son los probables 11 que tendría en la cabeza Miguel Russo.