La llamativa imagen de Russo que se volvió viral durante el partido de Boca vs. Aldosivi

La tercera victoria seguida de Boca en el campeonato, el 2-0 sobre aldosivi en el estadio mundialista de Mar del Plata, en lo que parece una remontada firme tras un comienzo para el olvido, no fue lo único que llamó la atención este domingo por la tarde. Un breve momento en que el director técnico Miguel Russo parecía descansar los ojos sentado en el banco de suplentes de la cancha de Aldosivi se volvió viral en las redes sociales.

Mientras que algunos internautas interpretaron que el DT se quedó dormido, otros manifestaron su preocupación por el estado de salud el técnico. “Es muy triste”, se manifestaron muchos usuarios de la red social X al ver la llamativa imagen que no pasó desapercibida. También hubo personas que optaron por bromear y decir que el técnico estaba así porque el partido no era entretenido.

La llamativa imagen de Russo que se volvió viral durante el partido que Boca le ganó a Aldosivi

El particular episodio tuvo lugar a los 28 minutos del primer tiempo, cuando el partido todavía estaba igualado sin goles y con pocas llegadas en ese tramo. En un momento, el director de cámaras de ESPN mostró el banco de Boca. Russo, sentado en un extremo, primero pestañeó, pero luego mantuvo cerrados los ojos unos cuatro segundos.

Qué dijo Russo sobre el partido que Boca le ganó a Aldosivi

Finalizado el encuentro en el Estadio José María Minella por la séptima fecha del Torneo Clausura, el técnico de Boca habló sobre lo hecho por sus jugadores: “Los triunfos ayudan, es bueno. Seguimos dentro de nuestra postura de trabajo en busca de lo mejor siempre. Todos están parejos, eso no cambia. Están todos competitivos y cuesta elegir a los 23. Esta es la idea y la forma en la cual buscamos trabajo siempre”.

“Elegir a once y después hacer los cambios cuesta también. No es tan fácil. Buscaremos lo mejor y seguiremos creciendo que es lo que corresponde”, prosiguió Russo, que agregó: “Hicimos también una comunicación entre todos muy alta y eso ayuda muchísimo. Ellos [por los jugadores] participan de todo”.

Qué dijo Russo sobre el partido que Boca le ganó a Aldosivi ALEJANDRO PAGNI - AFP

Russo dijo que aún no pensó cómo se plantará de visitante ante Rosario Central el próximo 14 de septiembre, luego de que se dispute la última fecha FIFA por las Eliminatorias Sudamericanas. “El próximo fin de semana no hay fútbol, entonces estamos en otra situación. Tenemos que manejar bien la semana con todo lo que viene”, dijo al respecto. El DT evaluará en los próximos días la situación del arquero Marchesín, que salió en los últimos minutos por una dolencia y fue reemplazado por Brey.

Boca venció este domingo como visitante por 2 a 0 a Aldosivi. Los goles de cabeza para el conjunto xeneize los convirtieron Lautaro Di Lollo, a los 47 minutos del primer tiempo, y Rodrigo Battaglia, a los 35 del complemento. Con este resultado, el conjunto dirigido por Russo alcanzó el tercer lugar de su grupo. X @BocaJrsOficial

Boca venció este domingo como visitante por 2 a 0 a Aldosivi. Los goles de cabeza para el conjunto xeneize los convirtieron Lautaro Di Lollo, a los 47 minutos del primer tiempo, y Rodrigo Battaglia, a los 35 del complemento. Con este resultado, el conjunto dirigido por Russo alcanzó el tercer lugar de su grupo, además de afirmarse entre los tres primeros de la tabla anual, con el objetivo de asegurar una plaza en la Copa Libertadores de la próxima temporada.