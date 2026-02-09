La preocupación de Claudio Ubeda por la falta de ideas del equipo y las miradas de reojo sobre su futuro en Boca

Los golpes inquietan y no por un resultado puntual, sino por las formas. El traspié de Boca por 2 a 0 en Liniers, ante Vélez, no es más que otro capítulo desconcertante en el que no está claro a qué pretende jugar el equipo que conduce Claudio Ubeda. En ese contexto, el entrenador, que parece no tener demasiadas respuestas tácticas a las urgencias del momento, ya no tiene forma de simular lo que transmite su grupo desde el campo de juego: “Es lógico que me voy preocupado”.

Si bien ante Newell’s pareció haber mejorado, Boca volvió a mostrar los mismos síntomas que lo expusieron en la derrota ante Estudiantes: un equipo apático y sin reacción ante la adversidad. Y ante las consultas de esta versión del equipo, el entrenador respondió: “Boca tiene que salir a ganar en todos lados y jugar de otra manera, mucho mejor de lo que hicimos hoy. Nos faltó un poco más de juego e intención de ataque, eso es lo que hace que estemos preocupados”.

🗣️ Claudio Úbeda sostuvo que la derrota ante Vélez lo dejó preocupado: "Boca tiene que salir a ganar en todos lados" pic.twitter.com/2pktIZgocy — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) February 9, 2026

Y continuó: “No fue un buen partido. No es excusa decir que el fútbol argentino es hipercompetitivo y todos los equipos se hacen fuertes de local. Te puede tocar perder como hoy, pero no hicimos las cosas como las teníamos que hacer o no tuvimos el rendimiento que esperábamos”.

Ante un escenario tan complejo y con un panorama que no permite ver respuestas inmediatas, resultó inevitable que en apenas un puñado de fechas ya comiencen las miradas de reojo respecto del desempeño de Ubeda, por eso en la conferencia de prensa, tras la derrota con Vélez, hubo algunas referencias sobre el tema: “Recién estamos en el comienzo del torneo y obviamente uno analiza lo que pasa fecha tras fecha, pero tenemos plena confianza en revertir esta situación. No nos gusta haber perdido dos y ganado dos partidos. No digo que merecemos, pero sí que tenemos la obligación de estar mejor y seguramente trabajar para poder doblegar esta situación y salir adelante”.

La paciencia de los hinchas de Boca ya parece que comenzó a agotarse y Ubeda no está ajeno a esta situación, por eso explicó como deben hacer para conquistar la confianza de los hinchas: “Se recupera mostrando una gran actitud y ganando lo más rápido posible. El siguiente partido hay que ganarlo en casa y entrar en esa senda que repetimos al final del año pasado en la que tuvimos logros todos los fines de semana. Es la única forma de revertir situaciones complejas”.

🗣️ A Claudio Úbeda le preguntaron si se pone plazos "para que las cosas empiecen a encarrilarse" y esto respondió el entrenador de #Boca pic.twitter.com/WpRY1R0APK — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) February 9, 2026

No es un escenario fácil para Boca y tampoco para Ubeda, porque el conjunto está entre la necesidad de recuperar a los lesionados de experiencia y darle minutos a los juveniles: “Estamos entre la intención de que necesitamos más juego y cuidarlos a los chicos también. Tenemos esa disyuntiva. Hay que trabajar y focalizarse en recuperar la confianza de los jugadores para animarse a jugar. Tenemos jugadores que juegan bien al fútbol y estoy convencido de que el equipo va a salir adelante y va a demostrar lo que tiene que hacer”.

Y las lesiones se multiplican en Boca, incluso, anoche Juan Barinaga tuvo que dejar el campo de juego por una molestia en el aductor derecho y se especula con que se trata de una pequeña distención. “Parece que no es de gravedad por lo poco que hablé con el médico. Ojalá no sea nada importante. Lesionados hay en todos los equipos y permanentemente pasa esto de que en el fútbol hay lesiones lógicas que pasan y nos tocó un poco más a nosotros en este inicio. Hay que tratar de corregirlo y que no nos pase”, contó Ubeda.

Boca se medirá el próximo domingo contra Platense, desde las 19.30. El conjunto calamar marcha un punto por encima del xeneize, con 7 unidades, como consecuencia de dos victorias, un empate y una derrota. Viene de perder contra Independiente por 1 a 0, en Vicente López.