Los mensajes amenazantes para el plantel de Boca en Mendoza: “La camiseta de Boca...”

Es un momento muy delicado para Boca. No aparecen respuestas y acumula frustraciones. Una racha negativa inquietante que agotó la paciencia de los hinchas. Tanto que anoche, en el hotel donde se aloja el plantel en Mendoza, a la espera del partido de esta noche con Independiente Rivadavia, apareció un pasacalles con un mensaje muy particular para los jugadores que dirige Miguel Ángel Russo.

“La camiseta Boca se tiene que transpirar”, decía la frase del cartel que colgaron un grupo de hinchas que no fueron identificados frente a la entrada del hotel. Es la parte del fragmento más conocido de una famosa canción de La Doce.

El pasacalles no llevaba firma y estaba acompañado de un segundo mensaje que ya no pertenecía a ninguna canción de la hinchada y tenía un tono más fuerte: “Están en Boca, respeten la camiseta y a su gente”.

"La camiseta se tiene que transpirar". Los mensajes para el plantel de Boca en la previa del partido ante Independiente Rivadavia @MendozaPost @radiopost_mza pic.twitter.com/8GO3M5cVTG — Deborah María Puebla (@Debih_22) August 17, 2025

Los carteles fueron quitados durante la noche, según algunos medios partidarios fue por pedido del entrenador xeneize. Ninguno de los integrantes del plantel quiso hablar del tema, más allá de que conocer bien que el crédito con los hinchas está completamente agotado. Las imágenes las publicó en sus redes sociales la periodista local Deborah María Puebla.

Estos carteles amenazantes llegan en medio de una racha de 12 partidos sin victorias. El último éxito de Boca fue en abril último cuando venció por 2-0 a Estudiantes, con Fernando Gago como entrenador. Luego llegó el último interinato de Mariano Herrón y más tarde asumió Russo, que registra cinco empates y tres derrotas y que incluye la eliminación en la etapa de grupos del Mundial de Clubes con un inquietante empate contra Auckland City. Además, la eliminación en la Copa Argentina a manos de Atlético Tucumán.

Por lo tanto, el Torneo Clausura es la única vía que tiene el conjunto xeneize para intentar clasificarse a la Copa Libertadores, el certamen al que no pudo ingresar en las últimas dos celebraciones. Para conseguir un lugar en la próxima cita continental debería ser campeón -por ahora está penúltimo en su zona y fuera de playoffs- o quedar en los primeros puestos de la tabla anual está ubicado cuarto, pero no para de regalar puntos-.

En este escenario, el cuerpo técnico encabezado por Russo tomó una medida inusual: convocar a la totalidad del plantel para el viaje, incluidos los futbolistas que no están en condiciones de jugar, como Ander Herrera y Tomás Belmonte, por lesiones.

Al parecer la decisión del staff técnico busca fortalecer la unidad del grupo y mostrar compromiso. El entrenador, además, mantiene el hermetismo sobre la formación titular, aunque se prevé el regreso de Nicolás Figal y de Ayrton Costa, que recibieron el alta médica pero aún no tienen asegurado un lugar entre los titulares.

La incertidumbre de cara a lo que podría disponer Russo para el partido de esta noche es total, ya que si bien Leandro Paredes expresó la necesidad de mayor contención tras el último partido ante Racing, no se descarta que el entrenador vuelva a sorprender con alguna determinación táctica, en especial en la mitad de la cancha.