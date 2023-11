escuchar

Dicen quienes caminan hace décadas los pasillos del club que Boca es la única provincia sin representación par­la­mentaria en el mapa del año eleccionario de la Argentina. Que conducir los des­ti­nos de una de las instituciones más populares del continente, con mi­llones de hinchas en todo el mundo y más de 329.000 socios (alrededor de 98.000 habilitados para votar), representa el tercer cargo en impor­tancia política a nivel país, detrás de la presidencia de la Nación y la gober­nación de la provincia de Buenos Aires. La enorme expectativa que ge­neró este lunes el lanzamiento de Mauricio Macri como candidato a vicepresi­den­te 1° del club no hizo más que confirmar esa teoría.

El mediodía si­guiente al debate previo al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, el expresidente de Boca y de la República irrumpió nuevamente en la esce­na política, esta vez para anunciar su participación como acompañante de fórmu­la del economista Andrés Ibarra, quien fuera gerente general de Boca y ministro de Modernización del gobierno nacional, siempre a las órdenes de Mauricio Macri. A los 64 años, el ingeniero que obtuvo 16 títulos du­rante su etapa como mandatario del Xeneize se mostró 100 por ciento involucrado en la contienda electoral del próximo 2 de diciembre. Apuntó de lleno con­tra Juan Román Riquelme, acusó a su hermano “Chanchi” de manejar el club “a su antojo” y sin que nadie lo haya votado, ratificó la idea de cons­truir un estadio para 105.000 espectadores sobre los viejos terrenos de Casa Amarilla y, en respuesta al máximo ídolo de la institución, aseguró que “en Boca nunca entró la política, sino el compromiso por el club”.

El Yacht Club de Puerto Madero fue el lugar elegido por Mauricio Macri y Andrés Ibarra para oficializar el adelanto de LA NACION: la conforma­ción de un frente opositor que contará, además, con la presencia activa de Ma­rio Pergolini, exvi­cepresidente 1° de Jorge Amor Ameal, co­mo candidato a vocal titular. Si bien la conferencia había sido convocada para las 13.45, Macri arribó al salón de eventos de la calle Victoria Ocam­po al 100 a las 14.36, secundado por el jefe de campaña, Javier Medín, y un pequeño grupo de asesores. Se sentó a la izquierda de Ibarra, a quien llamó recurrentemente “el presidente”, pidió prestada una lapicera a su hombre de seguridad y tomó apunte de la mayoría de las consultas de los periodistas. Mientras Ibarra utilizó una tablet como ayuda de me­moria, Macri solo recurrió a su libreta de anotaciones para enumerar a los ju­gadores de Boca que quedaron libres durante la gestión de Juan Román Riquelme.

Presentación de la fórmula Boca, Ibarra-Macri Fabián Marelli - LA NACIÓN

“Para mí es un día muy especial. Nunca soñé con volver a involucrarme con Boca, que forma parte de mi vida, de mis afectos, todo. Fueron 12 años increíbles. Parece que fue ayer cuando salimos por las calles de Buenos Aires, a recorrer las peñas del interior, y prometerles a los hinchas que volverían a disfrutar de un Boca hegemónico, que tendría a nueve de sus 11 jugadores surgidos de inferiores, que reformaríamos el estadio y que ganaríamos al menos un título por año. Y la realidad es que todo se cumplió, y ganamos 16 títulos en 12 años. ¿Por qué lo logramos? Porque hubo un conjunto de personas que se puso a trabajar mancomunadamente, con humildad. Todos entendimos que era un honor estar en Boca. Y cada uno de nosotros entendíamos que Boca es lo más grande, y que nadie podía ponerse por arriba del club. Eso me generó varios problemas con varios jugadores, que se ponían por encima de la institución. Y debieron irse porque estaban equivocados, y después nos amigamos porque lo entendieron. Eso permitió que tuviéramos el ciclo más exitoso de la historia. Pero esto ahora está en duda y por eso estoy acá. Yo no puedo abandonar a Boca”, explicó Macri en clara alusión a Riquelme, a quien luego refirió con nombre y apellido.

“No puedo dejar el club a la prepotencia, al autoritarismo. Porque por ese camino nuestro querido Boca no tiene futuro. Porque con mucho orgullo digo que yo fui a buscar a Juan Román Riquelme a Argentinos junto con Bilardo. Y ganamos la Libertadores y la Intercontinental. Y lo fuimos a buscar de nuevo en 2007, y volvimos a ganar la Libertadores. Pero eso ya pasó. Y ahora él dice que Boca es el patio de su casa, y se maneja como si fuera su casa. Y no es así, porque Boca es una de las instituciones más grandes del mundo. Y hoy se habla de Chanchi Riquelme (por Cristian, hermano del 10), y no sabemos quién es, ni nadie lo votó, pero maneja el club a su antojo. Y eso no está bien. Está claro que Andrés (Ibarra) no le hizo la rabona [en realidad fue un caño] a Yepes, ni le dio el pase desde 40 metros a Martín (Palermo) para que hiciera el gol a Real Madrid. Pero es un gran dirigente y será un gran presidente de Boca. Y les pido a los socios de Boca que nos acompañen, porque este es el camino correcto”, enfatizó.

Naturalmente opacado por Macri, aunque no menos tajante en sus definiciones, Ibarra también disparó munición gruesa contra la conducción actual. Prometió disolver el Consejo de Fútbol “desde el primer minuto” de su gestión; habló de “reventa de entradas” y criticó fuertemente el proyecto deportivo del club: “No hay ningún tipo de planificación”, dijo, sin más.

Macri, atento a una consulta; el ex presidente destacó que "varios ídolos de Boca se fueron por la ventana" Fabián Marelli - LA NACIÓN

Por fuera del fútbol, y pese a la controversia que genera el tema entre los hinchas, Macri e Ibarra insistieron en la “necesidad” de construir un estadio nuevo en el barrio de La Boca, a 200 metros del actual. De hecho, eligieron como única escenografía para el lanzamiento de su candidatura un banner gigante con la imagen de la Bombonera Siglo XXI, además de la clásica maqueta del proyecto hecha a escala con la que se fotografiaron en más de una oportunidad al comienzo de la campaña.

Por la tarde, Macri e Ibarra encabezaron su primer acto de campaña en una actividad para más de 1.000 hinchas en la Seccional Capital de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), en Constitución. La actividad contó con la presencia de los principales referentes de la oposición y un nutrido grupo de militantes e hinchas del club. Macri se puso oficialmente la campaña al hombro y se mostró dispuesto a ir por todo. A 19 días de las elecciones, arrancó la batalla final contra Riquelme en busca de recuperar su histórico bastión.