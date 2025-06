Miguel Russo protege a Boca: el partido decisivo ante Auckland y ningún guiño para Marcos Rojo

NASHVILLE (Enviado especial).- Miguel Russo camina lento hacia la mesa en la sala de conferencias del estadio Geodis Park. Saluda con un gesto breve, se sienta, acomoda el micrófono. Mira a todos, pero no se detiene en nadie. Aunque los días son largos y calurosos, se siente cómodo rodeado de los periodistas de siempre, a los que conoce desde sus primeros años en el club. A ellos, Miguel los llama por su nombre. Al resto, les ofrece una sonrisa. Se lo nota sereno, aunque el contexto no lo roce y esté a horas de disputar la primera gran final de su tercer ciclo en Boca. Y en esa arena, Russo sabe cómo moverse.

Este miércoles, en ese mismo estadio donde se jugará el partido, su equipo deberá golear a Auckland City para seguir con vida en el Mundial de Clubes. No es un partido más. No alcanza con ganar: también hay que golear y esperar que Benfica no sume puntos contra Bayern Munich. Y en ese escenario, con la presión flotando en el aire, Russo hace lo de siempre. Habla sin apurarse, elige las palabras, esquiva las polémicas. Es un técnico que nunca dice demasiado. Y cuanto más crucial es el momento, más firme se mantiene en ese lugar.

Fiel a su estilo, Russo fue confuso al referirse a la situación de Marcos Rojo, uno de los referentes del plantel. Rojo volvería a quedar al margen a pesar de la lesión de Ayrton Costa, y su continuidad en Boca sigue siendo una incógnita. El técnico evitó dar certezas, cuidando el foco y sin entrar en detalles que puedan distraer al grupo en esta instancia decisiva.

“De esas cosas yo no hablo. Hablaré cuando crea que es el momento, y nada más. Estas son situaciones mías. Está todo bien, no tengo que decir nada sobre un montón de cosas que a veces algunos inventan”, se escudó. Pero la insistencia periodística lo llevó a retroceder un poco, cuando le consultaron si entonces era un “invento” que Rojo no era tenido en cuenta. “No, yo no digo absolutamente nada. No leo, no escucho ni tengo redes sociales. No sé lo que hablan ni lo que dicen. El fútbol de hoy te consume mucho tiempo, y yo respeto lo que digan los periodistas, pero no vivo pendiente de las noticias”, avisó.

Marcos Rojo tiene contrato hasta diciembre, pero luego del Mundial de Clubes se evaluará su continuidad Alan Craig

Aunque no confirmó el equipo, es prácticamente un hecho que Marco Pellegrino hará su debut en la zaga central y que entre Edinson Cavani y Milton Giménez saldrá el reemplazante de Tomás Belmonte, con la intención de sumar más presencia en el área rival. El DT aseguró que definirá la formación este mismo miércoles, y si bien remarcó que el horario del partido -a las 16 de Nashville, con más de 35° de temperatura- no es el más conveniente, tampoco se quejó. “Son pequeñas cosas que hay que considerarlas, pero lo importante es lo que hagamos nosotros. No lo que pase en otro lado ni tampoco fuera de la cancha”, dejó en claro.

Incluso, Russo aclaró que no tendrá a nadie en el banco escuchando el partido de Benfica, aunque reconoció que tanto él como los jugadores se irán enterando de lo que ocurra por la reacción del público, que volverá a decir presente, a pesar de las distancias y de que Nashville no es precisamente una ciudad barata.

Russo sólo piensa en el partido contra Auckland: "Lo importante es lo que hagamos nosotros, no lo que pase en otra cancha" FEDERICO PARRA - AFP

De todos modos, el técnico insistió en la necesidad de convertir la mayor cantidad de goles posible, más allá de lo que suceda en Charlotte. Por eso tiene en mente un cambio de sistema, con mayor presencia en el área y varios creativos flotando detrás de los delanteros. La idea de Miguel es clara: apostar al uno contra uno, al desequilibrio individual, aprovechar el buen pie de los volantes -en especial con desbordes por afuera- y buscar al 9 mejor posicionado.

“En el fútbol no puede decirse que un partido es fácil. Benfica demoró 50 minutos en meterle el primer gol a Auckland, entonces no todo es tan sencillo como parece”, explicó. Aun así, se lo notó confiado en que Boca podrá convertir varios goles. Incluso, sugirió que les pedirá a sus jugadores que se cuiden con las tarjetas amarillas: en caso de igualdad en puntos, goles y diferencia de gol, el quinto criterio de desempate es el fair play, un rubro en el que Boca también corre desde atrás en la disputa con Benfica, desde aquellas expulsiones de Figal y Ander Herrera contra el equipo luso.

“Estamos en una posición que no es buena”, sintetizó Russo, sin rodeos. Pero lejos de mostrarse desalentado, llamó a los hinchas a acompañar al equipo y prometió que Boca lo dará todo en busca del objetivo. Y si toca quedar afuera, será momento de volver a Buenos Aires a seguir construyendo, con la experiencia ganada en este Mundial de Clubes. Desde la idea, desde el ánimo, y también desde los nombres.