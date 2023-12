escuchar

El presidente de la Nación, Javier Milei, se refirió al momento que le tocó vivir el domingo último, cuando concurrió a votar en las elecciones en el club Boca Juniors. El mandatario recibió una andanada de insultos y recriminaciones tanto en el ingreso como en su salida de la Bombonera, de socios claramente identificados con el oficialismo, liderado por Juan Román Riquelme, que al final de la jornada se erigió como ganador y nuevo presidente del club xeneize. Milei habló con el periodista Jonathan Viale en Radio Rivadavia, y apuntó directamente al flamante presidente de Boca como responsable de la situación que padeció. “Yo sabía cuál iba a ser el resultado, pero sin embargo fui por una cuestión de batalla cultural”, introdujo. “No sólo que fui sabiendo que iba a ganar (Juan Román) Riquelme, sino que además sabía efectivamente que me iba a mandar a escrachar”, dijo en diálogo con Jonathan Viale en Radio Rivadavia.

El presidente de la Nación, Javier Milei, deja la Bombonera luego de haber votado Gustavo Garello - AP

Milei estuvo en la Bombonera el domingo cerca de las 10 de la mañana, antes de viajar a Bahía Blanca para reunirse con autoridades locales y provinciales a raíz del temporal que azotó esa ciudad. Sin embargo, debió soportar gritos y recriminaciones en su camino a las carpas dispuestas para emitir el voto “Fueron 20 personas a putearme. Yo sabía que iba a pasar, que iban a mandar a gente a putearme, ¿pero me tengo que dejar intimidar por un conjunto de patoteros?”.

🎥 Silbidos y gritos para Milei dentro de las carpas de votación.

pic.twitter.com/vra79mKJkT — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) December 17, 2023

Luego de apuntar a Riquelme como responsable de lo que calificó como “escrache” hacia su persona, enfatizó su apoyo a la fórmula opositora en Boca, compuesta por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. “En la vida hay que ser leal. Hay que tener lealtad. Macri tuvo un gesto muy noble y desinteresado ayudándome a mí, ¿cómo no voy a ir yo a ayudarlo?”.

Justamente Macri, que no concurrió a votar porque viajó a Arabia Saudita a presenciar el Mundial de Clubes, repudió los hechos vividos por el presidente argentino en la Bombonera. “Qué vergüenza ver imágenes de señores que dicen ser hinchas de Boca”, expresó en su cuenta de X (antes Twitter). “Lo que vimos, lamentablemente, es lo que viene pasando hace 4 años con Boca. “Espero por el futuro y el bien de nuestro club que hoy termine y cambie de una buena vez. Es una vergüenza lo que hicieron los violentos de siempre con el Presidente de la Nación, Javier Milei. Desde Unidos por Boca creemos que nuestro club debe ser siempre un ejemplo de respeto y calidad institucional, independientemente de las diferencias políticas que pudiesen existir”.

Milei, además, habló de su admiración por Martín Palermo, que era el elegido para ser el técnico de Boca si triunfaba la fórmula Ibarra-Macri. “Yo he sido fanático de Palermo toda la vida y el día del gol con la muleta no me caí a la cancha porque mi papá me agarró del cinturón”, dijo en referencia al recordado partido de la Copa Libertadores de 2000, cuando Palermo anotó el 3 a 0 en la Bombonera, en su regreso a la actividad luego de una grave lesión. Milei dijo que había ido a votar también como muestra de gratitud hacia Palermo.

LA NACION