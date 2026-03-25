Paulo Dybala: Galatasaray de Turquía entra en la disputa con Boca para incorporar al delantero

Que Paulo Dybala (32 años) va a dejar el continente europeo para jugar en Boca después del Mundial 2026 es una versión que crece semana tras semana, pese a que los protagonistas no hablan concretamente al respecto. A principios de mes, el futbolista cordobés y la actriz/modelo Oriana Sabatini se convirtieron en padre y madre de Gia (la beba nació en el hospital Gemelli, de Roma). Según distintas informaciones, la familia tendría decidido regresar a Buenos Aires para radicarse; sin embargo, el futuro no está claro. Mucho menos ahora que un equipo importante del Viejo Continente estaría interesado en sumar a Dybala.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini fueron padres de Gia, que nació en Roma: ¿volverán a Argentina para criar a su primera hija? (Fuente: Instagram/@paulodybala y @orianasabatini)

Galatasaray, que marcha puntero de la liga de Turquía, está dispuesto a ofrecerle al delantero argentino un contrato de tres años por una cantidad similar a la que cobra en Roma: 6 millones de euros más bonificaciones, una cifra que no pudo garantizar Boca, según publicó el diario italiano La Gazzetta dello Sport.

“Esta oferta podría generar dudas sobre las intenciones de la dupla Paulo-Oriana de regresar a Argentina para criar a su hija recién nacida en casa. Dybala, de hecho, todavía siente que puede aportar algo al fútbol europeo. Preferiría hacerlo en Italia, pero la Roma no se ha puesto en contacto con él en los últimos días y nunca ha contactado a (Jorge) Antun y (Carlos) Novel (representantes del delantero) para una posible renovación, ni siquiera por una cantidad menor. Su contrato expira en junio y Dybala tendrá que tomar una decisión: regresar a su país (donde lo espera su amigo Leandro Paredes) o continuar en Turquía, donde muchos exjugadores de la Serie A están teniendo éxito”, agregó el mismo medio deportivo.

Paredes y Dybala, amigos, compañeros en la selección y exintegrantes del vestuario de Roma: el mediomcapista desea que la Joya se sume a la Ribera

Galatasaray, que cuenta en sus filas con Mauro Icardi, es un club que “ya intentó convencer al argentino el año pasado”, agregó el diario italiano. Novel, incluso, viajó a Estambul, pero no hubo novedades en ese momento.

Está claro que a Dybala lo esperan en Boca. Amigo de Paredes, la Joya ilusiona a los xeneizes con miras al desarrollo de la Copa Libertadores. A Dybala sólo le quedan cinco o seis partidos en Roma, ya que todavía no se recupera de la operación de menisco que lo mantendrá inactivo durante un mes más. Sólo marcó dos goles en la Serie A en esta temporada, en 17 partidos, y, antes de la cirugía por “una rotura longitudinal completa del menisco externo” a principios de mes, perdió su estatus de titular indiscutible para el DT Gian Piero Gasperini.

Paulo Dybala jugando en Roma: a principios de mes sufrió una lesión de meniscos y todavía tiene un mes de inactividad FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Sobre una posible incorporación de Dybala a Boca ya se habla desde el año pasado. Es más, en diciembre, antes de la apertura del mercado de pases, Marcelo Delgado, secretario técnico, dijo: “Es una mezcla de todo. Ojalá que nosotros podamos hacer el esfuerzo, más allá que si existe la posibilidad, tratar de hacerlo. Lo único que sé es que se le vence el contrato en junio del próximo año (por este), así que después se evaluará y veremos qué sucede”.