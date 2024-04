River-Boca: la declaración de Darío Benedetto tras el triunfo del Xeneize que generó polémica

Escuchar

Momentos después de la victoria de Boca Juniors sobre River Plate por 3 a 2, triunfo que selló su pase a semifinal de la Copa de La Liga, el delantero xeneize Darío Benedetto aprovechó la presencia de cámaras que seguían al plantel azul y oro y realizó una polémica declaración dirigida a la hinchada rival.

El usuario Casperas compartió una filmación en Instagram que muestra al exatacante de Olympique de Marsella mientras camina al vestuario. En un fragmento del video, Benedetto mira a cámara, señala a una de las gradas donde había fanáticos del Millonario y lanza: “Enfocá allá. Mirá. Enfocá allá. Están todos muertos. Allá”.

Las declaraciones de Cavani, Fernández y Merentiel luego de la victoria

Las expresiones del delantero distaron en gran medida de las vertidas por sus compañeros a la prensa. El uruguayo Edinson Cavani, por ejemplo, manifestó tras culminar el encuentro: “Sabíamos que lo podríamos dar vuelta, empatamos en el momento clave y ganamos jugando fútbol. estamos felices”.

Pol Fernández sumó: “Ante todo felicidad, pero no sólo por el triunfo, sino por cómo lo afrontamos, teníamos una idea, la llevamos de menos a más y fuimos justos ganadores. Nosotros nos sentíamos cómodos más allá de eso, en lo defensivo estuvimos sólidos, después fue todo nuestro y somos justos ganadores”.

"EL PUEBLO XENEIZE ESTÁ FELIZ Y ORGULLOSO DE SU EQUIPO"



🔥 Cavani



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/5Itmkw2dWs — SportsCenter (@SC_ESPN) April 21, 2024

“Contento con el esfuerzo del equipo, emociona ante por toda la gente que vino, estamos felices. Siempre confiamos en lio que veníamos haciendo, un poco se vio reflejado en la cancha lo que venimos trabajando. Muy feliz por los goles, es importante por lo anímico y lo colectivo también”, dijo para cerrar Miguel Merentiel.

El análisis de Martín Demichelis sobre el partido y una particular visita a los árbitros

Otro episodio que llamó la atención tras la derrota de River fue la aparición del exentrenador de Bayern de Múnich II en el vestuario del árbitro Yael Falcón Pérez, donde estuvo por unos minutos. “Fui a disculparme por si alguno de los chicos le había dicho algo al terminar el partido”, contó el entrenador del club de Núñez en conferencia de prensa. “Me dijo que no, que estaba todo bien”, agregó el técnico durante su conversación con periodistas televisivos y radiales.

“Cualquiera de los chicos podría haber dicho algo. Me quería quedar tranquilo. Que sepan entender las emociones de un jugador cuando pierde un partido, ¿no?”, se explayó Demichelis y aclaró que no le dijo nada más. Hecha la distinción, el DT del Millonario consideró que su equipo hizo “un buen primer tiempo”. “Arrancamos mejor que el rival, hasta el tiro libre de [Kevin] Zenón no nos habían gravitado y estábamos haciéndonos muy dominantes”.

"ME FUI A DISCULPAR CON EL ÁRBITRO"



Martín Demichelis explicó el motivo por el que fue al vestuario de Yael Falcón Pérez, después de la derrota ante Boca en Córdoba. #CopaDeLaLiga. pic.twitter.com/IqNaLo4uRb — TyC Sports (@TyCSports) April 21, 2024

Reflexionó que Boca encontró el gol del empate al finalizar el primer tiempo “que los puso anímicamente mejor de cara al segundo tiempo”. “Salimos al segundo tiempo, donde hicimos esa jugada preparada que casi termina dándonos la ventaja, pero no terminó siendo gol después de un parate de un par de minutos [por la jugada que fue anulada por el VAR por considerar que la pelota no entró al arco en su totalidad]”.

“Cuando te vas al vestuario después de haber hecho un buen primer tiempo, lo que me preocupaba era que los chicos no se caigan emocionalmente. Hicimos ese segundo gol que no se convalidó, después golpeó el rival y empezó a costar. No sé si entró la del gol, no la vi”, aseguró el técnico millonario. “Salieron fortalecidos mentalmente y nos llegó el 2-1 de una jugada que no pudimos rechazar”, añadió para finalizar.

LA NACION