Sebastián Villa se hizo la revisión médica en Boca, firmó autógrafos y será presentado como refuerzo

Está confirmado. El delantero colombiano Sebastián Villa tendrá una nueva etapa en Boca. Tras el acuerdo definitivo entre el club xeneize e Independiente Rivadavia de Mendoza, a cambio de 6.5 millones de dólares, el atacante viajó anoche desde esa provincia, llegó a Buenos Aires y ya se sometió a los estudios médicos previos a la firma.

Villa, de 30 años, se sometió a la revisión médica esta mañana en Genea Centro Médico y, en breve, se sumará al plantel dirigido desde hace unas semanas por el Vasco, Rodolfo Arruabarrena. El rápido wing colombiano se había ido en conflicto de Boca hace tres años con la propia comisión directiva liderada por Juan Román Riquelme, en una situación que incluso se judicializó entre reclamos de un lado y del otro, tras las denuncias por violencia de género. El delantero, incluso, se consideraba en libertad de acción y la institución de la Ribera lo acusaba de incumplimiento de contrato. Hace seis meses, además, había “coqueteado” con River tras conocer el interés que tenía Marcelo Gallardo por sumarlo al club millonario.

Villa llegando a la revisión médica

Villa firmará contrato por los próximos cuatro años y podría debutar en el nuevo equipo ante Sarmiento de Junín, por la Copa Argentina, este jueves a las 21.45, en el estadio de Newell’s. En caso de no poder participar de ese encuentro, actuaría en el desafío de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins, de Chile, el jueves de la semana próxima (23/7).

Sebastián Villa dejará Independiente Rivadavia de Mendoza y regresará a Boca Fotobaires

Villa estuvo cinco temporadas en Boca (2018 a 2023). Disputó 172 partidos, marcó 29 goles, repartió 32 asistencias y ganó siete títulos. Pasó de ser uno de los jugadores más elogiados y defendido por el presidente Riquelme (“El mejor jugador del fútbol argentino”) a entrar en conflicto y forzar su salida de la Ribera (“Le faltó el respeto al club, a la camiseta, a sus compañeros y a los hinchas“). En el medio de la situación tirante con el club xeneize, el delantero también tuvo que afrontar causas por abuso sexual.