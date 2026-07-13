Paulo Dybala renovó con Roma y Boca deberá esperar: el regreso que ilusionó, pero nunca estuvo cerca de concretarse

Paulo Dybala seguirá en Europa. Roma anunció que el delantero argentino acordó la renovación de su contrato hasta junio de 2027 y pone fin a las especulaciones que se instalaron durante las últimas semanas sobre una eventual salida como futbolista libre. La decisión también baja el telón de una ilusión que volvió a instalarse en Boca: la posibilidad de incorporar a uno de los jugadores más talentosos surgidos del fútbol argentino, un deseo que movilizó a los hinchas, pero que nunca llegó a transformarse en una negociación concreta.

El periodista italiano especializado en mercado de pases, Fabrizio Romano, confirmó que el acuerdo entre las partes quedó cerrado y que “nunca estuvo en duda”. Según informó, Dybala aceptó un nuevo vínculo con un salario menor para continuar en Roma y disputar la próxima edición de la Champions League, el gran objetivo deportivo que terminó de inclinar la balanza.

Este lunes, desde la institución de la capital italiana oficializaron la continuidad del atacante argentino. A través de su página web oficial dieron a conocer la noticia: “AS Roma se complace en anunciar el acuerdo para la renovación del contrato de Paulo Dybala hasta el 30 de junio de 2027. Tras llegar a la capital en el verano de 2022, Dybala encendió el entusiasmo de los aficionados desde el primer día, convirtiéndose en un pilar técnico y un líder dentro y fuera del terreno de juego, disputando 139 partidos y marcando 45 goles. La historia entre Roma y La Joya sigue escribiendo nuevas páginas. ¡Sigamos adelante juntos, Paulo!“.

Además, en redes sociales publicaron diferentes videos para expresar la alegría de su continuidad. En uno de ellos, con jugadas del futbolista con la casaca de Roma. En otro, con una entrevista por parte del canal oficial, en el que responde preguntas sobre lo que significa seguir siendo parte del equipo en su quinto año consecutivo.

Paulo Dybala is here to stay 🟡🔴#ASRoma pic.twitter.com/AOMiH0JGTA — AS Roma English (@ASRomaEN) July 13, 2026

La decisión representa un fuerte respaldo al nuevo proyecto deportivo encabezado por Gian Piero Gasperini. El entrenador de 68 años considera que el cordobés puede volver a ser una pieza determinante después de la lesión que condicionó buena parte de la última temporada y pidió mantener la base del plantel para afrontar una campaña que incluirá el máximo torneo europeo de clubes.

La continuidad de Dybala también tiene una explicación económica. Roma necesita ajustar sus cuentas para cumplir con las exigencias financieras de la UEFA y trabaja para reducir su masa salarial sin desprenderse de sus principales figuras. En ese contexto, el delantero aceptó resignar parte de sus ingresos para permanecer en el club, mientras el nuevo contrato incorporará premios por objetivos deportivos y una cláusula que permitirá extender el vínculo por una temporada más.

Paulo Dybala festeja el gol que anotó para Roma ante Torino, por la fecha 21 de la Serie A @asroma_images

Del otro lado del océano, Boca seguía con atención cada movimiento. El vencimiento del contrato el 30 de junio había abierto una ventana que alimentó todo tipo de especulaciones. La posibilidad de que el futbolista quedara con el pase en su poder permitió que crecieran las versiones sobre un eventual regreso al país, especialmente después de las reiteradas muestras de afecto que Dybala expresó hacia el club de la Ribera. Incluso, se habló de contactos entre Juan Román Riquelme y hasta el propio Rodolfo Arruabarrena con la “joya”.

La relación del atacante con Boca nunca fue un secreto. Desde chico simpatizó por el club y, con el paso de los años, construyó un vínculo cercano con varios futbolistas del plantel, especialmente con el actual capitán Leandro Paredes, lo que alimentaba aún más esa ilusión. Cada mercado de pases reavivó las versiones y cada declaración del cordobés alcanzó para renovar la ilusión de los hinchas.

Paredes, Dybala, Pogba y Luciano Acosta, en el empate de Boca ante Benfica en el Mundial de Clubes 2025

Sin embargo, entre el deseo y la realidad siempre hubo una distancia considerable. Dybala priorizó desde hace años la continuidad en la elite del fútbol europeo y, cada vez que debió resolver su futuro, eligió permanecer en las principales ligas del continente. La posibilidad de disputar la Champions volvió a resultar decisiva, al igual que el proyecto deportivo que le presentó Gasperini.

La expectativa de Boca tampoco estuvo acompañada por negociaciones públicas o avances concretos. Más allá del interés lógico que podía despertar un futbolista de semejante jerarquía, nunca trascendió una oferta formal ni un diálogo avanzado entre las partes. La ilusión se sostuvo, sobre todo, por la situación contractual del delantero y por el fuerte vínculo emocional que mantiene con el club.

Con la renovación sellada, esa posibilidad volvió a quedar archivada. Al menos por una temporada más, Dybala continuará su carrera en la Serie A y seguirá compitiendo en la máxima competencia europea. Boca, mientras tanto, deberá esperar una nueva oportunidad para intentar seducir a uno de los futbolistas argentinos más prestigiosos de la última década.