Tras un fallo de la Justicia, Agustín Almendra deberá pagarle una cifra millonaria a Boca
Es debido a un préstamo económico que le dio la entidad xeneize antes de que se fuera libre del club
- 3 minutos de lectura'
La comisión directiva del club que preside Juan Román Riquelme obtuvo un fallo favorable en la disputa judicial contra el exjugador xeneize Agustín Almendra. La Justicia civil condenó al actual futbolista de Racing a pagarle a Boca US$769.231, más intereses y costas (equivalentes a más de $1113 millones), en concepto de un préstamo que —según determinó el tribunal— nunca fue devuelto.
La salida de Almendra del club que lo formó fue conflictiva. Tras reiterados cortocircuitos y haber sido apartado del plantel por el entonces entrenador Sebastián Battaglia, el mediocampista decidió irse libre en 2023. Pero antes de su salida, había solicitado un adelanto económico a la gestión anterior. La dirigencia actual argumentó, tal como lo avaló el juzgado en su fallo, que se trató de un contrato de mutuo firmado el 21 de febrero de 2019 y que el jugador no restituyó los fondos.
En agosto de 2023, el departamento legal de Boca intimó formalmente a Almendra a saldar la deuda, pero no obtuvo respuesta. En su defensa, el futbolista alegó que el dinero correspondía a un “bono especial”, algo que la Justicia desestimó al considerar probado que se trataba de un préstamo.
El fallo del Juzgado Civil N.º 71—al que accedió LA NACION— dispuso “hacer lugar a la demanda entablada por el Club Atlético Boca Juniors y condenar al Sr. Agustín Ezequiel Almendra a devolver US$769.231 más intereses dentro de los diez días de quedar firme la presente resolución, bajo apercibimiento de ejecución”.
Con la camiseta xeneize, Almendra disputó 69 partidos oficiales, marcó seis goles y obtuvo cuatro títulos.
El conflicto que determinó su salida
La relación entre el volante y Boca se quebró definitivamente en febrero de 2022. Battaglia reveló tiempo después la frase con la que Almendra lo enfrentó:“Como jugador ganaste todo, pero como entrenador sos un desastre. Ganaste cuatro Libertadores al pedo.”
El episodio más recordado ocurrió el 28 de febrero de ese año, cuando Almendra discutió con el DT en plena práctica en Ezeiza y abandonó el entrenamiento. Hubo otros desplantes y hasta un fuerte cruce con Darío Benedetto.
Sin solución a la vista, dejó de ser considerado por el cuerpo técnico y el club inició gestiones para rescindir su vínculo, algo que se concretó cuando firmó con Racing a mediados de 2023.
