Video: el conmovedor adiós de Boca a Miguel Ángel Russo

En una muestra más del afecto que generó en el club al que le dio grandes alegrías, Boca Juniors despidió a Miguel Ángel Russo con un conmovedor video publicado en sus redes sociales. En menos de un minuto, la institución de La Ribera repasó algunas de las frases más recordadas del técnico, en las que destacaba su amor por el club y por la hinchada xeneize. “Para siempre en nuestros corazones”, fue el mensaje con el que cerró el homenaje.

“A Boca uno nunca le puede decir que no. Esto es así, es la realidad”, se escucha decir a Russo en el inicio del video, mientras se suceden imágenes suyas en los entrenamientos, durante los festejos y en las distintas etapas en que dirigió al club. También aparecen otras frases que quedaron grabadas en los hinchas: “La gente de Boca marca un después, siempre. Una de las claves es disfrutarlo”.

El conmovedor adiós de Boca para Russo

En otro fragmento, el técnico expresa: “La Bombonera está siempre y siempre va a estar, esté quien esté”. Y sobre esa última frase, el video cierra con una respuesta de Boca: “Y vos también… para siempre en nuestros corazones”.

El homenaje de Boca para Miguel Ángel Russo Captura

El velorio en la Bombonera

Desde las primeras horas de este jueves, decenas de hinchas comenzaron a llegar al Hall Central de Brandsen 805 para despedir a Russo, quien falleció el miércoles por la tarde a los 69 años, tras una larga lucha contra el cáncer. Las puertas del estadio se abrieron a las 10 de la mañana y permanecerán así hasta las 22.

Velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera Ricardo Pristupluk

Según informó el club, el velorio continuará el viernes de 10 a 12 del mediodía. “Para respetar la intimidad de su familia, está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar”, aclaró la institución en un comunicado oficial.

Entre los múltiples mensajes de despedida, se destacó el del exjugador y ayudante de campo de Russo, Claudio Úbeda, quien escribió en sus redes sociales: “Maestro, amigo y hermano. Te voy a extrañar mucho. Tu huella es como la gloria eterna. ¡Gracias, gracias, gracias!”.