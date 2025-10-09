LA NACION
El velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera: el último adiós al DT de Boca

El DT xeneize estuvo internado en su domicilio; periodistas, deportistas y clubes de Argentina y Sudamérica le manifestaron su apoyo

Miguel Ángel Russo, figura icónica del fútbol nacional y sudamericano
Miguel Ángel Russo murió este miércoles 8 de octubre a los 69 años. El director técnico atravesaba un delicado momento de salud, en medio de una lucha contra un cáncer de próstata detectado en 2017. Por eso, y como consecuencia de un debilitamiento general en las últimas semanas, permanecía internado en su domicilio con atención médica constante.

Inició el cortejo fúnebre

Mucha gente ya se encuentra en las inmediaciones de la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo. En la fila hay hinchas con distintas camisetas del fútbol argentino. Desde Boca manifestaron que están ultimando detalles organizativos. Se les solicitó a quienes participen que, por respeto a los familiares, no se tomen fotos ni videos.

Russo y sus frases célebres

El mundo del fútbol despide a uno de sus grandes próceres: Miguel Ángel Russo. El DT de Boca murió este miércoles a los 69 años y dejó un gran vacío en el deporte, donde fue muy querido por todos los clubes donde jugó y dirigió. Para recordar su exitosa carrera, que incluyó la obtención de la Copa Libertadores y ligas en varios países, repasamos las mejores frases que dejó ante la prensa como un hábil declarante y un confeso fanático de la pelota.

Las mejores frases de Russo

  • “Son momentos, son decisiones”.
  • “La Libertadores es como la novia que uno siempre quiere y no te presta atención”.
  • “Cuando llegué, el empleado que me abrió la puerta me dijo eso: ‘Hola Miguel, ¿cómo estás? Hay que ganar la Copa’”.
  • “Si esto no me diera felicidad, no lo hago”.
  • “El hecho de ver rodar la pelota me sanaba más que lo demás”.
  • “Esto se cura con amor, nada más”.
  • “Sé lo que necesita el hincha de Boca. Sé lo que es el mundo Boca y lo disfruto”.
  • “Soy un agradecido a los colombianos por el respeto que recibí. El colombiano te tiene un respeto muy grande, por eso los quiero tanto”.
  • “Gracias a Dios me vibra el corazón y no el celular”.
  • “Agradezco eternamente a la gente de Central y quiero lo mejor para este club”.

Boca confirmó el horario del velatorio

La estremecedora despedida de Jáminton Campaz

El futbolista colombiano, que fue dirigido por Russo en Rosario Central, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales. “Mi viejo, mi ‘Pai’, como te voy a extrañar. Qué vacío nos dejás a los que te amamos y te queremos de verdad. Gracias por enseñarme el día a día, gracias por hacerme mejor persona, gracias por enseñarme el camino del buen fútbol y la vida“, escribió.

El mensaje de Leandro Paredes: "Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión"

El mediocampista de Boca despidió a su entrenador con un mensaje en sus redes sociales, donde escribió: “Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión y por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejás muchos recuerdos y enseñanzas. Hasta siempre, Miguel. Un sentido pésame a toda la familia Russo”.

La selección argentina hizo un minuto de silencio

Tras conocerse la muerte de Russo, la Selección argentina le rindió homenaje con un minuto de silencio mientras estaba entrenando en el marco de la gira de amistosos. Dentro del plantel se encuentra Leandro Paredes, quien era dirigido por el DT en Boca.

El mensaje de la cuenta oficial de la Copa Libertadores

La cuenta oficial de la Copa Libertadores despidió a Miguel Ángel Russo con un sentido mensaje: “Siempre te recordaremos con una sonrisa”.

La despedida de Newell’s

Newell’s, clásico de Rosario Central, donde Russo se destacó como entrenador, emitió un comunicado en el que envió sus condolencias al entorno del director técnico. “Acompañamos respetuosamente a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”, señaló.

21.10 | Cuándo y dónde será el velatorio

Boca Juniors puso a disposición de la familia de Miguel Ángel Russo la Bombonera para que hinchas, colegas, periodistas y dirigentes puedan acercarse a darle el último adiós. El velatorio se realizará a partir de este jueves a las 10 de la mañana en el hall central del estadio y se extenderá hasta el viernes a la misma hora.

20.58 | La emotiva entrevista antes del último Mundial de Clubes

