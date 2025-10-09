El velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera: el último adiós al DT de Boca

Sofía Martínez entrevistó a Miguel Ángel Russo en la previa del último Mundial de Clubes que disputó Boca Juniors en Estados Unidos. Emocionado por la oportunidad que le regalaba la vida, respondió qué significaba para él el club Xeneize.

La emotiva entrevista a Miguel Ángel Russo en la previa del Mundial de Clubes

20.50 | La despedida de Rosario Central

Uno de los clubes de sus amores, Rosario Central, en el que tuvo dos gloriosas etapas como técnico, lo despidió en su cuenta de X. “Un guerrero de la vida. Un guerrero de Central”, escribieron.

20.45| Chiqui Tapia y el posteo que le dedicó a Miguel Ángel Russo

El presidente de la AFA publicó desde su perfil de Instagram una imagen junto a Miguel Ángel Russo, a quien le dedicó unas palabras. “Se fue Miguel Ángel Russo y, con él, una forma de vivir el fútbol”, reza al comienzo.

20.40 | Mario Pergolini se expresó ante el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Mario Pergolini, ex dirigente de Boca, publicó un sentido mensaje en sus historias de Instagram. “Ni la muerte nos va a separar, desde el cielo te voy a alentar. Adiós Miguel. Gracias por todo”, indicó.

20.35 | La despedida de Sofía Martínez

Fueron varios los trabajadores de prensa que se mostraron conmovidos tras la muerte de Miguel Ángel Russo y Sofía Martínez fue uno de ellos. A través de su perfil de Instagram, la periodista publicó una historia en la que le agradeció la charla que tuvieron en la previa del Mundial de Clubes. “Vi a tu familia siempre al lado tuyo, y con eso me quedé en ese momento”, aseveró.

20.30 | Su última entrevista con LA NACION

“La vida es así, la acepto y punto”, dijo Miguel Ángel Russo en su última entrevista con LA NACION, que data de diciembre de 2023. Leela completa.

20.18 | La despedida de River

River Plate también se hizo eco desde su cuenta oficial de X: “River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de @BocaJrsOficial y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”.

20.13 | La despedida de San Lorenzo

San Lorenzo, club que también dirigió en dos oportunidades, le dedicó un sentido posteo en X. “San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan triste. ¡Hasta siempre, Miguelo!“, expresaron.

20.00 | El comunicado de Boca Juniors

Bajo el título “Hasta la eternidad” Boca emitió un extenso y sentido comunicado en el que lamentaron la partida del DT a los 69 años.

“Quedan la forma y las maneras, si se permite usar un recurso discursivo que patentó durante su tercer y más breve ciclo en el club, para asumir desafíos, vencer límites y generar respeto entre propios y ajenos. Fue un apasionado de su actividad, un luchador tenaz en todas las situaciones, una referencia como jugador primero y entrenador después”, reza al comienzo.

19.36 | La despedida de Boca Juniors a través de las redes sociales

La noticia de la muerte de Miguel Ángel Russo golpeó a Boca, club en el que se desempeñaba como DT. Desde la cuenta oficial de X del xeneize, escribieron: “El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!“.

19.35 | De qué murió Miguel Ángel Russo

Desde 2017, al técnico Miguel Ángel Russo le diagnosticaron un agresivo cáncer de vejiga y próstata mientras dirigía a Millonarios de Colombia. Un año después lo operaron y continuó trabajando, ganando títulos en medio de sesiones de quimioterapia.

En los últimos meses, su estado de salud se deterioró. Infecciones urinarias y cuadros de deshidratación obligaron a internarlo en la clínica Fleni.

19.30 | La confirmación de la muerte de Miguel Ángel Russo

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la muerte del DT de Boca con un comunicado a través de X. “La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos", escribieron.

El comunicado de Boca que alertó a todos

El lunes, pasadas las 21.30, Boca emitió el primer comunicado oficial desde que el entrenador empezó a tener ausencias en los entrenamientos y los partidos. El mismo dice: “El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.

El palmarés de Russo como entrenador

En su carrera como DT en la Argentina, Russo obtuvo 6 títulos nacionales y 1 internacional:

3 campeonatos del Nacional B : Lanús (1991-92), Estudiantes de La Plata (1994-95) y Rosario Central (2012-13).

: Lanús (1991-92), Estudiantes de La Plata (1994-95) y Rosario Central (2012-13). 3 campeonatos de Primera División : Vélez (Clausura 2005) y Boca (Superliga 2019-20, Copa de la Liga).

: Vélez (Clausura 2005) y Boca (Superliga 2019-20, Copa de la Liga). Copa Libertadores 2007 con Boca.

Cómo le fue dirigiendo en el exterior

Russo se sentó en el banco de suplentes en siete países diferentes.

Chile, donde dirigió a la Universidad de Chile.

España, donde dirigió a Salamanca.

México, donde dirigió a Monarcas Morelia.

Colombia, donde dirigió a Millonarios.

Perú, donde dirigió a Alianza Lima.

Paraguay, donde dirigió a Cerro Porteño.

Arabia Saudita, donde dirigió a Al-Nassr.

Russo como DT en la Argentina

Su carrera como entrenador inició en 1989 y, en el país, dirigió nueve equipos.

Lanús (1989-94 y 1999-2000)

(1989-94 y 1999-2000) Estudiantes (1994-96 y 2011)

(1994-96 y 2011) Colón (1999)

(1999) Los Andes (2000-01)

(2000-01) Vélez (2004-06 y 2014-15)

(2004-06 y 2014-15) Boca (2007, 2020-21 y 2025)

(2007, 2020-21 y 2025) San Lorenzo (2008-09 y 2024-25)

(2008-09 y 2024-25) Racing (2010-2011)

(2010-2011) Rosario Central (1996-98, 2002-04, 2009, 2012-14 y 2022-24).

La trayectoria de “Miguelo” como jugador

Russo hizo las inferiores en Estudiantes de La Plata, donde debutó en 1975 y se retiró en 1988. Jugó toda su carrera en el conjunto Pincharrata, con un total de 418 partidos y 11 goles. Además, obtuvo dos títulos: Metropolitano 1982 y Nacional 1983.

El saludo de un campeón mundial

Ubaldo Matildo Fillol, campeón de la Copa del Mundo 1978, utilizó la red social X para hacerle llegar su mensaje de apoyo a Russo. “A meterle garra como siempre”, escribió el mítico arquero.

Un pasado de Selección

Si bien su máximo reconocimiento deportivo fue a nivel clubes, Miguel Ángel Russo también supo vestir la celeste y blanca. En las últimas horas circuló en redes sociales una imagen de la concentración de la Selección durante las Eliminatorias de 1985 junto a Diego Maradona y Daniel Passarella.

“El fútbol me ayudó a no pensar en el cáncer”

El año pasado, el entrenador de Boca, en una muestra de lo que siempre representó para él este deporte, manifestó en una entrevista con TyC Sports, que “el fútbol me ayudó a no pensar en el cáncer”.

La charla entre Russo y Joan Manuel Serrat

“Charlar con él me hizo entender lo que no te dicen los libros ni los médicos. Fue hermoso y me abrió la cabeza”. Eso manifestó en más de una ocasión Miguel Ángel Russo al revivir su encuentro con el cantante catalán, Joan Manuel Serrat. En ese momento, ambos transitaban la misma enfermedad.

La última vez que habló de su salud

En la conferencia de prensa que brindó luego del partido entre Rosario Central y Boca, el 14 de septiembre pasado, a Russo le preguntaron cómo estaba de salud. “Hubo muchos que dijeron tonterías. Si estoy trabajando es porque tengo el alta de todo”, respondió “Miguelo”.

“Mucha fuerza y pronta recuperación”

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) compartió unas emotivas líneas en su cuenta de X. “El fútbol sudamericano está contigo, profe Miguel Russo”, se puede leer en el posteo.

Vélez: su segundo hogar

Campeón en 2005 y amado por todo el pueblo “fortinero”, la institución de Liniers también se sumó al apoyo hacia Russo.

Rosario, su lugar en el mundo

Rosario Central fue otro de los clubes en los que Miguel Ángel Russo dirigió y salió campeón. Desde la cuenta oficial del club en X, escribieron: “Fuerza, Miguel. Todo el pueblo Canalla está con vos, campeón”.

Un técnico admirado en muchos países

La delicada situación de salud de Miguel Ángel Russo hizo que varios clubes latinoamericanos se hagan eco y compartieran mensajes de apoyo deseando su pronta recuperación.

Estudiantes se suma a los buenos deseos

Estudiantes de La Plata también pronunció su apoyo al entrenador de Boca. “¡Fuerzas Miguel! La familia pincha está con vos”, escribieron desde la cuenta oficial del club en X.

Los títulos de Russo en Boca

El entrenador de 69 años tuvo tres etapas en el club de la Ribera. En la primera, en el año 2007, obtuvo la copa Libertadores. En la segunda, la Superliga 2019-2020 y la Copa de la Liga 2020.

Clima de preocupación

En Boca Predio, instalaciones que el club tiene en Ezeiza y donde entrena el plantel de primera, se vive un ambiente de preocupación por la salud del director técnico. “Están muy golpeados”, aseguran desde el entorno de los jugadores.

El mensaje de Verón

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, club en el que Russo jugó y dirigió, compartió una emotiva historia en Instagram. “Mucha fuerza Miguel”, escribió la “Brujita”.

Úbeda y una dedicatoria especial

Claudio Úbeda, ayudante de Russo y actualmente director técnico del primer plantel, se refirió al entrenador luego de la victoria de Boca sobre Newell’s. “Se lo queremos dedicar a Miguel, que seguramente nos ha estado viendo por televisión”, manifestó.

Los antecedentes médicos de Russo

A principios de septiembre, el entrenador de Boca estuvo internado durante casi una semana en el instituto Fleming debido a una infección urinaria, lo que lo obligó a delegar varios entrenamientos. Aquella situación derivó en especulaciones que el propio entrenador desmintió con firmeza. “Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo”, declaró en una conferencia de prensa en el día de su regreso, visiblemente molesto por lo que consideró un exceso de especulaciones.

El 5 de septiembre, fue dado de alta, pero tanto el cuerpo técnico como la dirigencia decidieron darle más tiempo para recuperarse. Cinco días después, Russo volvió a dirigir un entrenamiento, previo al partido contra Rosario Central.

Antes del comunicado oficial, desde el club azul y oro dejaron trascender que en este contexto, ante la ausencia de Russo, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez quedarán a cargo de la conducción del equipo, tanto en entrenamientos como en partidos. Esta medida se mantendría, al menos, hasta la conclusión de la participación de Boca en el torneo Clausura.

La salud de Russo hoy

Según sus allegados, la situación del actual DT de Boca es “minuto a minuto”. Ausente desde hace varias jornadas en las prácticas diarias del primer equipo, Russo se mantiene al resguardo de sus familiares y cuerpo médico en su domicilio. El mundo del fútbol, en vilo.

El tuit de Tapia

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, citó un posteo de Boca y escribió: “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos”.

La última vez de Russo en la Bombonera

El 21 de septiembre, cuando Boca empató 2 a 2 contra Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera fue la última vez que Russo dirigió al equipo sentado en el banco de suplentes. A partir de aquella jornada quien tomó las riendas del plantel fue su ayudante principal, Claudio Úbeda.

El apoyo del capitán de Boca

“Queremos dedicarle la victoria a él [por Miguel Russo], porque es la cabeza de nuestro grupo y le mandamos mucha fuerza”. Eso dijo Leandro Paredes al finalizar el partido que Boca le ganó por 5 a 0 a Newell’s en la Bombonera el último domingo.