Boca: las inmediaciones de la Bombonera amanecieron con duros pasacalles que apuntan directamente a la dirigencia anterior

Se vivió un clima tenso en Boca de cara al duelo de este domingo ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por la fecha dos de la Liga Profesional. A la clausura de una de las tribunas de la Bombonera impuesta durante la semana, se sumó la presencia de pasacalles con fuertes mensajes dirigidos a la anterior dirigencia, comandada por Daniel Angelici. También, la palabra del presidente, Jorge Amor Ameal que se expresó sobre el tema aludiendo a que lo sucedido se da en el marco de un año electoral en la institución.

Debido a un excedente de público en varios sectores del estadio de Boca en el duelo de la primera jornada ante Atlético Tucumán, se abrió una investigación que culminó con la inhabilitación de la Tribuna Superior Sur. “Es un verdadero peligro en condiciones normales y mucho más cuando la capacidad está excedida. El domingo pasado, según un contador de gente, había sectores con un 106% de ocupación”, expresaron las fuentes judiciales que tomaron la determinación, pero con la particularidad de que esta notificación se dio recién ayer, dándole poco margen al club para reubicar a los socios que tenían su lugar ya reservado para ir alentar al equipo.

Una de las tribunas de la Bombonera fue clausurada por lo que habrá 5.000 hinchas menos en el duelo de este domingo antes Central Córdoba de Santiago del Estero

Por toda esta polémica que de generó a las pocas horas del choque del Xeneize ante los santiagueños, el barrio de la Boca amaneció con durísimos pasacalles. “Le hicieron daño al club desde adentro, ahora le hacen mal desde afuera”; “No le hacen mal a esta dirigencia, le hacen daño al socio”, expresan las pancartas contra la oposición. Además, aparecen otros: “Boca contra todos. Y contra ustedes”; “el sentimiento no se clausura”.

Pasacalles en el barrio de La Boca.

Esto significa que más de 5.000 hinchas de Boca se enteraron a menos de 48 horas del partido, que no podrían estar en la Bombonera por esta inhabilitación. Un comunicado por parte de la institución expresó que serían reubicados. Jorge Amor Ameal salió en representación del club a hablar al respecto. “Durante nueve años jamás pasó nada, alguien metió la mano para que suceda”, expresó el Presidente de Boca en primer término. La actual dirigencia, de todas maneras, resolvió rápido con la mira puesta en el partido con Central Córdoba como local.

¿Qué decisión tomó Boca tras la clausura? Este sábado por la tarde, el departamento de Socios del club informó: “En virtud de la clausura impuesta para la tercera bandeja sur, informamos que los socios y las socias que hayan reservado su lugar para dicha bandeja podrán ingresar mañana a cualquiera de las otras populares, tanto norte como sur”.

Jorge Ameal, presidente de Boca

Pero Ameal mira más allá, no dejó pasar una frase que tiene que ver con un trasfondo político, debido a que 2023, es un año electoral en el Xeneize: “No es casual, y esto podría haber sido el lunes para que nos dé la posibilidad de defendernos. Pero está hecho con mala intención, se podría haber realizado de otra manera y mejor. No puedo acusar a nadie porque no tengo pruebas, pero realmente sospecho de todo esto. Un día sábado nos clausuran para el domingo. Había mil formas para evitarlo”.

La fiscal Celsa Ramírez, a cargo de la decisión de la clausura de una de las tribunas, se refirió al tema este domingo en declaraciones a Boca de Selección: “El sábado, a partir de un video que se viralizó en el partido de Boca contra Corinthians, se hizo una investigación que consistió en inspecciones por distintas áreas idóneas del Gobierno de la Ciudad”.

Y agregó: “Como para la Fiscalía no fue suficiente la información que en ese momento se había dado, de que no había riesgo, se pidió al Juzgado que se ordene una pericia y se dio intervención a dos peritos, un arquitecto y un ingeniero, para que analizaran el estado de las estructuras”. Continuó su explicación: “Esto se llevó adelante en una evaluación de tres etapas y se le dio intervención a Boca, que contrató a un estudio de técnicos y realizaron algunas pruebas con piletas Pelopincho en las gradas”.

