Boca: lo que ganó como equipo después de ser campeón y lo que debe recuperar con la mira en la Copa Libertadores

Boca está bien. Sigue bien. La realidad es que nunca dejó de estarlo, más allá del traspié inesperado -de hace dos fechas- en Santiago del Estero ante Central Córdoba (0-1), el único en casi dos meses de buena racha, objetivos cumplidos y mejores sensaciones en cuanto a la calidad de las producciones. Así es como va tomando forma este nuevo “semestre” del equipo de Sebastián Battaglia, aunque el desafío estará en ratificar en lo inmediato las virtudes que lo transformaron en un conjunto más serio, ya que la mira está nuevamente centrada en la Copa Libertadores y el duelo de octavos de final frente a Corinthians, a disputarse el martes 28. Es que tan pronto como potenció herramientas que en el pasado reciente fueron una cuenta pendiente duradera, también precisa la recuperación de una faceta esencial de cara al cruce mano a mano con los brasileños.

El casi inexistente descanso (menos de una semana) hacía imaginar que la imagen de este Boca recuperado no se alteraría demasiado. De hecho, los cuatro éxitos en cinco encuentros (tres por la Liga Profesional, el último este domingo ante Barracas Central por 3-1, y uno por la Copa Argentina) dejan en evidencia que no se desvió a otro carril. Sin embargo, hay pequeños cambios, tanto para bien como para mal.

A una semana de viajar a San Pablo, el entrenador está más tranquilo. Ya contó con Luis Advíncula para el encuentro ganado a Barracas Central, luego de no tenerlo en este inicio por el repechaje rumbo al Mundial que el seleccionado peruano jugó -y perdió- ante Australia: el lateral derecho malogró su ejecución en la serie de penales y su desconsuelo fue tan fuerte que anunció por Instagram su retiro de la selección de su país, pero enseguida llamó a Battaglia para avisarle que se ponía a disposición tanto para los entrenamientos como para los partidos. El compromiso que suelen pedir, aunque esta vez todos en Boca entendían la frustración.

Gol de Exequiel Zeballos para Boca ante Barracas Central, tras una asistencia de Villa Mauro Alfieri - LA NACION

“Es el primer partido en el que podemos contar con el plantel completo. Prácticamente, es el equipo que lo ha hecho varias veces, que ha jugado los últimos partidos. Creo yo que es bueno mantener una idea y una manera”, sentenció el técnico tras vencer a Barracas, muy conforme con lo que se sigue observando de su equipo.

Y no sólo eso: a la estructura titular que encontró hace tiempo le agregó atrevimiento a través de las gambetas y los goles de un picante Exequiel Zeballos, que le ganó el puesto a Eduardo Salvio y, de a poco, se va convirtiendo en la gran sensación del equipo: “Zeballos está creciendo día a día. Lo conocemos muy bien y, como a todos, fuimos llevando su crecimiento de a poco. Ahora le está tocando tener muchos minutos, un nivel muy bueno y además le tocó marcar goles en los últimos dos partidos (doblete a Tigre y sentenció el triunfo sobre el Guapo). Tiene que seguir mejorando cosas y crecer como futbolista”, remarcó Battaglia, elogiando al chico de 20 años, pero sin dejar de apuntalarle cómo es el camino a seguir.

Lo mejor de Boca ante Barracas Central

La otra positiva tiene que ver con los goles. En 2022, Boca tardó tres meses (20 compromisos) en festejar el gol de un medio campista : Juan Ramírez consiguió romper con la racha recién en los cuartos de final de la Copa de la Liga, ante Defensa y Justicia (2-0). En este semestre, al quinto encuentro ya se quitó de encima esa materia: el segundo tanto a Barracas lo hizo Guillermo “Pol” Fernández, marcando su primer tanto en este tercer ciclo en la institución y volviendo a gritar uno con la camiseta azul y oro luego de 28 meses , tras aquel importante que le hizo a Colón, en Santa Fe, para abrir la goleada (4-0) una fecha antes de ser campeones de la Superliga 2019/2020 con Miguel Ángel Russo en el banco. Pero Pol Fernández ya había estado cerca ante Tigre, con un remate que dio en el palo.

“No venía teniendo suerte, son cosas del fútbol. Ahora se me dio, pero es algo que pasa a un segundo plano. Quiero que el equipo juegue bien, gane y nos vayamos sintiendo cada vez más cómodos. Creo que vamos por buen camino”, dijo Pol Fernández con sonrisas, igualmente, de alegría y satisfacción por su festejo personal. Aunque queda a las claras que, si bien para Battaglia es importante que los volantes lleguen al área contraria y conviertan, ellos no se desesperan, siempre y cuando el equipo responda aún cuando no aparezcan sus aportes goleadores.

Boca Juniors Tigre LPF tercer gol de Boca Mauro Alfieri - La Nación

En la cuenta, por supuesto, se expone el buen momento de los delanteros titulares: Zeballos contabiliza tres, mientras que Darío Benedetto (le hizo dos a Tigre) y Sebastián Villa (Arsenal y Barracas, sus víctimas) hacen saber que en Boca sobran goles. Incluso, Agustín Sandez (lateral izquierdo suplente) fue el encargado de poner a los defensores entre los anotadores a partir del cabezazo ante los de Sarandí.

Arriba festeja; atrás...

En la columna del debe, llamativamente, vuelve a estar la solidez. Sí, después de finalizar la primera mitad del año con siete vallas invictas en los últimos ocho compromisos (Corinthians, en la zona de grupos de la Libertadores, había sido el único que había podido quebrar la resistencia Xeneize con un solo tanto), ahora pasó a sufrir goles en todos los encuentros.

Neri Bandiera, de Barracas Central, le marcó un gol a Boca de cabeza, tras un córner Mauro Alfieri - LA NACION

La única excepción es Ferro, al que cruzó y venció (1-0) en los 16avos de final de la Copa Argentina, pero en la Liga Profesional recibió goles en las cuatro jornadas: Arsenal, Central Córdoba y Barracas Central le convirtieron una sola vez, mientras que Tigre logró tres en la Bombonera. Y Ferro también tuvo chances claras para anotarle un gol, pero Agustín Rossi fue, una vez más, figura.

Seguir potenciando lo bueno; recuperar urgente lo perdido. Esa es la búsqueda, por estos días, de Sebastián Battaglia para que su Boca siga por el camino alegre, en tiempos en los que la Copa Libertadores y su etapa definitiva están a la vuelta de la esquina.