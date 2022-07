Boca: los cuatro cambios de Hugo Ibarra y el nuevo esquema táctico para jugar ante Argentinos

Boca buscará este martes ganar su segundo partido consecutivo en la Liga Profesional. Si bien no jugó bien, venció a Talleres por 1-0 en la Bombonera, se recuperó anímicamente de la dura derrota con San Lorenzo (1-2) en el Nuevo Gasómetro del fin de semana pasado, pero ahora necesita volver a vencer para recuperar posiciones en el certamen local. Visitará a Argentinos, en La Paternal, desde las 21.30, justo ante un equipo que viene en alza.

En la práctica de este lunes, Hugo Ibarra dispuso de cuatro cambios, dos tácticos y otros dos por lesión, para visitar este martes a Argentinos: Darío Benedetto, Alan Varela, Óscar Romero y Juan Ramírez le dejarán su lugar a Luis Vázquez, Jorman Campuzano, Exequiel Zeballos y Nicolás Orsini.

La salida de Benedetto obedece al golpe en un tobillo sufrido en el anterior partido ante Talleres de Córdoba (el que le cometió el central Pérez en la jugada que luego el VAR sancionó penal), al margen del bajo rendimiento y la racha negativa de tres penales consecutivos fallados. Por la misma razón, física, tampoco jugará Varela.

El equipo para jugar vs. Argentinos

Por su parte, los ex San Lorenzo Oscar Romero y Juan Ramírez dejarán el once inicial por razones futbolísticas, ya que el DT de Boca no quedó conforme con sus respectivos rendimientos el sábado pasado en La Bombonera.

En una cancha de dimensiones más reducidas como la de Argentinos Juniors, Ibarra apostará por un doble 9 como Vázquez-Orsini para tener presencia en el juego aéreo y lo complementará con dos futbolistas veloces por los costados como Zeballos y Sebastián Villa.

Zeballos, muy aplaudido por los hinchas cuando ingresó ante Talleres, tendrá como premio jugar desde el arranque: “Zeballos es un gran jugador, No hay que apurarlo, tiene que seguir aprendiendo. Al igual que todos, son muy buenos futbolistas y pienso darles a todos una oportunidad. Respecto a Exequiel claro, da frescura, habilidad pero está en un camino de aprendizaje”, lo había elogiado Ibarra luego del partido del sábado en la Bombonera.

Guillermo Pol Fernández en un entrenamiento de Boca en Ezeiza Prensa Boca

La formación, entonces, será: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo y Frank Fabra; Campuzano; Zeballos, Guillermo Fernández y Villa; Vázquez y Orsini.

Mientras los titulares de Boca buscará subir posiciones en la tabla que lideran entre Newell’s, Atlético Tucumán, Argentinos y Godoy Cruz, el resto del plantel continúa su preparación: el mediocampista Martín Payero, incorporado la semana pasada desde el fútbol inglés, podría tener por primera vez un lugar en la lista de concentrados. Por último, el defensor Facundo Roncaglia, anunciado el domingo como último refuerzo, se sumó esta mañana a las prácticas en el predio de Ezeiza.

Para Ibarra la cuestión nunca fue de actitud, algo que se había remarcado tras la derrota ante San Lorenzo: “La actitud estuvo siempre, en todos los partidos. En la parte anímica han mejorado. Como dije en estos días, golpea muchísimo quedar fuera de la Libertadores. Quedó demostrado que los jugadores han hecho un gran trabajo”. Lo que deberá hacer Boca ahora es mejorar en el juego. y ante Argentinos tendrá un difícil examen.