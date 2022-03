Boca: Marcos Rojo y su sed de revancha ante River (y en el Monumental) en el día de su cumpleaños 32

Se suele decir que los superclásicos pueden ser consagratorios o devastadores en el futbolista. Marcan tanto en la confianza para el futuro inmediato como a la hora de dejar fijado en la retina cómo rindieron en un compromiso de tanta envergadura de cara a la continuidad de sus carreras. Marcos Rojo está lejos de necesitar destacarse en uno para que se hablen maravillas de su figura. No obstante, en él hay una pequeña sed de revancha para el domingo por lo sucedido en el último cruce : aquella expulsión tempranera de octubre pasado quiere remediarla con un enorme rendimiento, un triunfo en el mismo escenario en el que lo privaron de jugar más de 15 minutos y festejar a lo grande un cumpleaños que puede ser muy feliz.

Jugador de la selección argentina durante más de cinco años consecutivos, finalista de la Copa del Mundo y con experiencia de sobra en el fútbol europeo, entre Spartak Moscú, Sporting Lisboa y Manchester United, Rojo quiere seguir sumando capítulos en su vida. Otro superclásico puede ser una gran oportunidad para aquello.

Marcos Rojo, en el entrenamiento de Boca Juniors - Prensa Boca Juniors

Se sabe que es un futbolista de enorme personalidad, un factor que –a veces- lo hace cruzar el límite y querer imponer por demás su fiereza. Muchas veces se salva, seguramente, por la importancia de su apellido, pero esa imprudencia fue la que lo mandó a las duchas del Monumental tan rápido.

La expulsión a Rojo vs. River en 2021

Porque más allá de las polémicas decisiones que tomó Fernando Rapallini a la hora de juzgar sus infracciones de aquella tarde, el experimentado defensor pecó de inocente, especialmente, en la segunda acción. La primera amonestación la generó Braian Romero enganchando su pierna en la barrida del zaguero, mientras que en la que derivó en la expulsión, en un margen de dos minutos entre una acción y otra, embistió a Palavecino en una jugada dividida sobre un costado y a espaldas del arco: Rapallini podría haberse ahorrado la rigurosidad en un choque que no cortó ningún tipo de peligro hacia el arco de Boca.

Asimismo, también hay una gran cuota de verdad en que un hombre con tanta jerarquía y recorrido internacional podría haber manejado otra inteligencia y templanza a la hora de ir a disputar una jugada poco influyente y con una amarilla encima.

Rojo luchando con Juan Cruz Komar, en la final de la Copa Argentina ante Talleres NICOLAS AGUILERA - AFP

Lo que sucedió en octubre no tiene por qué dictaminar que Rojo no puede dar seguridades en un clásico. Así como tuvo una mala tarde, también tuvo una excelente noche en agosto de 2021, cuando eliminaron (por penales) al Millonario en los octavos de final de la Copa Argentina que terminarían obteniendo a fin de año: aunque esa vez sí debió haber sido expulsado por poner sus tapones en la espalda de Julián Álvarez , el hombre surgido en Estudiantes fue uno de los grandes destacados de la clasificación, convirtiendo -además- el primer penal de la serie.

Tener un gran desempeño en Núñez le devolvería la confianza al central -que este domingo cumplirá 32 años- para empezar a repetir su gran versión del semestre pasado (con él de titular, Boca no recibió goles en 13 de los 19 partidos que disputó) y ratificarse a sí mismo, ante los ojos de Marcelo Gallardo y el público riverplatense, la vereda que eligió al volver de Inglaterra.

Boca vs River. 04-08-21 LA NACION/Anibal Greco

Y es que esa bronca acumulada por aquella expulsión la expuso en la consagración en la Copa Argentina: “Una persona me llamó y me dijo que fuera a River porque ahí iba a ganar todo este año (2021). No voy a decir quién fue, pero esta Copa la ganamos nosotros”, terminó de confirmar Rojo la verdad de aquellas versiones que aparecieron cuando tenía decidido volver al país: el entrenador de River habría sido el que lo contactó para tentarlo, pero el llamado de Juan Román Riquelme (líder del Consejo de Fútbol) pudo más.

Le faltará su compañero de zaga, Carlos Izquierdoz, con quien compartió 33 compromisos. El capitán sufrió la rotura del quinto metatarsiano del pie izquierdo ante el Pincha y el lugar, según las prácticas, será ocupado por Carlos Zambrano. Tan asentada estaba la dupla que solamente hay archivados 122 minutos -y ningún partido completado- de la dupla que jugará en Núñez: 56 ante Defensores de Belgrano (3-0 por la Copa Argentina pasada) y los 66 que compartieron en La Plata el último fin de semana (1-0).

Se podría decir que Rojo buscará su revancha personal con un compañero con el que prácticamente “no se conocen”: sobran los entrenamientos y hasta han compartido más minutos las veces que Miguel Ángel Russo colocó tres centrales. No obstante, por la talla del duelo que tienen por delante, se presenta como un gran examen. Encima, todo indica que Rojo será el capitán ante la ausencia de Izquierdoz, salvo que Battaglia le dé la cinta a Benedetto.

Además, con las limitaciones físicas que puede presentar: el miércoles no se entrenó. Ante Huracán tuvo una dolencia en la rodilla derecha y esta semana tuvo otras complicaciones, aunque su titularidad parece asegurada según lo dicho por Sebastián Battaglia: “Marcos tuvo que frenar por precaución. Fue un problema en la espalda, pero está bien”.

Si había un partido que Marcos Rojo esperaba más que otro, era este ante River. Fiel a su estilo, con su carácter aguerrido, pero -sin rencores- con la cabeza en mostrarse sólido para que Boca consiga tres puntos esenciales.