Boca: Martín Payero, el jugador que pidió Sebastián Battaglia y ahora tendrá su oportunidad con Hugo Ibarra

escuchar

A Boca se le aprieta el calendario por primera vez en el año. Debido a que el miércoles próximo disputará la Supercopa Argentina frente a Patronato en Santiago del Estero, partido prioritario para Hugo Ibarra, de cara al cruce con Vélez de este sábado, por la Liga Profesional, el técnico se mueve entre no exigir a jugadores importantes que estaban afuera del equipo (por sanción) y en cuidar físicamente a otros que vienen jugando. En ese marco, por ejemplo, reaparece un futbolista que llegó en julio del año pasado con mucha proyección y expectativas, pero que últimamente no tiene demasiado protagonismo: Martín Payero.

Fue el nombre que calentó más la parrilla. El volante, perteneciente a Middlesbrough, de Inglaterra, fue la exigencia de Sebastián Battaglia cuando era entrenador de Boca y su equipo se preparaba para enfrentar a Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores 2022. El Consejo de Fútbol no hizo grandes esfuerzos en aquel momento, el ahora exentrenador hizo mella en el flojo mercado de pases la noche de la eliminación con los brasileños y al día siguiente fue echado por Juan Román Riquelme y su equipo de trabajo: una vez afuera Battaglia, fueron por el préstamo de Payero…

La llegada de Payero a Boca fue un punto de conflicto en los últimos días de Sebastián Battaglia en el club; el ex DT exigió su fichaje, que se concretó solo después de que fuera despedido Mauro Alfieri

Entonces, comenzó su excursión en la institución de la Ribera. Una en la que tuvo apariciones complacientes, otras en las que pasó desapercibido y un último tiempo en el que directamente no estuvo en los planes. De los 29 encuentros que disputó el elenco xeneize desde su llegada, el volante fue incluido en 18, apenas once presencias como titular y convirtió un gol (frente a Aldosivi, por la Liga Profesional pasada), sin contabilizar asistencias. Y si se habla de jugar 90 minutos completos, se lo permitieron en apenas una oportunidad (en el triunfo ante Colón, en Santa Fe).

De hecho, y si bien sumó minutos (23) recientemente ante Talleres, en Córdoba, la última vez que se puso la camiseta azul y oro desde el inicio de un compromiso fue el 26 de octubre pasado para enfrentar a Patronato, por la semifinal de la Copa Argentina. Aquella noche de la eliminación por penales ante el que sería el campeón de la competición (por eso se enfrentarán el miércoles), disputado tres días después del desgaste para consagrarse en el torneo pasado, Ibarra optó por un equipo repleto de suplentes…

Entonces, el año comenzó de esa manera: fue suplente (y no ingresó) en Abu Dhabi ante Racing, por la Supercopa Internacional, en el debut local frente a Atlético Tucumán y en la siguiente jornada con Central Córdoba.

El único gol de Payero en Boca, contra Aldosivi

Por lo tanto, no es un jugador que haya brindado lo que se esperaba. Ya fuere porque no le dieron continuidad o porque él no se lució. Y teniendo en cuenta que su cesión no presenta opción de compra (tampoco el cargo del salario), puertas adentro empiezan a pensar en el horizonte y saben que, seguramente, no lo tendrán más allá de julio. Ahora bien, Boca está en un período en el cual cada jugador es valioso ante tanta confusión futbolística y bajos niveles permanentes, algo que se repite desde el 2022. Y el exhombre de Banfield parece que empieza a ganarse algunas fichas.

Porque, según cuentan, en el día a día demuestra un gran rendimiento y creen que es un momento para aprovecharlo. Incluso, tras aquel buen rato personal frente a los cordobeses, el entrenador pensaba ya darle un sitio en la mitad de la cancha para jugar el pasado domingo ante Platense (3-1), pero un golpe en la rodilla lo puso en uno de los palcos para observar relajado el encuentro. Ahora tiene la chance y, si la aprovecha, quién puede afirmar que sea imposible tener una etapa con mayor consideración.

Para Hugo Ibarra, en la actualidad no hay jugadores con el puesto ganado en Boca, lo cual representa una oportunidad para Payero

En ese sentido, Payero reemplazará a Alan Varela, de bajos rendimientos, pero también para que se focalice en el encuentro ante el Patrón, en el que volverá a la titularidad. Lógicamente no lo suplantará como N°5: esa posición la repartirán entre los Fernández (Ezequiel y “Pol”), mientras que el ingresante jugaría como volante por derecha, en un cambio de esquema que ostentará un medio campo que complete el ancho del campo del José Amalfitani (4-4-2).

Martín Payero fue el volante que pidió Sebastián Battaglia, pero a él no le tocó aprovecharlo: Ibarra lo ve bien por estos días, le dará la opción para mostrarse e intentará potenciarlo para que sea parte de la mejora que le urge a Boca en este inicio de temporada.