¿Dibu Martínez se bajaría el sueldo? Sí, pero por un motivo increíble y muy bien justificado

Una y otra vez le harán la misma pregunta. Y será reconfortante escuchar mil veces la misma respuesta. Porque la jugada quedó en la historia del fútbol mundial. Como los goles de Diego Maradona a los ingleses en México 86. O los mismos de Lionel Messi frente a Francia . No es fácil que un arquero tenga tanto reconocimiento. Pero Emiliano “Dibu” Martínez bien ganado se lo tiene.

De eso, de esa jugada puntual en la final de Qatar 2022, habló el marplatense, pero también dejó picando otras frases interesantes en una entrevista con ESPN. ¿Se bajaría el sueldo? Claro que sí… pero por un motivo que bien lo valdría .

Dibu recorrió cada uno de los recuerdos de aquel 18 de diciembre de 2022. Inolvidable mano a mano con Francia. Del triunfo 2-0 que se convirtió en empate. Del 3-2 en el tiempo suplementario al 3-3 que heló la sangre. Casi tanto como esa salvada que inmortalizó al hombre del buzo verde con el N° 23.

Una atajada que valió un título

“Lo que más aprendí del Mundial es la tranquilidad a la hora de cuidar un resultado. Por la presión que pasé, por ejemplo, cuando Holanda nos empató. Por haber paseado a Francia, que nos empataran 3-3 y casi perderlo. Sufrí tanto que ahora juego los partidos con muchísima más experiencia”, describió Martínez.

Y, a continuación, la referencia puntual a aquella acción en la que se estiró lo más que puedo y el tiempo pareció detenerse frente a Kolo Muani, ya en los últimos instantes del alargue. “Yo no dije: ‘No puedo creer lo que atajé’. ¿Sabés lo que más pienso? Todavía me cuesta dormir por el silencio que hubo en el momento en el que la pelota estaba picando uno contra uno. Porque el estadio era un 80 por ciento argentino. Y cuando la pelota le pasó a Ota [Nicolás Otamendi] que le erró, que quiso sacarlo y no llegó, hubo un silencio de dos segundos que todavía lo escucho . En esos dos segundos se paró el partido. Después escuché todo”, reveló Dibu.

“Nunca va a haber una atajada como la de la final. Capaz que ataje una mejor, pero esa va a quedar de por vida. Por el momento, la tensión, el sufrimiento […] Puedo atajar 200 pelotas mejores, pero esa va a ser la atajada de mi vida […] Lo que más rescato es estar tan calmo en el momento del impacto. No me fui corriendo por la desesperación, no fui para atrás. Me quedé dónde me tenía que quedar y es lo que más rescato mentalmente”, se sinceró.

Emiliano "Dibu" Martínez, una pieza clave del seleccionado, que se ganó el cariño de la gente Aníbal Greco

El repaso incluyó otros nombres propios y, por supuesto, compañeros del seleccionado. Uno de ellos fue Lionel Messi, cuyo futuro en Paris Saint-Germain es casi imposible, en medio de las versiones que señalan la posible vuelta a Barcelona. ¿Qué haría Dibu? No es demasiado complicado adivinar el pensamiento del arquero, que volvió a aferrarse a las risas, entre deseos y utopías.

“Si a Leo lo silban, lo traería a Aston Villa. Le cebo mate, le hago asados todos los fines de semana, le pido a la gente que le haga banderitas y la pase bien”, bromeó Dibu, que hizo una apuesta más fuerte aún: “Me corto el salario por Messi si es necesario”.

Ya sobre el final, Martínez se detuvo en el cariño de la gente en la Argentina y a algunas cuestiones personales que hacen al crecimiento del futbolista. “La primera vez que vi todo eso fue post Mundial, cuando fuimos a Santiago del Estero y Buenos Aires. Eso produjo las lágrimas en el himno, la desesperación por jugar los dos partidos...”.

Fue entonces cuando el arquero hizo foco en otra cuestión. “Hoy los chicos te imitan, buscan ejemplos. La gente de mi edad nunca vio campeón a la selección. Los chicos tienen de ídolo a Lautaro (Martínez) o Julián (Álvarez) por sus festejos. Yo miraba al Pato Abbondanzieri o a (Fabien) Barthez. Que te imiten un baile es relindo”.

Dibu Martínez se convirtió en un ídolo para los chicos; "que me imiten es relindo", aseguró el arquero @ESPNFutbolArg

Más allá de las posiciones duras y los gestos en la cancha, Dibu Martínez también muestra un costado sensible. “Me ha pasado de perder un partido, llegar a casa y no hablar con nadie. Después lo pongo en la balanza y digo: ‘Hiciste las cosas bien, no seas tan duro’. Es difícil encontrar ese balance. Por suerte tengo a mi mujer y mis hijos que me ayudan a calmarme en esos momentos de angustia. He llorado por perder un partido, me he reído demasiado por ganar un partido. Aceptar la derrota no está en mi sangre”.

Emiliano “Dibu” Martínez. Categórico como siempre. Ya se para hablar de la jugada que el mundo jamás olvidará, de un pase disparatado o de sus sentimientos puertas adentro.

