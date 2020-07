Tevez ya quedó en libertad de acción, pero continúan las gestiones para renovar con Boca Fuente: FotoBAIRES

La novela del invierno sigue su marcha, aun cuando a la medianoche se venció el contrato de Carlos Tevez con Boca y el atacante quedó legalmente en libertad de acción. Porque el fin formal del vínculo no quita que las negociaciones entre el capitán y el Consejo de Fútbol, liderado por Juan Román Riquelme, puedan encontrar un punto medio en las próximas horas y el jugador, de 36 años, firme su renovación.

En la noche del martes, el cruce de mensajes de correo electrónico en la negociación llevó novedades. La más trascendente tuvo que ver con lo económico: el club incluyó en su nuevo ofrecimiento una pequeña porción más de dinero a la ofrecida hasta el lunes, aunque manteniéndose en cuanto al plazo de un año con la posibilidad de renovar por otros seis meses en junio de 2021. Quedó pendiente la respuesta de Tevez. "Creemos que se va a terminar arreglando", confían en la directiva xeneize.

Si no aparecen buenas noticias en la mañana de este miércoles, a partir de esta tarde, y hasta la definición del tema, Tevez no efectuará los entrenamientos vía Zoom del plantel dirigido por Miguel Ángel Russo . Lo mismo ocurrirá con Mauro Zárate, con quien también continúan las charlas para acordar la continuidad.

Boca subió el monto del nuevo contrato de Tevez, pero mantiene los plazos de duración Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Los que sí se plegarían a la práctica son los que retornan formalmente a la institución: los atacantes Walter Bou y Mateo Retegui, el arquero Agustín Rossi y, posiblemente, el defensor lateral izquierdo Lucas Olaza: desde Celta, de Vigo, club en el que estuvo en préstamo hasta este martes, el uruguayo confirmó que no seguirá en la institución española.

Hay otros que sí ya conocen su futuro: Boca les informó que los sitúa en estado de transferibles. Ellos son Sebastián Pérez, Jan Carlos Hurtado y Agustín Almendra. "No son del gusto del técnico", confiaron para LA NACION desde lo alto de la dirigencia xeneize.

En la planificación de esta nueva etapa, una de las piezas que se presumía de cambio era la del colombiano Pérez. Retornó a Boca antes de lo esperado por un conflicto con Barcelona, de Ecuador, pero no estuvo habilitado para ponerse la camiseta xeneize; para eso debía esperar al inicio del segundo semestre. Ese tiempo en pausa sirvió para que el entrenador lo viera en acción en el predio de Ezeiza y evaluara si encajaría en el equipo campeón. Evidentemente, lo que observó en febrero y marzo no convenció a Russo.

Riquelme y el presidente Ameal: desde la dirigencia aguardan llegar a una definición en buenos términos con Tevez Fuente: Archivo

Además, Pérez contribuye a cubrir el cupo de extranjeros, algo que Boca no puede permitirse en medio de las gestiones que sostiene por el defensor lateral chileno Mauricio Isla: si bien estaban avanzadas las charlas, comenzaron a aparecer pretensiones de clubes europeos que, por ahora, ponen un freno a su posible llegada.

Lo mismo pasa con Hurtado, la apuesta que impulsó Nicolás Burdisso, ex director deportivo, por cinco millones de dólares hace un año. Se quedó en eso: una promesa. Ni con Gustavo Alfaro como entrenador ni con Russo tuvo muchos minutos, aunque les hizo goles a dos clubes importantes: River (el único tanto en el desquite de una semifinal por la Copa Libertadores en 2019) y San Lorenzo (el segundo del 2-0 en el Nuevo Gasómetro por la Superliga, el mismo año). Entre gustos y su participación en el preolímpico de Colombia, que le impidió estar en el comienzo del sprint final del campeonato ganado, con Russo no tuvo minutos el venezolano.

Dejándolos ir, Boca se aseguraría tener libres tres plazas de extranjeros, ya que el paraguayo Junior Alonso se fue del club. Por lo pronto, dependerá de las ofertas que Pérez y Hurtado reciban que se vayan en transferencias definitivas o en préstamos. En ello hay una salvedad: si a Pérez lo ceden, deberán firmarle un nuevo contrato, ya que el actual caducará en junio de 2021.

A los 36 años, Tevez apunta a continuar su tercer ciclo en Boca Crédito: Prensa Boca

De todas maneras, desde Boca avisan. "No sabemos con qué mercado vamos a encontrarnos ni tampoco qué pretenden sus representantes". Por eso, habrá que ver qué sucede con Almendra, la promesa de inferiores que no logró despegar: por su alto nivel en aquella revancha copera contra River parecía que las oportunidades de ganar regularidad irían apareciendo, pero no llegaron. El mediocampista es otro de los que en 2020 no tuvieron acción. En el amanecer del mandato de Jorge Amor Ameal Almendra era apuntado como moneda de cambio: si hubiera aparecido una oferta en el verano, lo habrían vendido. Es que su valor, antes de la pandemia, rondaba los 30.000.000 de dólares. La intención ahora es la misma, aunque saben que es factible que el monto de venta sea menor. No se descarta una cesión temporal: las últimas ofertas por él fueron en esa condición, desde la Major League Soccer, de Estados Unidos.

En medio de la escena interminable entre Tevez y el Consejo de Fútbol, algunos ya tienen la plena certeza de que ellos tres no entran en los planes de Riquelme y Russo.