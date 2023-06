Boca - Monagas: los goles de Marcelo Weigandt y Valentín Barco, la expulsión de Bruno Valdez y las polémicas en el partido por la Copa Libertadores

escuchar

Por la última fecha de la etapa de grupos de la Copa Libertadores, en La Bombonera Boca recibe el jueves a Monagas, de Venezuela, con la misión de asegurar el primer puesto en su zona de cara a los octavos de final del torneo, instancia para la que ya se encuentra clasificado.

En el comienzo del encuentro, surgieron algunas polémicas. Una, por un penal sobre Valentín Barco que no fue sancionado porque Pol Fernández estaba apenas adelantado cuando asistió a su compañero y el VAR confirmó el acierto del juez de línea.

¡Penal a Barco, pero en offside! #Boca armó una contra genial que terminó en falta al Colo, pero Pol Fernández estaba adelantado.



📺 Viví la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/1LTTqZNN9V — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) June 29, 2023

Pero además, hubo otras dos situaciones que sí parecieron penal, no fueron observadas por el árbitro ni hubo intervención del sistema de video arbitraje. En ambas ocasiones, con Martín Payero como protagonista.

Primero, el mediocampista fue a buscar un pase largo entre el arquero y un defensor, que no se entendieron, y le erró al cabezazo. La pelota dio en un puño en lo alto de Rubén Ramírez, que despejó finalmente al córner. La acción fue tan rápida que nadie llegó a protestar. No intervino el VAR tampoco, a pesar de que la acción podía verse claramente si se observaban las repeticiones.

¿Era penal para #Boca? Atención a la primera de peligro en La Bombonera, con Payero yendo a buscar y una mano en el aire.



📺 Viví la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/Oy47qdZCkU — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) June 29, 2023

Enseguida, en el despeje del tiro de esquina, Payero intentó aprovechar para rematar adentro del área y su marcador se lanzó con las dos piernas para adelante, despejando con una e impactando con la otra en un tobillo del jugador que se despidió del club esta noche, al ser reemplazado en el entretiempo. El VAR no intervino tampoco en esa acción, que sí encendió algunos reclamos de penal.

#LIBERTADORESxFoxSports 🏆| ¿Era penal para Boca? El VAR decidió no intervenir en la jugada.



📺 Mirá el 100% de la Copa CONMEBOL Libertadores en #FoxSportsArgentina ⚽ pic.twitter.com/luMyngCG2G — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 29, 2023

Después, como sucedió en la primera fecha, ante el mismo rival, Bruno Valdez volvió a ser expulsado, a los 36 minutos. Había visto la amarilla por una falta y le protestó airadamente al juez uruguayo, cara a cara, porque entendía que su compañero no había cometido una falta. Andrés Matonte no dudó ante el reclamo persistente y enseguida le mostró otra amarilla y la roja, por la doble amonestación. Una reacción por lo menos infantil del defensor paraguayo, que no estará por lo menos en el primer partido de octavos de final.

El equipo xeneize no tuvo tiempo de sufrir, porque cuando el DT Jorge Almirón se planteaba el ingreso de Facundo Roncaglia para rearmar la defensa, tras la ejecución de un córner y un despeje, Marcelo Weigandt abrió el marcador con su segundo gol seguido en la Copa. El lateral, autor del tanto de la victoria frente a Colo Colo en la fecha anterior, ingresó por detrás de todos para cambiarle el rumbo a un remate cruzado de Payero que se iba afuera y lo convirtió en el 1-0 frente a Monagas, a los 39.

Apenas habían pasado cuatro minutos de la segunda etapa cuando el árbitro sacó otra roja, en este caso para el delantero Abdiel Arroyo, que ya estaba amonestado y advertido. Sin embargo, luego de perder la pelota en ataque por izquierda quiso recuperarla y terminó golpeando en el tobillo a Fernández. Monagas también se quedó con 10 muy pronto.

¡MONAGAS, TAMBIÉN CON 10! #Arroyo fue fuerte contra Pol #Fernández, tenía amarilla y vio la roja en La Bombonera.



📺 Viví la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/J5IcNp0sZY — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) June 29, 2023

A los 16 minutos de esa segunda etapa, Valentín Barco marcó su primer gol en la primera de Boca, en una combinación con Frank Fabra por izquierda. El muchacho, de 18 años, que esta vez es utilizado por Almirón como delantero e este encuentro, recibió adentro del área, cruzó el derechazo para marcar el 2-0 y se subió al alambrado para celebrar con el público. Por esa acción, en medio de la emoción y al borde del llanto, vio la tarjeta amarilla.

Boca comenzó la fecha como líder del grupo F con una ventaja de tres puntos sobre Deportivo Pereira, de Colombia, que visita a Colo Colo en Chile.

LA NACION