Se terminaron, por el momento, los entrenamientos a distancia (vía Zoom) de Miguel Russo a sus dirigidos. Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de mayo de 2020 • 20:20

Sin competencia a la vista y con los futbolistas desgastados por la cuarentena, el cuerpo técnico de Boca decidió poner una pausa a los entrenamientos y retomarlos el lunes 8 de junio, tras la finalización de la actual etapa de aislamiento obligatorio dictada por el Gobierno. Así, se terminaron por ahora las directivas del entrenador Miguel Russo por Zoom y vendrán días en los que tendrá mayor protagonismo la secretaría técnica del club, que encabeza el vicepresidente segundo, Juan Román Riquelme, ya que comenzará a gestionar la renovación de los contratos de Carlos Tevez, Mauro Zárate y Franco Soldano, a pedido del DT.

Aunque todavía no haya fecha para la vuelta del fútbol argentino ni para la continuidad de la Copa Libertadores, la dirigencia de Boca intentará desde este lunes avanzar en la permanencia de quienes tienen vínculo hasta el 30 de junio. El de Tevez, capitán y figura en el sprint final de siete partidos que llevó a Boca a festejar la última Superliga, es el caso de más relevancia: Riquelme tendrá una charla con él para ver cómo se siente en lo físico y lo anímico.

A pesar que se le ofrecerá un sueldo muy inferior al que ganaba en la época de la presidencia de Daniel Angelici, ambas partes son optimistas en que se va a llegar a un acuerdo por un contrato que tendrá, por la edad del ídolo (36 años), premios por objetivos, según la agencia Télam.

Carlos Tevez y Franco Soldano, dos de los jugadores cuyos contratos se venceran en junio y que Boca quiere renovar Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

A Zárate, de 33 años y uno de los que tienen salarios más altos del plantel, se le ofrecerá una remuneración menor debido a la crisis económica derivada de la cuarentena. Allegados al ex jugador de Vélez comentaron que la idea del delantero es retirarse en Boca. Y para Russo es de suma importancia que Mauro se quede porque es el reemplazante natural de Tevez, en especial por las consecuencias que puede deparar la inactividad del número 10.

En tanto, el pase de Soldano, de 25 años, pertenece a Olympiacos, de Grecia, y la opción de compra es de 5 millones de dólares. La idea de Riquelme es gestionar un nuevo préstamo, de por lo menos seis meses. El representante de Soldano sostuvo que el atacante quiere quedarse en Boca y que el club griego no pondría obstáculos para una nueva cesión.

Mauro Zárate desea retirarse en Boca, que le ofrecerá seguir con un contrato menos oneroso que el actual Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Hasta ahora, son tres los jugadores a quienes se les vence el contrato a fin de junio y no seguirán en el plantel: Junior Alonso, que adujo razones personales; Marcos Díaz, a quien el club ya le comunicó que no está en los planes del entrenador (aunque el representante del arquero dice confiar en que la decisión de Boca es reversible), y Nahuel Molina Lucero, que no llegó a un acuerdo y, con el pase en su poder, seguiría su carrera en España.

No sólo los futbolistas de Boca tendrán vacaciones en estos días, ya que Julio Falcioni licenció "hasta nuevo aviso" (y como mínimo por una semana) al plantel de Banfield, tras comunicarle que no seguirá al frente del equipo, y Atlético Tucumán les dio un descanso más extenso a sus jugadores, hasta el 30 de junio.

En paralelo, en Boca continúan las postulaciones para sumarse al plantel. A la ya comentada días atrás de Javier García, como variante porque Agustín Rossi no aceptaría ser suplente de Esteban Andrada en su regreso, se suma la de Clemente Rodríguez, otro amigo de Riquelme. El defensor lateral, hoy en Colón, manifestó este viernes que desea retirarse en Boca, club en el que obtuvo cuatro títulos internacionales (tres veces la Copa Libertadores y una la Intercontinental, en Japón). Y además, el chileno Gary Medel dijo en AM 590 que habla con Román cada semana, que éste le "propuso volver" y que para él "sería un sueño" regresar al club, pero que ve a Mauricio Isla "más cerca de Boca" y no descarta (y cree que es el compatriota "más indicado") a Charles Aránguiz.