Partido de amistoso entre Boca Juniors y Universitario de Peru, Copa Schneider. Estadio Bicentenario. San Juan, jueves de enero de 2020. Patea un penal Sebastián Villa. Fuente: Archivo - Crédito: La Nacion/Marcelo Aguilar

"Día complicado", habían deslizado en off los dirigentes de Boca en las primeras horas de la mañana, cuando ya se había hecho pública la denuncia de violencia de género contra Sebastián Villa. El delantero de colombiano había sido señalado por su novia, Daniela Cortés, que mostró lesiones, supuestamente con Villa como agresor.

Pues bien: el club exhibió su postura respecto de este episodio, en el que informa que "se pone a disposición de la Justicia en todo aquello en lo que pueda colaborar para el esclarecimiento del suceso". Asimismo, Villa se pronunció en las redes con una primera defensa.

El comunicado completo:

"El Club Atlético Boca Juniors informa que, ante los hechos de público conocimiento que involucran a un jugador del plantel profesional de fútbol, ya está en contacto con los abogados y representantes del jugador para profundizar sobre el episodio y tomar las medidas que correspondan. Desde ya, el club se pone a disposición de la justicia en todo aquello en lo que pueda colaborar para el esclarecimiento del suceso, en concordancia con el compromiso asumido por esta directiva en materia de Derechos Humanos y cuestiones de género.

Boca reafirma su compromiso con los valores de la igualdad y el respeto, considerando a los clubes como un actor social determinante para dar esta pelea que tenemos como sociedad para erradicar la violencia de género, en todas sus expresiones".

El perfil de Villa

Llegó a Boca alejado de los reflectores. Un delantero, colombiano, procedente de Deportes Tolima. Un puñado de datos sueltos al aire y no mucho más. Se fue quedando con el centro de la escena, este muchacho de 23 años, al que las luces parece lo terminaron cegando. Porque se convirtió en una de las figuras del equipo de Miguel Ángel Russo y su nombre se convirtió en un faro para todos en la Argentina y también en Europa por ese juego veloz tan significativo. Ahora su figura, la de Sebastián Villa , con ese mismo vértigo característico, se hace añicos con una denuncia por violencia de género -lo hizo en redes sociales Daniel Cortés-, lo que generó la reacción de Boca .

Nació en Bello, un municipio de la región de Antioquía, y tuvo una infancia muy dura, sin un centavo en los bolsillos. Apenas un puñado de pelusas en el fondo de algún pantalón, pero nada más. Contó en algunas entrevistas que de pequeño comía una sola vez al día: "Hasta los diez años, comía nada más una vez al día. Algún pedazo de chicarrón, de arroz, de lentejas o de lo que hubiera. Lo más doloroso era ver a mi mamá y a mis hermanos sufrir. No me da pena contarlo. De hecho, estoy muy orgulloso de la familia que me tocó, y más aún de poder ayudarlos a salir adelante", dijo en una charla con el diario Ole. Y hasta algún amigo del delantero de Boca (en realidad uno de sus representantes, Gabriel Forte) confesó que Villa sufría de dolores de panza por tener hambre.

Copa Libertadores - Fase de grupos - Grupo G - Boca Juniors v Deportes Tolima - Estadio Alberto J. Armando, Buenos Aires, Argentina - 12 de marzo de 2019 Rafael Carrascal de Tolima en acción con Sebastian Villa de Boca. Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS / Agustin Marcarian

Su explosión deportiva comenzó de la mano de Humberto Ortiz Echavarría, formador de futbolistas en Colombia, lo vio jugar en torneos barriales y lo sumó a las divisiones inferiores de Deportes Tolima, donde debutó a los 17 años.

Pero para dar ese primer paso en un club importante, Villa tuvo que hacer un gran esfuerzo. Si bien en algunas ocasiones vendía chatarra, para su primera prueba en Tolima, logró vender un gran pedazo de aluminio para conseguir unos 8000 pesos colombiano y así viajar más de dos horas en ómnibus hasta San Lucía para ir a las prácticas que realizaba Tolima para ver jugadores.

Su contrato con Boca estaba acordado por dos temporadas y su desembarco al club fue a cambio de 3.500.000 de dólares. La expectativa del club para el futuro de Villa era significativa, ya que las ofertas que recibieron en el último tiempo por él superan ampliamente el dinero que la entidad xeneize invirtió por el futbolista.

Sin embargo, todo se volvió oscuro para Villa. Un tono de voz pausado, esa fue su postura cada vez que tuvo una cámara y un micrófono delante. Un discurso que siempre estuvo vinculado a la palabra de Dios, tanto que reveló que los domingo suele ir a la iglesia para asistir a misa y que hasta tiene descargada la bibilia en su celular.

Dice que siempre se acuerda de uno de sus tíos que trabajaba en un estacionamiento, en su barrio natal Manchester, y que lo ayudaba a él con 1000 pesos colombianos para que pueda ir a entrenarse todos los días. Por esos gestos y por tanto sufrimiento asegura que en su vida nada es más importante que la familia, recuerda que hace poc más de dos años pudo comprarle la casa a su mamá y el respeto por los demas es lo más valioso: "La familia está por encima de todo. Y yo creo mucho en que el que es un buen hijo, es también buen hermano, buen esposo y buen padre. Yo sólo quiero ser ejemplo para los niños que vienen subiendo ahora y que quieren ser futbolistas profesionales".

Si sos víctima de violencia de género llamá a la Línea 144 - Atención a víctimas de violencia de género .

La campaña de Ameal contra la violencia de género

El 1° de abril, mediante un comunicado en su sitio oficial y sus redes sociales, Boca había pedido "compromiso" para ayudar a las víctimas y difundió las vías de comunicación para hacer las denuncias correspondientes. Todo formó parte de uno de los puntos que Jorge Amor Ameal había prometido durante su campaña presidencial.

"Boca es compromiso con la cuarentena por la pandemia de Coronavirus pero, también, es compromiso con la realidad de muchas mujeres a las que este aislamiento puede acarrearles riesgos para su integridad física y psíquica. Desde el club entendemos que el aislamiento social obligatorio puede derivar en un aumento de casos de violencia de genero. Por eso, si estás conviviendo con tu agresor, contá con nuestro apoyo, expresaba el comunicado del club.

"Además, si advertís que una persona se encuentra en situación de violencia por motivos de género, hacele saber que cuenta con vos aún sin pertenecer a su círculo de confianza. Involucrate. Podés ayudar y mucho, brindando escucha, acompañamiento y también aportando información sobre canales de atención. En ambas situaciones, tené a mano la siguiente información", agregaba el escrito xeneize que cuenta con líneas telefónicas, mail y whatsapp para comunicarse.