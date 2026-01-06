Los mensajes de Sebastián Villa a la esposa de Marcelo Gallardo que revolucionaron las redes: “Ojalá te vea pronto”

En medio de un mercado de pases con idas y venidas, el nombre de Sebastián Villa seduce a varios equipos del fútbol argentino. Con actualidad en Independiente Rivadavia de Mendoza, el atacante colombiano desea salir de la Lepra, donde consiguió la Copa Argentina 2025, aunque su cotización alta espanta a muchos clubes que quieren contar con sus servicios.

Uno de las instituciones que desea tenerlo entre sus filas es River y por eso las especulaciones crecieron en las últimas horas. En medio de la negociación, un comentario de Geraldine La Rosa, esposa de Marcelo Gallardo, a un posteo de Instagram de Villa y Caroline Ospina, quienes anunciaron la llegada de una hija, llamó poderosamente la atención.

El intercambio entre Geraldine La Rosa y Sebastián Villa

“Morí de amor, qué felicidad. Te dije los tiempos de Dios son perfectos todo pasa por algo y todo llega cuando tiene que llegar, felicitaciones. Una linda bendición ya en camino”, destacó La Rosa arrobando el usuario de Ospina.

De inmediato, el exjugador de Boca agradeció las palabras y lanzó un sugestivo mensaje: “Muchas gracias por esas palabras. Ojalá te vea pronto”. Esta última frase fue tomada como una expresión clara de deseo por parte del delantero, quien busca jugar en el club de Núñez y aguarda una negociación fructífera entre el Millonario e Independiente Rivadavia.

Sebastián Villa confirmó que quiere jugar en River

Además de este intercambio virtual entre La Rosa y Villa, el protagonista de esta historia redobló la apuesta en una entrevista con el programa de streaming PicadoTv al confirmar que quiere vestir la banda roja en 2026.

“He visto el interés y con mi representante hemos tomado la decisión...Le dije a él que sí, que me gustaría jugar en River y esperamos que con el presidente se pongan de acuerdo las partes”, lanzó. Como si fuera poco, manifestó que quiere ser dirigido por Gallardo: “Soy un tipo fuerte de la cabeza. Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo".

Sebastian Villa fue la gran figura de Independiente Rivadavia en 2025 X

Hasta el momento se conoció que Independiente Rivadavia pide 12 millones de dólares por su ficha, lo que aleja a River al ser un monto económico muy alto para el fútbol argentino.