Boca - Racing en vivo, por la Supercopa Internacional

escuchar

10.30 Múltiples casos de “ley del ex”

La presencia de Fernando Gago, surgido de Boca y protagonista de 199 partidos con la camiseta azul y oro, en el banco académico es uno de los asuntos que dan al choque un cariz más especial. Algo parecido sucede con la posibilidad de que Edwin Cardona se enfrente con los que fueron su equipo y sus compañeros en Argentina. También en el arco xeneize, disparador de una de las novelas de este verano por la situación de Agustín Rossi, puede haber ley del ex: Sergio Romero, con pocos partidos en Racing pero identificado con el club, o Javier García, que dejó huella en la Academia, será el reemplazante del futuro arquero de Flamengo.

10.15 Maxi Moralez, habilitado

Estaba en duda la presencia del enganche de 35 años, uno de los pases más destacados de Racing en este mercado, dado que su transfer no había sido finalizado durante la semana. Por suerte para Fernando Gago, el trámite se completó este jueves, y el ex Vélez y New York City FC podrá comenzar su tercera etapa en la Academia en Abu Dhabi.

Maximiliano Moralez volverá a jugar con Racing tras 15 años contra Boca

10.00. Un fresco antecedente

El último duelo entre ambos equipos se dio en el marco de la final del Trofeo de Campeones, en Villa Mercedes. Aquel encuentro pasó a la historia por el insólito volumen de tarjetas que mostró el árbitro Facundo Tello: para cuando terminó, cuando Racing ganaba por 2-1 en el segundo tiempo extra, ocho jugadores de Boca y tres de Racing habían sido expulsados, forzando que el partido finalice antes de que se cumpla el tiempo al quedar el Xeneize con seis jugadores sobre la cancha. Muchos de ellos recibieron múltiples partidos de suspensión por otros incidentes, pero para esta Supercopa Internacional todos ellos estarán disponibles, debido a que los castigos correrán para la Supercopa Argentina.

La última vez que Boca y Racing se enfrentaron, el árbitro Facundo Tello expulsó a ocho futbolistas, impidiendo que el partido terminara en tiempo y forma al quedar el Xeneize con seis jugadores Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

9.30. Cómo ver online

Hay dos opciones para ver el duelo en vivo de forma online. Una es a través de DGO, la plataforma digital de DirecTV, y la otra Flow, que se añadió ya en horas cercanas al partido y cuya transmisión por televisión es a través de Canal 90. En ambos casos se requiere ser cliente del cableoperador para acceder a la versión digital de cada uno.

9.00. Un partido conocido, pero inédito

Bienvenidos al Liveblog de un Boca-Racing que, tal como ocurrió en el Trofeo de Campeones, definirá al campeón de un nuevo título oficial según estipula la AFA. Pero este tiene un condimento que lo hace único: será la primera definición de una copa nacional fuera del país, nada menos que en Abu Dhabi. Lleva el nombre de Supercopa Internacional.