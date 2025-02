Boca vs. Alianza Lima: las posibles formaciones para el partido de vuelta del repechaje de la Libertadores 2025

La revancha entre Boca Juniors y Alianza Lima de Perú, por la segunda ronda del repechaje de la Copa Libertadores 2025, se roba la atención y los entrenadores de ambos equipos preparan la formación inicial para ir en búsqueda de la clasificación a la siguiente etapa, donde el rival será Independiente Santa Fe o Deportes Iquique.

En deuda con el juego del xeneize y necesitado de seguir con vida en el certamen internacional, el entrenador Fernando Gago contará con tres figuras que no estuvieron en la ida: Marcos Rojo, Ander Herrera y Edinson Cavani. El defensor ocupará un lugar en la zaga central junto a, muy posiblemente, Rodrigo Battaglia. A la derecha, Luis Advíncula se perfila para quedarse con el puesto de Juan Barinaga y Lautaro Blanco le pelea el lateral izquierdo a Marcelo Saracchi.

Marcos Rojo y Edinson Cavani, ante la importancia del partido vs. Alianza Lima, serán titulares en la Bombonera (Javier García Martino / Prensa Boca Juniors)

Agustín Marchesin, el mejor jugador de la actualidad, es una fija en el arco. Al español Herrera es probable que lo acompañen el juvenil Milton Delgado, de gran participación con la selección argentina en el Sudamericano Sub 20 y buena presentación vs. Aldosivi de Mar del Plata; y el chileno Williams Alarcón. Una alternativa es que Battaglia ocupe el espacio de Delgado y le ceda el suyo a Lautaro Di Lollo o Ayrton Acosta.

El atacante uruguayo, más allá de la lesión lumbar que acarrea, es una fija en la delantera y hay varios nombres para acompañarlo, pero tienen más chances de hacerlo Carlos Palacios y Exequiel Zeballos. Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Álan Velasco están expectantes de un lugar, aunque arrancarían entre los suplentes.

En el visitante Néstor Gorosito dispondría de la misma formación que utilizó en el triunfo 1 a 0 como local en la ida. Entre ellos sobresalen el arquero Guillermo Viscarra, el defensor Carlos Zambrano; Miguel Trauco, Erik Noriega, Fernando Gaibor y Hernán Barcos. El que se recuperó de una lesión y seguramente estará en el banco de suplentes es Paolo Guerrero.

Posibles formaciones

Boca: Agustín Marchesin; Luis Advíncula o Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi o Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Williams Alarcón; Carlos Palacios; Exequiel Zeballos o Miguel Merentiel; Edinson Cavani. DT: Fernando Gago.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Erick Castillo, Erick Noriega, Fernando Gaibor, Kevin Quevedo; Pablo Ceppellini; y Hernán Barcos. DT: Néstor Gorosito.

Néstor 'Pipo' Gorosito dispondrá de una formación similar a la que utilizó en la ida en su visita a la Bombonera Martin Mejia - AP

La previa del partido

La continuidad de la victoria 1 a 0 de Alianza Lima como local será este martes a las 21.30 en la Bombonera con arbitraje del chileno Piero Maza y se transmitirá en vivo a través de Fox Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play, Disney+ y MiTelefé. Además, en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.36 contra 12.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que le daría la clasificación a la siguiente etapa a la peruanos, cotiza a 5.40.

Para el xeneize es un partido bisagra en la temporada porque una eliminación hasta puede poner en duda la continuidad de Fernando Gago, entrenador cuestionado porque el equipo no funciona y que en el primer juego de la llave dejó una pálida imagen más allá de que tenía varias bajas importantes por lesión.

Luego del triunfo sobre Aldosivi de Mar del Plata por el Torneo Apertura, que lo dejó entre los líderes del grupo A con 14 puntos, Gago habló de la importancia del cotejo ante los peruanos y reconoció que el equipo tiene que elevar su nivel: “El martes necesitamos ganar, sabemos lo que implica jugar la Libertadores, jugamos en casa que es muy importante. Hay que aprovechar el envión de la gente y hacer un partido para lograr la clasificación. Al hincha que confíe, vamos a tratar de seguir mejorando. Hay situaciones y momentos que la gente se manifiesta y es normal, este club es así, lo conozco creo que bastante, desde mi etapa de infantiles”.

Edinson Cavani tiene una lesión lumbar, pero jugará ante Alianza Lima por la necesidad de un buen resultado ALEJANDRO PAGNI - AFP

El conjunto peruano es dirigido por Néstor ‘Pipo’ Gorosito, quien en la previa le puso “pimienta” al partido de vuelta con declaraciones que brindó en radio La Red: “Es todo un biri biri esto de la cancha, es un mito. Nunca mataron a un jugador de fútbol adentro de la cancha, no pasa nada. Gritan más como en la ida gritaron en nuestra cancha. No pasa nada con eso, la gente no entra a la cancha. Para mí es todo sanata. Después si (Exequiel) Zeballos hace una bicicleta y la clava al ángulo es virtud del jugador, no de la cancha”. También se quejó de la designación de Maza: “No me parece normal que nos vuelva a dirigir, no es normal. Hemos tenido la virtud de haber ganado ese partido, pero normalmente no se da así con esta asiduidad, que un árbitro te dirija dos partidos seguidos”, dijo el entrenador argentino".

En caso de que Boca Juniors se imponga por la mínima diferencia, habrá tiempo suplementario y, luego, penales. El ganador de la serie avanzará a la tercera ronda y se medirá contra quien se imponga de Independiente Santa Fe de Colombia y Deportes Iquique de Chile, que en la ida como local festejó 2 a 1.

