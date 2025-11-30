Boca vs. Argentinos, en vivo
El Xeneize y el Bicho buscan las semifinales del torneo Clausura
¡GOL DE BOCA!
En la primera a favor, Boca se pone en ventaja a través de un corner. Ayrton Costa se arroja a conectar una pelota que quedó boyando en el área chica después de una atajada de Siri a Merentiel. La Bombonera celebra con un rugido.
BOCA SE PUSO EN VENTAJA 🔵🟡 Ayrton Costa aprovechó el rebote de Siri y anotó el 1-0 ante Argentinos— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2025
Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/8PB1Skv0t2
Llegó Argentinos
Prueba Oroz desde la medialuna del área con un zurdazo esquinado. Marchesin se revuelca y evita el 1 a 0.
¡Se juega!
Comenzó el primer tiempo.
PRIMER TIEMPO
Salen los equipos
Boca y Argentinos ya están sobre el campo de juego. En minutos comenzará el partido.
Los 11 de Boca
Los siguientes son los 11 titulares de Boca.
📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 30, 2025
¡Así formará #Boca para recibir a Argentinos en la Bombonera!#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/WC8BmwuFf5
Los 11 de Argentinos
Los siguientes son los 11 de Argentinos.
#AAAJ ✅️ Formación confirmada para #ElSemilleroDelMundo 🌎 pic.twitter.com/HvPqZKVmvu— Argentinos Juniors (@AAAJoficial) November 30, 2025
Bienvenidos
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca y Argentinos Juniors, por los cuartos de final del torneo Clausura. Fernando Echenique será el árbitro y televisa TNT Sports.
Seguí leyendo
Boca campeón mundial. Bianchi, a 25 años de la gloria en Japón: el monólogo con el que frenó la pelea de egos entre Riquelme y Palermo
“La joya de La Masía”. Con velocidad y gambeta, deslumbra a los 11 en Barcelona y quiere jugar en el futuro con la 10 de Argentina
Argentinos por el mundo. De Santa Fe a Luxemburgo: cómo es jugar en un país que tiene casi la misma población que Mar del Plata
- 1
Racing vs. Tigre, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
Sorteo Mundial 2026: fecha, hora, grupos y formato
- 3
¡Flamengo campeón! La Libertadores tiene a su nuevo dueño: venció a Palmeiras por 1-0 y celebra en Lima
- 4
Estudiantes venció 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y es el primer semifinalista del Torneo Clausura