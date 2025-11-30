LA NACION
Boca vs. Argentinos, en vivo

El Xeneize y el Bicho buscan las semifinales del torneo Clausura

Encuentro entre Boca Juniors Argentinos Juniors por por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. En el estadio Alberto J. Armando, el 18 de octubre de 2025.
¡GOL DE BOCA!

En la primera a favor, Boca se pone en ventaja a través de un corner. Ayrton Costa se arroja a conectar una pelota que quedó boyando en el área chica después de una atajada de Siri a Merentiel. La Bombonera celebra con un rugido.

Llegó Argentinos

Prueba Oroz desde la medialuna del área con un zurdazo esquinado. Marchesin se revuelca y evita el 1 a 0.

¡Se juega!

Comenzó el primer tiempo.

PRIMER TIEMPO

Salen los equipos

Boca y Argentinos ya están sobre el campo de juego. En minutos comenzará el partido.

Los 11 de Boca

Los siguientes son los 11 titulares de Boca.

Bienvenidos

Pablo Lisotto

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca y Argentinos Juniors, por los cuartos de final del torneo Clausura. Fernando Echenique será el árbitro y televisa TNT Sports.

Por Pablo Lisotto
