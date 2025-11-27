Boca vs. Argentinos Juniors: cuándo se juega el partido del Torneo Clausura 2025

Este domingo 30 de noviembre a las 18.30, en la Bombonera, Boca y Argentinos Juniors se enfrentan en un partido correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos buscarán quedarse con la victoria para estirar su buen presente y meterse entre los cuatro mejores del último certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino. El minuto a minuto de este partido y todos los del certamen se puede seguir en canchallena.com.

Para meterse en esta instancia, el xeneize venció a Talleres de Córdoba por 2 a 0 como local con un doblete del uruguayo Miguel Merentiel. El equipo dirigido por Claudio Úbeda se perfila como uno de los grandes candidatos al título, tras una mejora considerable en los últimos meses. En caso de consagrarse, beneficiará a River, ya que liberará un cupo en la Tabla Anual que quedará en manos, justamente, del Millonario.

Boca le ganó a Talleres y se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 Gonzalo Colini

El Bicho, por su parte, dejó en el camino a Vélez tras ganarle por 2 a 0 con dos golazos de Hernán López Muñoz. De la mano del DT Nicolás Diez, el club del barrio porteño de La Paternal adoptó un fútbol vistoso y ofensivo, por lo que sueña con cerrar el 2025 con un trofeo bajo el brazo. La última vez que se consagró campeón fue hace 15 años, en el Clausura 2010, cuando superó por un punto a Estudiantes de La Plata en la tabla de posiciones definitiva.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 13 de julio de este año, en el estadio Diego Armando Maradona, por la primera jornada del Grupo A del Clausura en curso: fue empate 0 a 0. El antecedente más reciente en la Bombonera es del 26 de enero de este 2025, en el marco de la fecha 1 del Torneo Apertura, con idéntico resultado: 0 a 0.

Boca vs. Argentinos Juniors: todo lo que hay que saber

Cuartos de final del Torneo Clausura 2025.

Día : Domingo 30 de noviembre.

: Domingo 30 de noviembre. Horario : 18.30.

: 18.30. Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro : Fernando Echenique.

: Fernando Echenique. TV : ESPN Premium y TNT Sports.

: ESPN Premium y TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

Cronograma de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Sábado 29 de noviembre

21.30: Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata - TNT Sports

Domingo 30 de noviembre

18.30: Boca Juniors vs. Argentinos Juniors - ESPN Premium y TNT Sports

Lunes 1° de diciembre