Días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

La Liga Profesional (LPF) oficializó este miércoles el cronograma de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, la segunda instancia de eliminación directa, y los cuatro cruces se desarrollarán entre el próximo sábado y el lunes 1° de diciembre.

La instancia comenzará con el choque entre Central Córdoba y Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero, el 29 de noviembre a las 21.30. El domingo habrá un solo duelo y será Boca Juniors vs. Argentinos Juniors en la Bombonera, desde las 18.30.

Argentinos Juniors eliminó a Vélez en octavos de final del Torneo Clausura Fotobaires

La etapa se cerrará el primer día del último mes del año con dos cotejos: Barracas Central vs. Gimnasia de La Plata y Racing vs. Quien se imponga de Lanús vs. Tigre, que disputan este miércoles su duelo de octavos. Si avanza el Granate, la Academia será visitante mientras que en caso de que se imponga el Matador, el conjunto de Gustavo Costas será local en el Cilindro.

Cronograma de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Sábado 29 de noviembre

21.30: Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata.

Domingo 30 de noviembre

18.30: Boca Juniors vs. Argentinos Juniors.

Lunes 1° de diciembre

17: Barracas Central vs. Gimnasia de La Plata.

21.30: Lanús vs. Racing o Racing vs. Tigre.

Así está el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura 2025, con siete equipos clasificados Canchallena

Al igual que en los octavos de final, la llave es a partido único en el estadio del equipo que mejor se ubicó en la primera etapa. En caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, habrá una prórroga de media hora. De persistir el empate, el ganador se definirá en los penales.

Los equipos que se impongan avanzarán a las semifinales, que se disputarán el primer fin de semana de diciembre. La definición está prevista para el sábado 13 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, mismo escenario en el que se decidió el Apertura con título para Platense sobre Huracán.

La final del Torneo Clausura será el 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades X

Los equipos que no jugarán los cuartos de final concluyeron la temporada 2025, con excepción del Calamar porque el 20 diciembre disputará el Trofeo de Campeones contra el ganador del Torneo Clausura en el estadio Único de San Nicolás.

Así fueron los octavos de final

Siete de los ocho cruces de octavos de final del Torneo Clausura ya se disputaron y resta Lanús vs. Tigre.

La primera instancia de eliminación directa comenzó con la victoria de Argentinos Juniors como visitante frente a Vélez 2 a 0. El rival del Bicho en la siguiente etapa es el xeneize, que se impuso por el mismo resultado a Talleres de Córdoba en la Bombonera. En el mismo lado del cuadro, Racing se impuso a River Plate 3 a 2 como local en el estadio Cilindro de Avellaneda y se convirtió en el sexto clasificado entre los ocho mejores, donde espera por el Granate o el Matador.

Del otro lado quedaron emparejados Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata y Barracas Central ante Gimnasia. El Ferroviario doblegó como local a San Lorenzo 2 a 1 mientras que el Pincha dio el golpe frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito 1 a 0 en un cotejo que será recordado porque los jugadores del visitante hicieron el “pasillo al campeón” de espaldas. El Guapo, por su parte, venció a Deportivo Riestra 1 a 0 como visitante y el Lobo sorprendió a Unión en Santa Fe 2 a 1.