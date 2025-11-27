Central Córdoba vs. Estudiantes, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Central Córdoba y Estudiantes de La Plata se enfrentan este sábado en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. El ganador de este partido avanzará a semifinales y se cruzará con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Barracas Central y Gimnasia de La Plata. El encuentro está programado para las 21.30 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El Ferroviario se metió entre los ocho mejores del certamen tras eliminar a San Lorenzo en un encuentro plagado de decisiones arbitrales polémicas por parte de Nazareno Arasa: fue 2 a 1 con tantos de Lucas Varaldo y José Florentín (Facundo Gulli empató transitoriamente para el Ciclón). El Pincha, por su parte, fue noticia por hacerle el “pasillo de campeón” a Rosario Central de espaldas luego de que éste recibiera el título de “Campeón de Liga” (como mejor de la Tabla Anual), algo que al inicio del año no estaba estipulado; finalmente lo eliminó por 1 a 0 con un golazo de Edwuin Cetre.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 30 de agosto de este año, por la fecha 7 del Grupo A del Clausura en curso. En aquella oportunidad, Central Córdoba se quedó con la victoria por 2 a 0 gracias a las anotaciones de Fernando Muslera en contra y Matías Perelló. La paridad del cruce en los últimos años es total, con dos victorias para el conjunto santiagueño, dos triunfos para el equipo platense y un empate.

Central Córdoba vs. Estudiantes: todo lo que hay que saber

Cuartos de final del Torneo Clausura 2025.

Día : Sábado 29 de noviembre.

: Sábado 29 de noviembre. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero.

: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Central Córdoba vs. Estudiantes: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 21.30 en Santiago del Estero y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Central Córdoba corre con una ínfima ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a las semifinales, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.92 contra los 3.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.80.