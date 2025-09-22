Boca vs. Central Córdoba, en vivo por el torneo Clausura

Boca ocupa el tercer lugar de la Zona A con 13 puntos, lo que lo reposiciona en la pelea por el Torneo Clausura y lo mantiene segundo en la Tabla Anual con 46 unidades, igual que Central pero con un partido más, un dato clave para la clasificación a las copas 2026. El equipo de La Ribera llega tras tres victorias seguidas (3-0 a Independiente Rivadavia, 2-0 a Banfield y 2-0 a Aldosivi) y un empate 1-1 precisamente ante el Canalla en la fecha anterior, con un destacado rendimiento de Leandro Paredes en el mediocampo como uno de los pilares. Para esta noche Miguel Russo sostendrá el esquema 4-4-2, aunque con dos variantes: volverá Agustín Marchesín al arco en lugar de Leandro Brey y, por la lesión de Edinson Cavani (distensión en el psoas derecho), el reemplazante será Milton Giménez.

🎥 Así se vive la previa en La Bombonera ✨ pic.twitter.com/CHFs3Vzp5Y — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 21, 2025