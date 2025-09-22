LA NACION
en vivo

Boca vs. Central Córdoba, en vivo por el torneo Clausura

Battaglia abrió la cuenta en el primer tiempo y Merentiel amplió en la segunda etapa

El festejo de Battaglia ante Central Córdoba
El festejo de Battaglia ante Central CórdobaAníbal Greco - La Nación

10m 2T

Merentiel se saca la mufa y marca su segundo gol en el torneo y el número 45 desde que llegó a Boca. El Xeneize amplía la ventaja en una actuación colectiva muy sólida.

3m 2T

Paredes prueba de media distancia y Aguerre logra desviar el balón. EN la acción siguiente, Merentiel logra meterla de nuevo al área chica, pero Giménez no llega a conectar.

0m 2T

Sigue el partido en la Bombonera.

SEGUNDO TIEMPO

47m 1T

Pita Falcón Pérez y finaliza el primer tiempo. Los mejores primeros 45 minutos de Boca en la era Russo.

40m 1T

Lo que estaba al caer, llegó. Battaglia captura un cabezazo de Giménez en el área y de derecha le pone justicia al resultado. Boca gana y está bien. El mediocampista es el máximo artillero de la era Russo, con cuatro.

34m 1T

Centro perfecto de Paredes que cabecea Di Lollo. Apenas desviado.

29m 1T

Boca es muy superior a Central Córdoba, Otra buena jugada colectiva termina con un cabezazo de Merentiel apenas desviado.

25m 1T

Hasta el momento se vieron los mejores 25 minutos de Boca en lo que va del torneo, aunque el equipo aún no logra plasmar eso en la red.

18m 1T

Aguerre evita el gol de Giménez de cabeza tras un corner, y en la jugada siguiente despeja un centro rasante con los pies.

14m 1T

Giménez tuvo la primera ocasión clara para el 1 a 0, pero Aguerre se mostró seguro y sacó al corner.

10m 1T

En los primeros 10 minutos Boca impone su juego y la pelota rueda casi en todo momento en el campo visitante.

2m 1T

Buena jugada de Boca que termina con la pelota en los pies de Giménez, que saca el derechazo desde la medialuna y el balón se va alto.

0m 1T

Movió Boca y comenzó el partido.

PRIMER TIEMPO

Salen los equipos

Boca y Central Córdoba salen al campo de juego en medio del siempre efervescente clima de la Bombonera.

Los 11 de Boca

Los siguientes son los 11 de Boca para recibir a Central Córdoba.

Los 11 de Central Córdoba

Los siguientes son los 11 titulares de Central Córdoba para visitar a Boca.

Cómo llega Boca

Boca ocupa el tercer lugar de la Zona A con 13 puntos, lo que lo reposiciona en la pelea por el Torneo Clausura y lo mantiene segundo en la Tabla Anual con 46 unidades, igual que Central pero con un partido más, un dato clave para la clasificación a las copas 2026. El equipo de La Ribera llega tras tres victorias seguidas (3-0 a Independiente Rivadavia, 2-0 a Banfield y 2-0 a Aldosivi) y un empate 1-1 precisamente ante el Canalla en la fecha anterior, con un destacado rendimiento de Leandro Paredes en el mediocampo como uno de los pilares. Para esta noche Miguel Russo sostendrá el esquema 4-4-2, aunque con dos variantes: volverá Agustín Marchesín al arco en lugar de Leandro Brey y, por la lesión de Edinson Cavani (distensión en el psoas derecho), el reemplazante será Milton Giménez.

Cómo llega Central Córdoba

Central Córdoba, conducido por Omar De Felippe, suma la misma campaña que Boca en el Clausura (3 triunfos, 4 empates y 1 derrota), aunque está un puesto abajo por diferencia de gol. Pese a la caída ante Riestra en el torneo y frente a Vélez en la Supercopa, el Ferroviario había mostrado una racha positiva y capacidad para sumar fuera de casa: consiguió 6 de los 15 puntos en juego como visitante. La prioridad ahora es recuperarse para mantener el protagonismo en la competencia.

La entrada en calor

Los jugadores realizan los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego de la Bombonera.

Probables formaciones

  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.
  • Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Bienvenidos

Pablo Lisotto

Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca y Central Córdoba, válido por la Fecha 9 del torneo Clausura. El encuentro, programado para las 21.15 en la Bombonera, será arbitrado por Yael Falcón Pérez y televisado por ESPN Premium

Por Pablo Lisotto
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. River, desanimado y débil: en tres días perdió dos partidos, tantos como en los 39 anteriores del año
    1

    River, desanimado y débil: en tres días perdió dos partidos, tantos como en los 39 anteriores del año

  2. Marcelo Gallardo y su mensaje emocional antes del partido de River ante Palmeiras en Brasil
    2

    Marcelo Gallardo y su mensaje antes de jugar frente a Palmeiras: “Tenemos que pensar que es posible”

  3. El River mixto fue muy flojo: jugó mal y perdió 2-0 en Tucumán antes de jugarse todo en la Libertadores
    3

    River jugó muy mal y perdió con Atlético Tucumán, con errores propios que se repiten

  4. Cristiano Ronaldo anotó un doblete y se sigue acercando a una meta que parecía inalcanzable
    4

    Cristiano Ronaldo anotó un doblete y se sigue acercando a una meta que parecía inalcanzable

Cargando banners ...