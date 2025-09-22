Boca vs. Central Córdoba, en vivo por el torneo Clausura
Battaglia abrió la cuenta en el primer tiempo y Merentiel amplió en la segunda etapa
10m 2T
Merentiel se saca la mufa y marca su segundo gol en el torneo y el número 45 desde que llegó a Boca. El Xeneize amplía la ventaja en una actuación colectiva muy sólida.
3m 2T
Paredes prueba de media distancia y Aguerre logra desviar el balón. EN la acción siguiente, Merentiel logra meterla de nuevo al área chica, pero Giménez no llega a conectar.
0m 2T
Sigue el partido en la Bombonera.
SEGUNDO TIEMPO
47m 1T
Pita Falcón Pérez y finaliza el primer tiempo. Los mejores primeros 45 minutos de Boca en la era Russo.
40m 1T
Lo que estaba al caer, llegó. Battaglia captura un cabezazo de Giménez en el área y de derecha le pone justicia al resultado. Boca gana y está bien. El mediocampista es el máximo artillero de la era Russo, con cuatro.
ARRIBA EL XENEIZE: Battaglia capturó una pelota que quedó picando en el área y puso el 1-0 de Boca ante Central Córdoba.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/LqyZu3u5d0
34m 1T
Centro perfecto de Paredes que cabecea Di Lollo. Apenas desviado.
29m 1T
Boca es muy superior a Central Córdoba, Otra buena jugada colectiva termina con un cabezazo de Merentiel apenas desviado.
25m 1T
Hasta el momento se vieron los mejores 25 minutos de Boca en lo que va del torneo, aunque el equipo aún no logra plasmar eso en la red.
18m 1T
Aguerre evita el gol de Giménez de cabeza tras un corner, y en la jugada siguiente despeja un centro rasante con los pies.
AGUERRE VOLVIÓ A EVITAR EL GOL DE GIMÉNEZ.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/dRx3dWVUK5
14m 1T
Giménez tuvo la primera ocasión clara para el 1 a 0, pero Aguerre se mostró seguro y sacó al corner.
AGUERRE LE SACÓ EL GOL A GIMÉNEZ.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/s9WmMLSI6I
10m 1T
En los primeros 10 minutos Boca impone su juego y la pelota rueda casi en todo momento en el campo visitante.
2m 1T
Buena jugada de Boca que termina con la pelota en los pies de Giménez, que saca el derechazo desde la medialuna y el balón se va alto.
0m 1T
Movió Boca y comenzó el partido.
PRIMER TIEMPO
Salen los equipos
Boca y Central Córdoba salen al campo de juego en medio del siempre efervescente clima de la Bombonera.
Los 11 de Boca
Los siguientes son los 11 de Boca para recibir a Central Córdoba.
📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 22, 2025
¡Así formará #Boca para recibir a Central Córdoba en casa!#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/vspeZ7jQww
Los 11 de Central Córdoba
Los siguientes son los 11 titulares de Central Córdoba para visitar a Boca.
Los 1️⃣1️⃣ titulares de Omar de Felippe para enfrentar a Boca Juniors en la Fecha 9️⃣ del #TorneoBetanoClausura— Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) September 21, 2025
📲 Subscribite al Pack Futbol 2025 🔜 https://t.co/AIfsRz10bm pic.twitter.com/bRVQoFxSiD
Cómo llega Boca
Boca ocupa el tercer lugar de la Zona A con 13 puntos, lo que lo reposiciona en la pelea por el Torneo Clausura y lo mantiene segundo en la Tabla Anual con 46 unidades, igual que Central pero con un partido más, un dato clave para la clasificación a las copas 2026. El equipo de La Ribera llega tras tres victorias seguidas (3-0 a Independiente Rivadavia, 2-0 a Banfield y 2-0 a Aldosivi) y un empate 1-1 precisamente ante el Canalla en la fecha anterior, con un destacado rendimiento de Leandro Paredes en el mediocampo como uno de los pilares. Para esta noche Miguel Russo sostendrá el esquema 4-4-2, aunque con dos variantes: volverá Agustín Marchesín al arco en lugar de Leandro Brey y, por la lesión de Edinson Cavani (distensión en el psoas derecho), el reemplazante será Milton Giménez.
🎥 Así se vive la previa en La Bombonera ✨ pic.twitter.com/CHFs3Vzp5Y— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 21, 2025
Cómo llega Central Córdoba
Central Córdoba, conducido por Omar De Felippe, suma la misma campaña que Boca en el Clausura (3 triunfos, 4 empates y 1 derrota), aunque está un puesto abajo por diferencia de gol. Pese a la caída ante Riestra en el torneo y frente a Vélez en la Supercopa, el Ferroviario había mostrado una racha positiva y capacidad para sumar fuera de casa: consiguió 6 de los 15 puntos en juego como visitante. La prioridad ahora es recuperarse para mantener el protagonismo en la competencia.
Ya estamos 😮💨👊🏼 pic.twitter.com/YjC4Cnb1fd— Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) September 21, 2025
La entrada en calor
Los jugadores realizan los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego de la Bombonera.
Probables formaciones
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.
Bienvenidos
Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca y Central Córdoba, válido por la Fecha 9 del torneo Clausura. El encuentro, programado para las 21.15 en la Bombonera, será arbitrado por Yael Falcón Pérez y televisado por ESPN Premium
Más notas de Torneo Clausura 2025
Seguí leyendo
"Me enganché al instante". Gloria, cocaína, depresión y la lucha contra el cáncer: secretos y tormentos de un monstruo del tenis
"Aún tiene mucho por crecer". De aquella broma sobre el temible Harry Kane a ser uno de los pilares de Boca en sólo tres meses
“El atletismo me salvó la vida”. Sufrió quemaduras en la cara, libró una batalla psicológica y quiere ser otra vez campeón mundial
- 1
River, desanimado y débil: en tres días perdió dos partidos, tantos como en los 39 anteriores del año
- 2
Marcelo Gallardo y su mensaje antes de jugar frente a Palmeiras: “Tenemos que pensar que es posible”
- 3
River jugó muy mal y perdió con Atlético Tucumán, con errores propios que se repiten
- 4
Cristiano Ronaldo anotó un doblete y se sigue acercando a una meta que parecía inalcanzable