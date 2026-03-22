Boca vs. Instituto, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura
El Xeneize busca ganar en la Bombonera después de cuatro empates consecutivos
¡GOL DE BOCA!
Tomás Aranda marca su primer gol como futbolista profesional y lo grita con ganas. El chico amagó para la zurda, pero enganchó para adentro y sacó el latigazo de derecha. Boca se pone en ventaja gracias a la frescura de su joven promesa.
El poste dijo que no
Dos grandes pases de Ander Herrera terminan en un remate de Merentiel y un cabezazo de Bareiro que dan en el poste. Se salvó Instituto,
Sigue el partido
Comenzó el segundo tiempo.
SEGUNDO TIEMPO
FINAL DEL PRIMER TIEMPO
Finaliza la primera mitad en la Bombonera. Boca e Instituto igualan 0 a 0.
Lento y previsible
Boca dominó en buena parte de la primera etapa, pero todo es demasiado lento y previsible, lo cual impide que aparezca el factor sorpresa. Eso facilita la tarea del rival.
Se salvó Boca
Otras dos jugadas favorables a Instituto exponen las fallas defensivas de Boca. Alarcón malogró la chance más clara de la primera etapa.
El pase de Paredes...
Extraordinario pase de Paredes con la parte externa de su botín derecho. Merentiel la agarra de primera y el balón se va desviado.
Otra vez Roffo
Delgado probó desde la medialuna del área, pero Roffo, bien ubicado, controló con firmeza.
Roffo salvó a Instituto
Merentiel quedó mano a mano después de un gran pase de Aranda, pero Manuel Roffo le adivinó la intención con una rápida salida y una ágil reacción.
Errores que cuestan caro
Córdoba tuvo el 1 a 0 para Instituto luego de un error defensivo entre Blanco y Ayrton Costa. Salvó Marchesin.
Se arrima Boca
Buen centro de Merentiel a Bareiro, que no llega a conectar y la pelota se va al corner.
Se animó Instituto
Luna aprovechó una y probó con un zurdazo débil y desviado. Marchesin controló con la mirada.
Lo tuvo Boca
Bareiro, de media vuelta, pifia su remate de zurda en el medio del área y malogra una chance clarísima para Boca. El paraguayo debió cederle la pelota a Merentiel, que entraba de frente.
Todo de Boca
Boca domina a su antojo el balón ante un rival replegado que se defiende y resiste los primeros minutos del partido.
¡SE JUEGA!
Movió Boca y comenzó el primer tiempo.
PRIMER TIEMPO
Salen los equipos
Los equipos de Boca e Instituto ya están sobre el campo de juego. En minutos comenzará el partido.
LA BOMBONERA Y SU ESPECTÁCULO ÚNICO: un nuevo recibimiento de la gente de Boca para su equipo en la previa a enfrentar a Instituto en el #TorneoApertura.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2026
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Los 11 de Boca
Los siguientes son los titulares de Boca: Marchesín; Weigandt, Di Lollo, Costa y Blanco: Herrera, Paredes y Delgado; Aranda; Merentiel y Bareiro.
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¡Así formará #Boca para recibir a Instituto!#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/oQdXesLAEq
Los 11 de Instituto
Los siguientes son los titulares de Instituto: Roffo; Mosevich, Alarcón, Massaccesi y Cerato, Abregú; Lódico, Sosa y Córdoba; Fonseca y Luna.
𝐋𝐎𝐒 𝟏𝟏 💪🏻🇦🇹— Instituto ACC (@InstitutoACC) March 22, 2026
Así formará #Instituto para visitar a Boca Juniors en la fecha 12 del #TorneoMercadoLibreApertura.
🏥 Parte médico: Franco Jara sufrió una peritendinosis en su Tendón de Aquiles izquierdo por lo que fue desafectado de la convocatoria.
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Cómo llega Boca
Boca se prepara para recibir a Instituto luego de conocer a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores, en un contexto en el que los resultados aún no terminan de convencer a sus hinchas. Si bien el equipo de Claudio Úbeda viene de rescatar un empate ante Unión que pudo haber sido victoria, arrastra una racha de cuatro igualdades consecutivas como local que impacientó a sus fanáticos. Con 14 puntos, el Xeneize se ubica sexto en la Zona A y 14° en la tabla anual, por ahora fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales.
Cómo llega Instituto
Instituto llega en alza tras un valioso 2-1 frente a Independiente que lo volvió a meter en la pelea por la clasificación a los octavos. Con 11 puntos, se ubica 12° en la Zona A, y un triunfo en La Bombonera lo dejaría a la par de Boca.
De todos modos, la campaña del equipo dirigido por Diego Flores viene siendo irregular: acumula tres victorias, dos empates y cinco derrotas. Además, con 13 goles en contra, es uno de los equipos más vulnerables del grupo, solo por detrás de Newell’s Old Boys, que recibió 22.
Los colores de mi 𝐂𝐎𝐑𝐀𝐙𝐎́𝐍 🇦🇹❤️#VamosGloria pic.twitter.com/INyfGkGIMP— Instituto ACC (@InstitutoACC) March 22, 2026
La entrada en calor
Los futbolistas realizan los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego de la Bombonera.
Probables formaciones
Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda. Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Alex Luna; Franco Jara y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
Bienvenidos
Aquí comienza el minuto a minuto del partido entre Boca e Instituto, válido por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Apertura. El encuentro comenzará a las 20 y será arbitrado por Leandro Rey Hilfer. televisa ESPN Premium.
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