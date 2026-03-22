Boca vs. Instituto, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura

Instituto llega en alza tras un valioso 2-1 frente a Independiente que lo volvió a meter en la pelea por la clasificación a los octavos. Con 11 puntos, se ubica 12° en la Zona A, y un triunfo en La Bombonera lo dejaría a la par de Boca.

De todos modos, la campaña del equipo dirigido por Diego Flores viene siendo irregular: acumula tres victorias, dos empates y cinco derrotas. Además, con 13 goles en contra, es uno de los equipos más vulnerables del grupo, solo por detrás de Newell’s Old Boys, que recibió 22.