Boca vs. Newell’s, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura
Se enfrentan en la Bombonera, por la fecha 3 del campeonato
¡GOL DE BOCA!
Con un fuerte derechazo a la izquierda de Arias, que fue para el otro lado, Leandro Paredes marca de penal el 2 a 0 para Boca ante Newell’s.
Penal para Boca
Romero es tomado por un rival dentro del área y lo que inicialmente era tiro libre deriva en penal luego de la intervención del VAR.
Debuta Romero
Ángel Romero ingresa en reemplazo de Zufiarre y el paraguayo hace su debut con la camiseta de Boca.
Sigue el partido
Comenzó el segundo tiempo.
SEGUNDO TIEMPO
FINAL DEL PRIMER TIEMPO
Pita Herrera y se termina la primera mitad en la Bombonera. El golazo de Blanco le dio serenidad a un Boca que estaba atascado ante el planteo de Newell’s. El Xeneize se va al descanso luego de unos 45 minutos con demasiados roces.
¡GOLAZO DE BOCA!
Lautaro Blanco, hincha confeso de Rosario Central, le vuelve a marcar a Newell’s con una sutil definición sobre la salida del arquero. Gran asistencia de Zeballos. Boca se pone en ventaja en la Bombonera y sus hinchas celebran.
SEGUNDO GOL EN SU CARRERA Y SEGUNDO GOL A NEWELL'S. LAUTARO BLANCO... ¡¡EX-ROSARIO CENTRAL!!
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/JYX5ojMn1j
Intenso, pero desprolijo
Boca y Newell’s entregan una primera etapa con mucha intensidad, pero con pocas ideas en ofensiva. Lejos de los arcos, el 0 a 0 refleja lo que se ve.
Se salvó Boca
Buen centro al segundo palo del área de Boca. Herrera le ganó a Barinaga, pero no pudo acomodarse para definir bien. Lo tuvo Newell’s.
Arias salva a Newell's
Ander Herrera no llegó a conectar de lleno con su volea. El remate esquinado es desviado por Gabriel Arias, con esfuerzo.
¡¡GABY ARIAS VOLÓ!! ¡¡EL ARQUERO EX-RACING EVITÓ EL 1-0 DE ANDER HERRERA EN LA BOMBONERA!!
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/BA9ozUzGxS
Fuerte infracción sobre Gelini
Luciano es el segundo amonestado luego de una dura infracción sobre Gelini.
Planchazo contra Ander Herrera
Luciano Herrera castiga a Ander Herrera con un fuerte pisotón sobre el tobillo derecho del español. Era para (al menos) amarilla, pero el árbitro Darío Herrera no sancionó ni tiro libre.
¡¡PICANTES LOS HERRERA!! ¡¡LUCIANO LO ATENDIÓ A ANDER!! Siga, siga en La Bombonera...
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/UTfEf1S79Q
Golpe a Ascacíbar
Ascacíbar recibie una fuerte infracción de atrás de parte de Gómez Mattar, que recibe la primera amonestación de la tarde.
¡¡EL PIBE LO ATENDIÓ AL RUSO!! Gómez Mattar, de tan solo 17 años, se plantó en La Bombonera, lo atendió a Ascacibar y se ganó la amarilla.
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/PpkXdVCCdM
Lo tuvo Newell's
Buen corner al segundo palo desde la derecha para Newell’s. Cabeceó solo Méndez, apenas desviado.
Newell's sorprende
En los primeros minutos del encuentro Newell’s presiona alto e incomoda a Boca cerca de su área.
¡SE JUEGA!
Comenzó el partido en la Bombonera.
PRIMER TIEMPO
Salen los equipos
Boca y Newell’s ingresan a la cancha. En minutos comenzará el primer tiempo.
El aplausómetro
Paredes, Ascacíbar y Zeballos fueron los más aplaudidos cuando La Voz del Estadio de la Bombonera anunció las formaciones de los equipos
Los 11 de Boca
Los siguientes son los 11 titulares de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.
📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊

¡Así formará #Boca para recibir a Newell's en casa!
#DaleBoca 🔵🟡🔵
¡Así formará #Boca para recibir a Newell’s en casa!#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/w0Vme1XiaC
Los titulares de Newell's
Los siguientes son los 11 titulares de Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo y Martín Luciano; Walter Núñez, Rodrigo Herrera y Jerónimo Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Cóccaro y Facundo Guch. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.
Once confirmado 👌🏼 #VamosNewells ❤️🖤
La entrada en calor
Los equipos realizan sus trabajos precompetitivos sobre el campo de juego de la Bombonera.
El debut de Ascacíbar
Santiago Ascacíbar tendrá su debut oficial con la camiseta de Boca. El ex Estudiantes será titular ante el conjunto rosarino, mientras que el otro refuerzo, Ángel Romero, irá al banco de suplentes.
¡Con todo, Boca! 👊
Bienvenidos
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca y Newells, válido por la fecha 3 de la Zona A del torneo Apertura. El encuentro comenzará a las 19.15 en la Bombonera, será arbitrado por Darío Herrera y televisado por ESPN Premium.
