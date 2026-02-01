LA NACION
Boca vs. Newell’s, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura

Se enfrentan en la Bombonera, por la fecha 3 del campeonato

Blanco disfruta de haberle marcado otra vez a Newell's
¡GOL DE BOCA!

Con un fuerte derechazo a la izquierda de Arias, que fue para el otro lado, Leandro Paredes marca de penal el 2 a 0 para Boca ante Newell’s.

Penal para Boca

Romero es tomado por un rival dentro del área y lo que inicialmente era tiro libre deriva en penal luego de la intervención del VAR.

Debuta Romero

Ángel Romero ingresa en reemplazo de Zufiarre y el paraguayo hace su debut con la camiseta de Boca.

Sigue el partido

Comenzó el segundo tiempo.

SEGUNDO TIEMPO

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

Pita Herrera y se termina la primera mitad en la Bombonera. El golazo de Blanco le dio serenidad a un Boca que estaba atascado ante el planteo de Newell’s. El Xeneize se va al descanso luego de unos 45 minutos con demasiados roces.

¡GOLAZO DE BOCA!

Lautaro Blanco, hincha confeso de Rosario Central, le vuelve a marcar a Newell’s con una sutil definición sobre la salida del arquero. Gran asistencia de Zeballos. Boca se pone en ventaja en la Bombonera y sus hinchas celebran.

Intenso, pero desprolijo

Boca y Newell’s entregan una primera etapa con mucha intensidad, pero con pocas ideas en ofensiva. Lejos de los arcos, el 0 a 0 refleja lo que se ve.

Se salvó Boca

Buen centro al segundo palo del área de Boca. Herrera le ganó a Barinaga, pero no pudo acomodarse para definir bien. Lo tuvo Newell’s.

Arias salva a Newell's

Ander Herrera no llegó a conectar de lleno con su volea. El remate esquinado es desviado por Gabriel Arias, con esfuerzo.

Fuerte infracción sobre Gelini

Luciano es el segundo amonestado luego de una dura infracción sobre Gelini.

Planchazo contra Ander Herrera

Luciano Herrera castiga a Ander Herrera con un fuerte pisotón sobre el tobillo derecho del español. Era para (al menos) amarilla, pero el árbitro Darío Herrera no sancionó ni tiro libre.

Golpe a Ascacíbar

Ascacíbar recibie una fuerte infracción de atrás de parte de Gómez Mattar, que recibe la primera amonestación de la tarde.

Lo tuvo Newell's

Buen corner al segundo palo desde la derecha para Newell’s. Cabeceó solo Méndez, apenas desviado.

Newell's sorprende

En los primeros minutos del encuentro Newell’s presiona alto e incomoda a Boca cerca de su área.

¡SE JUEGA!

Comenzó el partido en la Bombonera.

PRIMER TIEMPO

Salen los equipos

Boca y Newell’s ingresan a la cancha. En minutos comenzará el primer tiempo.

El aplausómetro

Paredes, Ascacíbar y Zeballos fueron los más aplaudidos cuando La Voz del Estadio de la Bombonera anunció las formaciones de los equipos

Los 11 de Boca

Los siguientes son los 11 titulares de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Los titulares de Newell's

Los siguientes son los 11 titulares de Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo y Martín Luciano; Walter Núñez, Rodrigo Herrera y Jerónimo Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Cóccaro y Facundo Guch. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

La entrada en calor

Los equipos realizan sus trabajos precompetitivos sobre el campo de juego de la Bombonera.

El debut de Ascacíbar

Santiago Ascacíbar tendrá su debut oficial con la camiseta de Boca. El ex Estudiantes será titular ante el conjunto rosarino, mientras que el otro refuerzo, Ángel Romero, irá al banco de suplentes.

Bienvenidos

Pablo Lisotto

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca y Newells, válido por la fecha 3 de la Zona A del torneo Apertura. El encuentro comenzará a las 19.15 en la Bombonera, será arbitrado por Darío Herrera y televisado por ESPN Premium.

