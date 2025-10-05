LA NACION
en vivo

Boca vs. Newell’s, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Clausura

El Xeneize quiere reencontrarse con la victoria ante un conjunto rosarino en problemas

El festejo de Giménez, después de marcar el primer gol suyo ante Newell's
El festejo de Giménez, después de marcar el primer gol suyo ante Newell'sALEJANDRO PAGNI - AFP

¡GOL DE BOCA!

Ayrton Costa, que había iniciado la jugada sobre la izquierda, encuentra un rebote y anota el tercero de Boca ante Newell’s luego de que el arquero le impida el gol a Velasco primero y el hat trick a Giménez después. El Xeneize se luce en la Bombonera.

¡GOL DE BOCA!

Giménez domina en el área y se la pasa a Merentiel, que de frente al arco saca un fuerte derechazo desde la medialuna del área. El arquero logra desviar ese remate, pero la pelota da en el poste y en el rebote Giménez la empuja a la red.

Newell's se anima

Newell’s empieza a encontrar espacios por los laterales, aunque Boca se muestra muy firme en defensa.

Boca va por más

Buen intento de Velasco de media distancia. Se va alto.

Superioridad local

El gol le dio serenidad a Boca, que sigue dominando a su antojo el desarrollo del partido. Newell’s, muy disminuido, apenas toca el balón y muy lejos de Marchesin.

¡GOL DE BOCA!

Milton Giménez conecta de cabeza un gran centro desde la derecha de Barinaga. Boca se pone rápido en ventaja y la Bombonera lo grita con ganas.

Todo de Boca

En los primeros minutos se ve a un Boca sólido y preciso con el balón, que impone su ritmo ante un Newell’s replegado que se defiende con sus 11 jugadores en su campo.

¡SE JUEGA!

Movió Newell’s y comenzó el primer tiempo en la Bombonera.

PRIMER TIEMPO

Salen los equipos

Boca y Newell’s salen al campo de juego en medio de un clima espectacular en la Bombonera, con cánticos, fuegos de artificio y humo azul y amarillo.

Benedetto volvió a la Bombonera

Darío Benedetto regresó a la Bombonera como futbolista de Newell’s y se saludó con sus excompañeros.

¿De noveno a puntero?

Boca arranca su partido con Newell´s en el noveno puesto de la tabla, con 14 puntos. La paridad es tal en la Zona A que si el Xeneize derrota a la Lepra será el nuevo puntero.

Los 11 de Boca

Así va Boca: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Los 11 de Newell's

Así va Newell’s: Juan Espínola; Luciano Lollo, Fabián Noguera Víctor Cuesta y Jherson Mosquera; Luca Regiardo, Éver Banega, Alejo Montero y Giovani Chiaverano; Carlos González y Luciano Herrera.

Cómo llega Boca

Boca llega golpeado tras la derrota 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, resultado que puso fin a una racha de seis partidos invictos. Antes, el equipo había sumado tres victorias consecutivas frente a Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi, y luego había empatado con Rosario Central y Central Córdoba. La nueva ausencia de Miguel Russo por problemas de salud teje un manto de incertidumbre alrededor de la capacidad de Claudio Úbeda para reemplazarlo.

Cómo llega Newell's

El presente de Newell’s, dirigido por Christian Fabbiani, es complicado. Aunque rescató un empate agónico 1-1 ante Estudiantes en el Coloso Marcelo Bielsa con un gol de Luciano Lollo, su situación en la tabla preocupa: la Lepra se ubica en la penúltima posición de la Zona A con solo 10 puntos, aunque todavía está a cuatro unidades del último puesto de clasificación a los octavos de final.

La entrada en calor

Los equipos realizan los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego de la Bombonera.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda. Newell’s: Juan Espínola González; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Bienvenidos

Pablo Lisotto

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca y Newell’s, válido por la fecha 11 de la Zona A del torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 19, será arbitrado por Sebastián Zunino y televisado por TNT Sports.

Por Pablo Lisotto
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Argentina le ganó a Italia: un defensor de Boca hizo el gol de su vida (caño incluido)
    1

    Argentina le ganó a Italia, quedó primera en el grupo y ahora piensa en el tramo decisivo

  2. Argentina propuso, hizo un golazo, cerró la zona con el puntaje ideal y se ratificó favorita en el Mundial Sub 20
    2

    Argentina venció a Italia con un golazo, sigue con el puntaje ideal y reafirmó su candidatura en el Mundial

  3. En qué canal pasan Godoy Cruz vs. Independiente por el Torneo Clausura 2025 hoy
    3

    En qué canal pasan Godoy Cruz vs. Independiente por el Torneo Clausura 2025 hoy

  4. Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega el partido
    4

    Finalissima 2025: cuándo se juega el partido entre la Argentina y España

Cargando banners ...