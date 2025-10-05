Boca vs. Newell’s, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Clausura
El Xeneize quiere reencontrarse con la victoria ante un conjunto rosarino en problemas
¡GOL DE BOCA!
Ayrton Costa, que había iniciado la jugada sobre la izquierda, encuentra un rebote y anota el tercero de Boca ante Newell’s luego de que el arquero le impida el gol a Velasco primero y el hat trick a Giménez después. El Xeneize se luce en la Bombonera.
LLEGÓ EL TERCERO DE BOCA 🔵🟡 Ayrton Costa tomó el rebote tras una dobleta atajada de Espínola para el 3-0 ante Newell's— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 5, 2025
Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/1ki9hDJ1GJ
¡GOL DE BOCA!
Giménez domina en el área y se la pasa a Merentiel, que de frente al arco saca un fuerte derechazo desde la medialuna del área. El arquero logra desviar ese remate, pero la pelota da en el poste y en el rebote Giménez la empuja a la red.
DOBLETE DE MILTON 🔵🟡 Giménez capturó el rebote tras el remate de Merentiel para el 2-0 de Boca ante Newell's— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 5, 2025
Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/SarWFMMeno
Newell's se anima
Newell’s empieza a encontrar espacios por los laterales, aunque Boca se muestra muy firme en defensa.
Boca va por más
Buen intento de Velasco de media distancia. Se va alto.
Superioridad local
El gol le dio serenidad a Boca, que sigue dominando a su antojo el desarrollo del partido. Newell’s, muy disminuido, apenas toca el balón y muy lejos de Marchesin.
¡GOL DE BOCA!
Milton Giménez conecta de cabeza un gran centro desde la derecha de Barinaga. Boca se pone rápido en ventaja y la Bombonera lo grita con ganas.
APARECIÓ MILTON PARA EL 1-0 DE BOCA 🔵🟡 Centro de Barinaga y cabezazo de Giménez para abrir el partido ante Newell's— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 5, 2025
Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/SRKOXTw82o
Todo de Boca
En los primeros minutos se ve a un Boca sólido y preciso con el balón, que impone su ritmo ante un Newell’s replegado que se defiende con sus 11 jugadores en su campo.
¡SE JUEGA!
Movió Newell’s y comenzó el primer tiempo en la Bombonera.
PRIMER TIEMPO
Salen los equipos
Boca y Newell’s salen al campo de juego en medio de un clima espectacular en la Bombonera, con cánticos, fuegos de artificio y humo azul y amarillo.
Benedetto volvió a la Bombonera
Darío Benedetto regresó a la Bombonera como futbolista de Newell’s y se saludó con sus excompañeros.
El Pipa Benedetto volvió a La Bombonera y se saludó con ex compañeros de Boca#LPFxTNTSports pic.twitter.com/dLVVZ4yqtW— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 5, 2025
¿De noveno a puntero?
Boca arranca su partido con Newell´s en el noveno puesto de la tabla, con 14 puntos. La paridad es tal en la Zona A que si el Xeneize derrota a la Lepra será el nuevo puntero.
Los 11 de Boca
Así va Boca: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez.
📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 5, 2025
¡Así formará #Boca para recibir a Newell’s en casa!#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/WiXN0VZNKF
Los 11 de Newell's
Así va Newell’s: Juan Espínola; Luciano Lollo, Fabián Noguera Víctor Cuesta y Jherson Mosquera; Luca Regiardo, Éver Banega, Alejo Montero y Giovani Chiaverano; Carlos González y Luciano Herrera.
Alineación definida 👌🏼— Newell’s Old Boys (@Newells) October 5, 2025
Así formamos para visitar a Boca desde las 19:00 en Buenos Aires.#VamosNewells 🔴⚫️ pic.twitter.com/oJdWOsTVrl
Cómo llega Boca
Boca llega golpeado tras la derrota 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, resultado que puso fin a una racha de seis partidos invictos. Antes, el equipo había sumado tres victorias consecutivas frente a Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi, y luego había empatado con Rosario Central y Central Córdoba. La nueva ausencia de Miguel Russo por problemas de salud teje un manto de incertidumbre alrededor de la capacidad de Claudio Úbeda para reemplazarlo.
Cómo llega Newell's
El presente de Newell’s, dirigido por Christian Fabbiani, es complicado. Aunque rescató un empate agónico 1-1 ante Estudiantes en el Coloso Marcelo Bielsa con un gol de Luciano Lollo, su situación en la tabla preocupa: la Lepra se ubica en la penúltima posición de la Zona A con solo 10 puntos, aunque todavía está a cuatro unidades del último puesto de clasificación a los octavos de final.
📍 La Bombonera 🏟️ pic.twitter.com/H6oYWeIm8h— Newell’s Old Boys (@Newells) October 5, 2025
La entrada en calor
Los equipos realizan los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego de la Bombonera.
Probables formaciones
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda. Newell’s: Juan Espínola González; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
Bienvenidos
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca y Newell’s, válido por la fecha 11 de la Zona A del torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 19, será arbitrado por Sebastián Zunino y televisado por TNT Sports.
