Boca vs. Newell’s, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Clausura

El presente de Newell’s, dirigido por Christian Fabbiani, es complicado. Aunque rescató un empate agónico 1-1 ante Estudiantes en el Coloso Marcelo Bielsa con un gol de Luciano Lollo, su situación en la tabla preocupa: la Lepra se ubica en la penúltima posición de la Zona A con solo 10 puntos, aunque todavía está a cuatro unidades del último puesto de clasificación a los octavos de final.