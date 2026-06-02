Debut de la selección argentina en el Mundial 2026: día, horario y contra quién juega el primer partido

El equipo albiceleste enfrentará en el Grupo J de la primera etapa a Argelia, Austria y Jordania; la TV de todos los encuentros
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El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 comenzará el jueves 11 de junio, pero el día que está marcado a fuego en el calendario de la selección argentina es el martes 16 de junio porque es cuando iniciará la defensa del título que logró en Qatar 2022. Todos los datos de la Copa del Mundo ya están disponibles en canchalena.com.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni es cabeza de serie del Grupo J y enfrentará en la primera etapa a Argelia, Austria y Jordania. Su debut será ante los africanos el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, ciudad donde concentra y escenario en el que nunca disputó un encuentro.
En la continuidad del campeonato, la albiceleste se medirá con los austríacos el lunes 22 a las 14. Por último, ante los asiáticos jugará el domingo 28 a las 23. Estos últimos partidos serán en el AT&T Stadium de Dallas, donde en 2015 empató con México 2 a 2 en un amistoso con goles de Sergio Agüero y Lionel Messi. Javier ‘Chicharito’ Hernández y Héctor Herrera marcaron para el seleccionado azteca.
El rival del seleccionado albiceleste en la primera ronda de eliminación directa se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo del Grupo H mientras que en caso de ser segundo chocará contra el primero de esa misma zona que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, en 16vos de final se verá las caras con un líder de alguno de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero. Par ellos se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores y, también, de los otros seleccionados ocupen esa posición de zona.
La Argentina disputó 18 copas del Mundo y no siempre salió victoriosa en su debut. De hecho, en Qatar 2022 perdió con Arabia Saudita 2 a 1. En total, ganó 11 encuentros, igualó uno y perdió seis.
Todos los debuts de la selección argentina en los Mundiales
- Uruguay 1930: Argentina 1 - 0 Francia.
- Italia 1934: Argentina 2 - 3 Suecia.
- Suecia 1958: Argentina 1 - 3 Alemania Federal.
- Chile 1962: Argentina 1 - 0 Bulgaria.
- Inglaterra 1966: Argentina 2 - 1 España.
- Alemania 1974: Argentina 2 - 3 Polonia.
- Alemania 1978: Argentina 2 - 1 Hungría.
- España 1982: Argentina 0 - 1 Bélgica.
- México 1986: Argentina 3 - 1 Corea del Sur.
- Italia 1990: Argentina 0 - 1 Camerún.
- Estados Unidos 1994: Argentina 4 - 0 Grecia.
- Francia 1998: Argentina 1 - 0 Japón.
- Corea-Japón 2002: Argentina 1 - 0 Nigeria.
- Alemania 2006: Argentina 2 - 1 Costa de Marfil.
- Sudáfrica 2010: Argentina 1 - 0 Nigeria.
- Brasil 2014: Argentina 2 - 1 Bosnia y Herzegovina.
- Rusia 2018: Argentina 1 - 1 Islandia.
- Qatar 2022: Argentina 1 - 2 Arabia Saudita.
- Estados Unidos-México-Canadá 2026: Argentina vs. Argelia.
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