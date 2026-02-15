Boca vs. Platense, en vivo: el minuto a minuto del duelo por el Torneo Apertura
Se miden en la Bombonera desde las 19.30 con el arbitraje de Sebastián Zunino
¡Se juega!
Movió Platense, que visita a Boca en uno de los duelos de la quinta fecha del grupo A del Torneo Clausura. Dirige Sebastián Zunino y Jorge Baliño está en el VAR.
Los equipos a la cancha
Con un gran recibimiento, Boca y Platense ya están en el campo de juego de la Bombonera. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Paredes, por el lado de los locales, y Vázquez, en el visitante.
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios de la Bombonera tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
Boca y ¿más refuerzos?
Tras las incorporaciones de Santiago Ascacibar y Ángel Romero, el Xeneize nuevamente tuvo inconvenientes para cerrar la llegada de Edwuin Cetré, que estuvo presente en el clásico platense con la casaca de Estudiantes. Pero en las últimas horas se supo que el club hizo llegar al Fortaleza de Brasil una oferta formal para quedarse con Adam Bareiro, el exjugador del Millonario.
Actualmente, Boca cuenta con un cupos extra para traer refuerzos, pero pueden ser dos. Una es por la lesión de Rodrigo Battaglia. Allí se daría la llegada del paraguayo. Pero Boca podría sumar otro jugador si se da la salida de Agustín Martegani a Newell’s.
El historial
Contando el amateurismo y profesionalismo, Boca y Platense se enfrentaron en 127 ocasiones. El Xeneize ganó 57 partidos, el Calamar obtuvo 28 victorias y los 42 restantes fueron empates. La última vez que se midieron fue el 2 de junio del 2024, por la cuarta fecha de la Liga Profesional. En aquella ocasión. fue triunfo del conjunto de Vicente López por 1 a 0 en su estadio.
La entrada en calor
Los futbolistas de ambos equipos saltaron al campo de juego a realizar los movimientos previos al partido.
Formaciones confirmadas
Claudio Úbeda, entrenador de Boca, eligió a los siguientes futbolistas para recibir a Platense: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel, Lucas Janson.
📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 15, 2026
¡Así formará #Boca para recibir a Platense!#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/vCLYOIlHT4
Por su parte, Walter Zunino, DT del Calamar, eligió al siguiente equipo para visitar a Boca: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio y Tomás Silva; Felipe Bussio y Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola y Guido Mainero; Leonardo Heredia.
𝑂𝑗𝑎𝑙𝑎́ 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝜄́𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑛𝑐𝑎 𝑠𝑒 𝑚𝑢𝑑𝑒𝑛— Club Atlético Platense (@caplatense) February 15, 2026
El 1️⃣1️⃣ para visitar a Boca en el #TorneoMercadoLibre 🏆
📺 Seguilo en vivo por ESPN Premium.
➡️ Suscribite al pack fútbol: https://t.co/H3XgJHfBus#𝐎𝐫𝐠𝐮𝐥𝐥𝐨𝐌𝐚𝐫𝐫𝐨́𝐧🤎 pic.twitter.com/WDtwfX6yLw
Cómo ver online Boca vs. Platense
El partido será transmitido por ESPN Premium y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DirecTVGo. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de Boca vs. Platense
Comenzamos el seguimiento a uno de los encuentros más atractivos de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El Xeneize, de presente irregular y luego de la derrota ante Vélez, recibe a Platense, que viene de caer ante Independiente. El partido, correspondiente al grupo A, comienza a las 19.30 y el árbitro será Sebastián Zunino.
Seguí leyendo
"Es la evolución tecnológica". Los drones olímpicos están causando polémica: ¿son un peligro para la seguridad de los atletas?
"Falta material". Alerta para los clubes argentinos: en un 2025 récord a nivel mundial perdieron mercado y vendieron menos jugadores
Festín en Italia. “Come pasta, esquía rápido”: los Juegos de Invierno son un show de carbohidratos manejado por expertos
- 1
Un equipo vulgar, un líder que perdió el toque: River y Gallardo se deben una charla sincera
- 2
Cuándo juega Boca vs. Platense, por el Torneo Apertura 2026
- 3
Joaquín Panichelli marcó un gol agónico ante Olympique de Marsella y se afirma como uno de los argentinos más goleadores en Europa
- 4
Franco Mastantuono vio la goleada de Real Madrid desde el banco y apenas suma ocho minutos en los últimos dos partidos