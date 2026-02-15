Boca vs. Platense, en vivo: el minuto a minuto del duelo por el Torneo Apertura

Tras las incorporaciones de Santiago Ascacibar y Ángel Romero, el Xeneize nuevamente tuvo inconvenientes para cerrar la llegada de Edwuin Cetré, que estuvo presente en el clásico platense con la casaca de Estudiantes. Pero en las últimas horas se supo que el club hizo llegar al Fortaleza de Brasil una oferta formal para quedarse con Adam Bareiro, el exjugador del Millonario.

Actualmente, Boca cuenta con un cupos extra para traer refuerzos, pero pueden ser dos. Una es por la lesión de Rodrigo Battaglia. Allí se daría la llegada del paraguayo. Pero Boca podría sumar otro jugador si se da la salida de Agustín Martegani a Newell’s.