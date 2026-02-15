LA NACION
Boca vs. Platense, en vivo: el minuto a minuto del duelo por el Torneo Apertura

Se miden en la Bombonera desde las 19.30 con el arbitraje de Sebastián Zunino

Leandro Paredes, titular en Boca
Leandro Paredes, titular en BocaALEJANDRO PAGNI - AFP

¡Se juega!

Movió Platense, que visita a Boca en uno de los duelos de la quinta fecha del grupo A del Torneo Clausura. Dirige Sebastián Zunino y Jorge Baliño está en el VAR.

Los equipos a la cancha

Con un gran recibimiento, Boca y Platense ya están en el campo de juego de la Bombonera. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Paredes, por el lado de los locales, y Vázquez, en el visitante.

Todo listo

Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios de la Bombonera tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.

Miguel Merentiel, será titular
Miguel Merentiel, será titularGonzalo Colini

Boca y ¿más refuerzos?

Tras las incorporaciones de Santiago Ascacibar y Ángel Romero, el Xeneize nuevamente tuvo inconvenientes para cerrar la llegada de Edwuin Cetré, que estuvo presente en el clásico platense con la casaca de Estudiantes. Pero en las últimas horas se supo que el club hizo llegar al Fortaleza de Brasil una oferta formal para quedarse con Adam Bareiro, el exjugador del Millonario.

Actualmente, Boca cuenta con un cupos extra para traer refuerzos, pero pueden ser dos. Una es por la lesión de Rodrigo Battaglia. Allí se daría la llegada del paraguayo. Pero Boca podría sumar otro jugador si se da la salida de Agustín Martegani a Newell’s.

El paraguayo Adam Bareiro; el exRiver que podría llegar a Boca
El paraguayo Adam Bareiro; el exRiver que podría llegar a BocaThomas Santos - AP

El historial

Contando el amateurismo y profesionalismo, Boca y Platense se enfrentaron en 127 ocasiones. El Xeneize ganó 57 partidos, el Calamar obtuvo 28 victorias y los 42 restantes fueron empates. La última vez que se midieron fue el 2 de junio del 2024, por la cuarta fecha de la Liga Profesional. En aquella ocasión. fue triunfo del conjunto de Vicente López por 1 a 0 en su estadio.

La entrada en calor

Los futbolistas de ambos equipos saltaron al campo de juego a realizar los movimientos previos al partido.

Edinson Cavani estará en el banco de suplentes de Boca
Edinson Cavani estará en el banco de suplentes de BocaGonzalo Colini

Formaciones confirmadas

Claudio Úbeda, entrenador de Boca, eligió a los siguientes futbolistas para recibir a Platense: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel, Lucas Janson.

Por su parte, Walter Zunino, DT del Calamar, eligió al siguiente equipo para visitar a Boca: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio y Tomás Silva; Felipe Bussio y Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola y Guido Mainero; Leonardo Heredia.

Cómo ver online Boca vs. Platense

El partido será transmitido por ESPN Premium y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DirecTVGo. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

Bienvenidos a la cobertura al instante de Boca vs. Platense

Comenzamos el seguimiento a uno de los encuentros más atractivos de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El Xeneize, de presente irregular y luego de la derrota ante Vélez, recibe a Platense, que viene de caer ante Independiente. El partido, correspondiente al grupo A, comienza a las 19.30 y el árbitro será Sebastián Zunino.

