Boca vs. Racing, en vivo, por el torneo Clausura

Por más que tenga la fachada de un partido más por el torneo local, en juego hay mucho más que tres puntos. Desde la derrota con Huracán en Parque Patricios, al Xeneize le pasó de todo: del affaire por el cambio de Miguel Merentiel a las salidas confirmadas de Mauricio “Chicho” Serna y Raúl Cascini del Consejo de Fútbol, pasando por la rescisión de Marcos Rojo, que ayer fue presentado como nuevo jugador de... Racing, el rival de Boca de hoy. En medio de esa turbulencia y de la racha histórica de partidos sin ganar (11), Miguel Ángel Russo está obligado a encontrar un equipo que funcione y le garantice el triunfo. Lo necesita tanto como los hinchas que poblarán el estadio.