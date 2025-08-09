Boca vs. Racing, en vivo, por el torneo Clausura
Se enfrentan en la Bombonera por la fecha 4
PT, 47' Final del primer tiempo
Con el empate sin goles en el marcador finaliza la primera parte en la Bombonera. Boca tuvo una jugada clara con el taco de Cavani que tapó Cambeses; Racing, en cambio, fue más directo y llegó varias veces al arco xeneize. Le faltó profundidad.
PT, 46' Amonestado Maravilla Martínez
El 9 de Racing llega tarde en las alturas e impacta a Paredes en las narices del árbitro. Ramírez, entonces, le muestra la tercera amarilla del partido (todas en la Academia).
PT, 44' Amonestado Nardoni
El mediocampista de Racing ve la segunda tarjeta amarilla tras una patada en la mitad de la cancha. Queda condicionado para el resto del partido.
PT 41' Se impacienta el público de Boca
Los hinchas protestan por los errores del equipo. Racing aprovecha el espacio que le regala Boca en la mitad de la cancha y avanza con peligro. Su problema es que se diluye en tres cuartos. Le falta el último toque y ser más profundo.
PT, 39' Prueba Almendra... responde Marchesín
El ex mediocampista de Boca remata desde afuera del área y el arquero xeneize responde mandando la pelota al córner. El remate se iba afuera, pero el ex arquero de Lanús opta por no correr riesgos. Racing llega más que Boca en la Bombonera.
PT, 30' Amonestado García Basso
El defensor de la Academia -con pasado en Boca- ve la primera amarilla del partido tras una fuerte infracción. “No lo toqué”, jura el zaguero. Braida y Merentiel le habían reclamado la tarjeta al árbitro por la falta.
PT 27' De ida y vuelta
Primero, Braida va hasta el fondo y la defensa de Racing alcanza a repeler el peligro. Luego, Racing va lanzado y también llega: Mura habilita por el segundo palo a Maravilla Martínez, que ensaya una volea libre de marca. Entretenido partido en la Bombonera.
PT, 24' Nardoni y otra chance para Racing
Guapea Vergara, la pelota queda para Nardoni y el ex Unión encara. Enfila hacia el arco y apunta al primer palo. Marchesín controla con la vista un balón que se va cerca. Racing, más punzante que Boca.
¡PALO A PALO! Nardoni estuvo atento y probó al arco en La Bombonera.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2025
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol pic.twitter.com/kgB2SGWlpA
PT, 20' Prueba Rodríguez... se acerca Racing
Una pérdida de Velasco deriva en el reclamo de los hinchas de Boca. La pelota deriva en Ignacio Rodríguez, que remata de zurda, cruzado. La pelota se va cerca del palo izquierdo de Marchesín. Avisa Racing.
PT, 18' Gran atajada de Cambeses
El arquero de Racing tapa en el primer palo un taco de Cavani que era el primer gol de Boca. El delantero de Boca va hacia la pelota e inventa una gran definición en el aire. ¿El córner? De Paredes, un especialista. Mientras Racing apuesta al juego elaborado, lo mejor de Boca parece ser la pelota parada.
PT, 15' Llega Racing
La Academia elabora un buen ataque, que termina en nada porque Duván Vergara se engolosina con la pelota. Los de Avellaneda aprovechan la espalda de Paredes y dominan la mitad de la cancha con Nardoni y Almendra. A ellos se les suma Santiago Sosa y la Academia tiene superioridad numérica en esa zona.
PT, 6' Doble llegada de Boca
El local tiene dos chances de pelota parada, ambos envíos cruzados que llegan al área de Cambeses sin que un futbolista xeneize consiga empujarla. Racing y Boca se alternan en la posesión en un entreteenido comienzo.
PT, 1' ¡Se juega en la Bombonera!
El árbitro Nicolás Ramírez da la orden y ya juegan en la Bombonera Boca y Racing.
Boca, con Cavani de titular
Miguel Ángel Russo definió la formación del equipo. Así, once inicial está integrado por: Agustín Marchesín, Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Leandro Paredes; Brian Aguirre, Alan Velasco, Malcom Braida; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.
Racing, confirmado para jugar en la Bombonera
Con la decisión de preservar a Gabriel Arias para el partido ante Peñarol por la Libertadores, Gustavo Costas pondrá el siguiente equipo desde el arranque: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín Barcía Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duván Vergara.
Una final para Russo
Por más que tenga la fachada de un partido más por el torneo local, en juego hay mucho más que tres puntos. Desde la derrota con Huracán en Parque Patricios, al Xeneize le pasó de todo: del affaire por el cambio de Miguel Merentiel a las salidas confirmadas de Mauricio “Chicho” Serna y Raúl Cascini del Consejo de Fútbol, pasando por la rescisión de Marcos Rojo, que ayer fue presentado como nuevo jugador de... Racing, el rival de Boca de hoy. En medio de esa turbulencia y de la racha histórica de partidos sin ganar (11), Miguel Ángel Russo está obligado a encontrar un equipo que funcione y le garantice el triunfo. Lo necesita tanto como los hinchas que poblarán el estadio.
Un clásico vibrante en la Bombonera
Boca y Racing se miden en la Bombonera desde las 16.30. La Academia llega al choque con muchos menos problemas que su rival, aunque tenga la mirada puesta en la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol de Montevideo. Boca, en cambio, no tiene competencia internacional y ya quedó eliminado de la Copa Argentina, por lo que está obligado a apostar todo al torneo Clausura para llegar a la Libertadores del próximo año. Tiene que ganarlo o quedar entre los tres mejores de la tabla anual, en la que está cuarto con los mismos puntos que Argentinos Juniors. El árbitro del encuentro será Nicolás Ramírez y la televisación, de ESPN Premium.
Más notas de Torneo Clausura 2025
- 1
Amistosos de la selección argentina: los partidos que le quedan en 2025
- 2
Cuándo juega Boca Juniors vs. Racing, por el Torneo Clausura 2025: día, hora y TV
- 3
Cuándo juega Independiente vs. River, por el Torneo Clausura 2025: día, hora y TV
- 4
A qué hora juega Independiente vs. River, por el Torneo Clausura 2025