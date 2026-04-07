Boca vs. Universidad Católica, en vivo por la Copa Libertadores

Leandro Paredes es el segundo jugador más joven en debutar en la primera (el primero es Denny Ernesto Ramírez, con 15 años, 11 meses y 25 días en 1982). Participó en Mundiales, Copa América y eliminatorias. En Europa, compitió en la Champions League, la Europa League, la Serie A y la Ligue 1, donde compartió equipo con figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Sergio Ramos, Achraf Hakimi y Ángel Di María. Hay un casillero que estaba vacío: jamás disputó un partido de Copa Libertadores, una cuenta pendiente que por fin podrá saldar este martes.

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