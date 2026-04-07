Boca vs. Universidad Católica, en vivo por la Copa Libertadores
En Santiago, el equipo argentino hace su presentación en el certamen sudamericano
Detuvieron a Mauro Martín
El líder de La Doce, Mauro Martín, fue deportado este martes en Chile y no pudo presenciar el debut de Boca en la Copa Libertadores. El episodio ocurrió en el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago, donde las autoridades le negaron el acceso y lo obligaron a regresar a la Argentina.
El equipo, definido
La formación xeneize, definida: Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa y Blanco; Ascacibar, Paredes y Delgado; Aranda; Merentiel y Bareiro.
La actualidad de Católica
El Cruzado, dirigido por Daniel Garnero, construyó una identidad que mezcla pragmatismo con agresividad ofensiva. Un factor para tener en cuenta: la localía. El Claro Arena, con césped sintético, se transformó en un territorio peligroso: desde la reinauguración cosechó 10 triunfos en los últimos 12 partidos.
La obsesión de Paredes
Leandro Paredes es el segundo jugador más joven en debutar en la primera (el primero es Denny Ernesto Ramírez, con 15 años, 11 meses y 25 días en 1982). Participó en Mundiales, Copa América y eliminatorias. En Europa, compitió en la Champions League, la Europa League, la Serie A y la Ligue 1, donde compartió equipo con figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Sergio Ramos, Achraf Hakimi y Ángel Di María. Hay un casillero que estaba vacío: jamás disputó un partido de Copa Libertadores, una cuenta pendiente que por fin podrá saldar este martes.
¡𝐋𝐥𝐞𝐠𝐨́ 𝐞𝐥 𝐝𝛊́𝐚ⵑ 🏆 ¡𝐇𝐎𝐘 𝐉𝐔𝐄𝐆𝐀 𝐋𝐀 𝐂𝐀𝐓𝐎 𝐏𝐎𝐑 𝐂𝐎𝐏𝐀 𝐋𝐈𝐁𝐄𝐑𝐓𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒ⵑ ⚪🔵— Universidad Católica (@Cruzados) April 7, 2026
📍 ¡En nuestra casa, el Claro Arena 🏟️✨ y con el aliento incondicional de todos #LosCruzados y Cruzadas, enfrentamos esta noche a Boca Juniors por la Fecha 1 de la… pic.twitter.com/F4scZje8y1
Con lo mejor
El DT tiene a disposición a casi todos los habituales titulares, con excepción del arquero Agustín Marchesín y el delantero Exequiel Zeballos, lesionados. Leandro Paredes hace su presentación en la Libertadores al igual que Tomás Aranda, de 18 años, la joya que apareció esta temporada. Santiago Ascacíbar vuelve a jugar desde el arranque y la dupla ofensiva compuesta por Miguel Merentiel-Adam Bareiro es una fija.
Ubeda, más seguro
Claudio Úbeda llega a su debut internacional en racha por las dos victorias seguidas en el Apertura, en el que se ubica tercero en el Grupo A. Los triunfos acallaron las críticas sobre el entrenador: hace nueve partidos que no pierde. Es su regreso a la etapa de grupos de la Libertadores, que anhela ganar por séptima vez.
Dos temporadas ausente
Boca regresa a la etapa de grupos de la Copa Libertadores, luego de dos años de ausencia consecutiva en el máximo torneo continental, algo poco habitual en su historia reciente.
Bienvenidos al partido en vivo
Vuelve Boca a la Copa Libertadores. Se enfrenta con Universidad Católica, desde las 21.30, en el estadio Claro Arena de Santiago y con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo D. Se transmite en vivo por TV en Telefé y Fox Sports. Aquí, el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
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